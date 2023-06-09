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    32 TB Seagate HAMR hard diskler bu yıl geliyor

    Seagate, yeni Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisini kullanarak bu yıl içinde ilk 32TB hard disklerini piyasaya sürecek. Gelecek yıl ise kapasite 40 TB’a artırılacak.
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    32 TB Seagate HAMR hard diskler bu yıl geliyor Tam Boyutta Gör
    Seagate, bir süredir ikinci nesil Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisi olarak adlandırdığı hard diskler üzerinde çalışıyor. Firma, geleneksel hard diskler için yeni HAMR teknolojisini kullanıyor ve ilk 32TB kapasiteli modelini bu yıl, 40TB kapasiteli modelini ise 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Seagate'in 32 TB HAMR HDD'leri geliyor

    Seagate, HAMR teknolojisini manyetik kayıt teknolojisi üzerine kurulu yüksek kapasiteli sürücüler için bir sonraki adım olarak görüyor. Esasen, HAMR için tüm veri bitlerinin her zamankinden daha küçük ve daha yoğun bir şekilde paketlenmesine izin vererek manyetik teknolojide onlarca yıldır gördüğümüz şeyin iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Faydası ise manyetik ve termal olarak stabil kalabilmesi.

    32 TB Seagate HAMR hard diskler bu yıl geliyor Tam Boyutta Gör
    Veri bitleri bir nanosaniye içinde ısıtılıp soğutuluyor ve böylece HAMR lazerinden olumsuz etkilenmiyorlar. Seagate, lazerin sürücünün sıcaklığını ya da güvenilirliğini etkilemediğini belirtiyor. Önümüzdeki on yıl için önemli kurumsal sabit disk teknolojilerinden biri olması bekleniyor ve şüphesiz, bunlar son tüketiciye de ulaşacaktır.

    Seagate'in 32 TB'lık HAMR sürücüsünün ilk ticari sürümünün 2023 yılının 3. çeyreğinde, 40 TB'lık sürücünün ise 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Seagate, laboratuvarlarında test aşamasında olan 50TB kapasiteli bir modele de sahip olduğunu, ancak bunun 2025 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi. Öte yandan ilginç bir şekilde 32TB'lık model, eski PMR teknolojisini kullanan mevcut 20TB HDD'lerle aynı sayıda disk ve kafa içeriyor. Seagate her ne kadar HAMR'a yönelmiş olsa da, yakında piyasaya sürülecek olan eski teknolojiye dayalı 24 TB ve 28 TB kapasiteli HDD'lerle geleneksel manyetik sürücüleri piyasaya sürmeye devam edecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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