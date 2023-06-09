32 TB Seagate HAMR hard diskler bu yıl geliyor

Seagate'in 32 TB HAMR HDD'leri geliyor
Seagate, HAMR teknolojisini manyetik kayıt teknolojisi üzerine kurulu yüksek kapasiteli sürücüler için bir sonraki adım olarak görüyor. Esasen, HAMR için tüm veri bitlerinin her zamankinden daha küçük ve daha yoğun bir şekilde paketlenmesine izin vererek manyetik teknolojide onlarca yıldır gördüğümüz şeyin iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Faydası ise manyetik ve termal olarak stabil kalabilmesi.
Seagate'in 32 TB'lık HAMR sürücüsünün ilk ticari sürümünün 2023 yılının 3. çeyreğinde, 40 TB'lık sürücünün ise 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Seagate, laboratuvarlarında test aşamasında olan 50TB kapasiteli bir modele de sahip olduğunu, ancak bunun 2025 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi. Öte yandan ilginç bir şekilde 32TB'lık model, eski PMR teknolojisini kullanan mevcut 20TB HDD'lerle aynı sayıda disk ve kafa içeriyor. Seagate her ne kadar HAMR'a yönelmiş olsa da, yakında piyasaya sürülecek olan eski teknolojiye dayalı 24 TB ve 28 TB kapasiteli HDD'lerle geleneksel manyetik sürücüleri piyasaya sürmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi