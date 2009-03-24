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Seagate, BlackArmor serisi ağ depolama sistemlerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate, BlackArmor serisi ağ depolama sistemlerini tanıttı
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate'in SSD pazarına ne zaman giriş yapacağı tartışıladursun, firma küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırladığı yeni NAS ailesini duyurdu. Bilgisayarlar arası veri alış-verişinin oldukça hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan ve son dönemde oldukça popüler olan NAS yani ağ depolama çözümünlerine olan ilgi hem üreticiler hem de tüketiciler cephesinde giderek artarken sektör devi isimler de bu gelişmelere kayıtsız değil.

BlackArmor adını verdiği yeni ağ depolama çözümleriyle oldukça iddialı olan Seagate, seri dahilinde BlackArmor NAS 420 ve 440 olmak üzere iki model tanıttı. Firmanın sırasıyla bir 2TB'a, diğeri ise 8TB'a kadar depolama alanı sunabilen yeni NAS çözümlerinde dört adet USB konnektörü ve iki adet Ethernet portu yer alıyor. Siyah renkli dikkat çekici bir tasarıma sahip olan ağ depolama sistemlerinden NAS 420 ile sadece iki, NAS 440 ileyse dört sabit disk kullanılabildiği açıklandı.

Üzerlerinde yer alan LCD ekran aracılığı ile sistem çalışma durumu hakkında bilgiler veren NAS modelleri ayrıca kapaklı tasarıma sahip. Kullanıcılar ön taraftaki kapağa açarak, gizlenmiş sürücülere ulaşabiliyorlar. Seagate'in üç yıllık garanti ile satışa sunduğu 2TB kapasiteli BlackArmor NAS 420 modeli için 799.99$'lık yurt dışı satış fiyatı belirlenirken, 4TB, 6TB ve 8TB'lık (Mayıs ayında geliyor) BlackArmor NAS 440 modelleri ise 1199.99$, 1699.99$ ve 1999.99$'lık fiyatlarla geliyor.

Seagate, BlackArmor serisi ağ depolama sistemlerini tanıttı
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Seagate, BlackArmor serisi ağ depolama sistemlerini tanıttı
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TRayep 10 yıl
arkadsalar ogle yuksek para felan demeyın urun arastırın cok guzel bır cıhaz bence dıskelr fıyat dahıl sata 0 1 5 10 destegı var ıkı tane Gbıt ethernetı harıka yarı yolda bırakmıyor USB den yazıcı baglayıp aga dahıl edebılıyorsunuz veya usb hdd esktra baglayıp bılgılerı aktarabılıyorsunuz programı sayesınde kullanıcıların berlıledıgı dosyalrı senkronıze edıp hergun dosyaya yenı bır sey eklendı ıse otomatık kendı depoluyor buna benzer guzel urun ozellıklerı mevcut
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MrPerFormance 10 yıl
Sistem özellikleri ne acaba??
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aspirin_00 10 yıl
çüşşşşş o ne fiyat kutusu ne kadar acaba 100 tl ise ise alınır :D:D:D:D:D:D:
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max975 10 yıl
güzel görünüyor ama çok para beee.
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M1A2Abrams 10 yıl
şık olmuş
haber için teşekkürler.
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