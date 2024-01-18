Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor: En yoğun hard disk olacak

Mozaic 3+ Platformu
Isı destekli manyetik kayıt, manyetik ortamın kayıt yoğunluğunu artırmak için kullanılıyor. Bu yöntemde, kayıt bölgesi kısa bir süreliğine ısıtılarak, manyetik zorlayıcılığının önemli ölçüde düştüğü bir noktada yazma işlemini gerçekleştiriliyor.
Seagate, Mozaic 3+ platformunu temel alan Exos sabit disklerinin mevcut bulut sunucularıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Plaka başına 3 TB yoğunluğa sahip sürücüler, daha yüksek kapasiteye ek olarak, çok daha yüksek sıralı okuma ve yazma hızlarına olanak tanıyor. Aynı zamanda TB başına güç tüketimi de daha düşük. Bununla birlikte, disklerin TB başına IOPS performansının da düşük olduğu belirtiliyor.
Bu çeyreğin sonunda müşterilere sevk edilecek
Seagate, 30 TB ve üstü kapasiteli Exos sabit disklerini bu çeyreğin sonunda müşterilerine sevk edeceğini belirtti. Buna ek olarak, HAMR tabanlı Mozaic 3+ depolama teknolojisi, kurumsal HDD'ler, NAS sürücüleri ve video ve görüntüleme uygulamaları pazarı dahil olmak üzere geniş bir alanda kendine yer bulacak.
Sektör, HAMR teknolojileri üzerinde onlarca yıldır çalışıyor ve 80 TB ve üstü kapasiteye sahip disklerin üretilebileceğine inanılıyor. Toshiba ve Western Digital gibi diğer sabit disk üreticilerinin ne zaman rakip ürünler geliştireceği bilinmiyor. Şimdilik Seagate'in HAMR alanında tartışılmaz bir liderliği var.
Seagate'in CEO'su Dave Mosley, şirketin "plaka başına 3 TB'a ulaşan alan yoğunluğu sunan ve yakında 5 TB'a ulaşacak olan dünyadaki tek sabit disk üreticisi" olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.