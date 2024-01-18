Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor: En yoğun hard disk olacak

Tam Boyutta Gör Seagate sektörün ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) teknolojisini kullanan ilk sabit disk sürücüsü (HDD) platformunu tanıttı. Yeni Mozaic 3+ platformu, yeni medya ve okuma/yazma kafaları ve yeni bir denetleyici dahil olmak üzere birçok yeni teknolojiye dayanıyor. Platform, Seagate'in yakında çıkacak Exos sabit disklerinde 30 TB ve üzeri kapasiteye sahip bulut veri merkezleri için kullanılacak.

Mozaic 3+ Platformu

Isı destekli manyetik kayıt, manyetik ortamın kayıt yoğunluğunu artırmak için kullanılıyor. Bu yöntemde, kayıt bölgesi kısa bir süreliğine ısıtılarak, manyetik zorlayıcılığının önemli ölçüde düştüğü bir noktada yazma işlemini gerçekleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Alansal yoğunluk kazanımları öncelikle manyetik ortamdaki daha küçük tanecik boyutlarına bağlı. Ancak eski manyetik plakalı medyalar çok küçük tane boyutlarında stabil değiller. Seagate, Showa-Denko ile birlikte hassas ve istikrarlı veri kaydına olanak sağlamak için artırılmış manyetik zorlayıcılığa sahip bir süper kafes demir-platin yapı geliştirdi. HAMR süreci, tanenin durumunu değiştirmek için ısıtılmasını gerektiriyor. Seagate bunu, plazmonik yazıcı alt sistemine dikey olarak entegre edilen bir nanofotonik lazer kullanarak başarmış. Daha küçük taneciklere ulaşabilmek için okuma kafası da değiştrilmiş. Tüm bu gelişmeler, Seagate'in mevcut çözümlerden 3 kat daha fazla performans sağladığını iddia ettiği, yeni geliştirilen (TSMC'nin 12nm sürecinde üretilen) denetleyici ile birlikte çalışıyor.

Seagate, Mozaic 3+ platformunu temel alan Exos sabit disklerinin mevcut bulut sunucularıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Plaka başına 3 TB yoğunluğa sahip sürücüler, daha yüksek kapasiteye ek olarak, çok daha yüksek sıralı okuma ve yazma hızlarına olanak tanıyor. Aynı zamanda TB başına güç tüketimi de daha düşük. Bununla birlikte, disklerin TB başına IOPS performansının da düşük olduğu belirtiliyor.

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Bu çeyreğin sonunda müşterilere sevk edilecek

Seagate, 30 TB ve üstü kapasiteli Exos sabit disklerini bu çeyreğin sonunda müşterilerine sevk edeceğini belirtti. Buna ek olarak, HAMR tabanlı Mozaic 3+ depolama teknolojisi, kurumsal HDD'ler, NAS sürücüleri ve video ve görüntüleme uygulamaları pazarı dahil olmak üzere geniş bir alanda kendine yer bulacak.

Sektör, HAMR teknolojileri üzerinde onlarca yıldır çalışıyor ve 80 TB ve üstü kapasiteye sahip disklerin üretilebileceğine inanılıyor. Toshiba ve Western Digital gibi diğer sabit disk üreticilerinin ne zaman rakip ürünler geliştireceği bilinmiyor. Şimdilik Seagate'in HAMR alanında tartışılmaz bir liderliği var.

Tam Boyutta Gör Seagate aynı zamanda birkaç yıl içinde 40 TB üstü HDD'leri mümkün kılacak Mozaic 4+ platformu üzerinde çalışıyor. 2028 sonrası için ise 50 TB üstü diskler için Mozaic 5+ platformunu geliştirmeye devam ediyor.

Seagate'in CEO'su Dave Mosley, şirketin "plaka başına 3 TB'a ulaşan alan yoğunluğu sunan ve yakında 5 TB'a ulaşacak olan dünyadaki tek sabit disk üreticisi" olduğunu söylüyor.

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Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor