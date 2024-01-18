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    Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor: En yoğun hard disk olacak

    Seagate sektörün ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) teknolojisini kullanan ilk sabit disk sürücüsü platformunu tanıttı. Platform, Seagate'in yakında çıkacak Exos sabit disklerinde kullanılacak.
    Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor Tam Boyutta Gör
    Seagate sektörün ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) teknolojisini kullanan ilk sabit disk sürücüsü (HDD) platformunu tanıttı. Yeni Mozaic 3+ platformu, yeni medya ve okuma/yazma kafaları ve yeni bir denetleyici dahil olmak üzere birçok yeni teknolojiye dayanıyor. Platform, Seagate'in yakında çıkacak Exos sabit disklerinde 30 TB ve üzeri kapasiteye sahip bulut veri merkezleri için kullanılacak.

    Mozaic 3+ Platformu

    Isı destekli manyetik kayıt, manyetik ortamın kayıt yoğunluğunu artırmak için kullanılıyor. Bu yöntemde, kayıt bölgesi kısa bir süreliğine ısıtılarak, manyetik zorlayıcılığının önemli ölçüde düştüğü bir noktada yazma işlemini gerçekleştiriliyor.

    Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor Tam Boyutta Gör
    Alansal yoğunluk kazanımları öncelikle manyetik ortamdaki daha küçük tanecik boyutlarına bağlı. Ancak eski manyetik plakalı medyalar çok küçük tane boyutlarında stabil değiller. Seagate, Showa-Denko ile birlikte hassas ve istikrarlı veri kaydına olanak sağlamak için artırılmış manyetik zorlayıcılığa sahip bir süper kafes demir-platin yapı geliştirdi. HAMR süreci, tanenin durumunu değiştirmek için ısıtılmasını gerektiriyor. Seagate bunu, plazmonik yazıcı alt sistemine dikey olarak entegre edilen bir nanofotonik lazer kullanarak başarmış. Daha küçük taneciklere ulaşabilmek için okuma kafası da değiştrilmiş. Tüm bu gelişmeler, Seagate'in mevcut çözümlerden 3 kat daha fazla performans sağladığını iddia ettiği, yeni geliştirilen (TSMC'nin 12nm sürecinde üretilen) denetleyici ile birlikte çalışıyor.

    Seagate, Mozaic 3+ platformunu temel alan Exos sabit disklerinin mevcut bulut sunucularıyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Plaka başına 3 TB yoğunluğa sahip sürücüler, daha yüksek kapasiteye ek olarak, çok daha yüksek sıralı okuma ve yazma hızlarına olanak tanıyor. Aynı zamanda TB başına güç tüketimi de daha düşük. Bununla birlikte, disklerin TB başına IOPS performansının da düşük olduğu belirtiliyor. 

    Bu çeyreğin sonunda müşterilere sevk edilecek

    Seagate, 30 TB ve üstü kapasiteli Exos sabit disklerini bu çeyreğin sonunda müşterilerine sevk edeceğini belirtti. Buna ek olarak, HAMR tabanlı Mozaic 3+ depolama teknolojisi, kurumsal HDD'ler, NAS sürücüleri ve video ve görüntüleme uygulamaları pazarı dahil olmak üzere geniş bir alanda kendine yer bulacak. 

    Sektör, HAMR teknolojileri üzerinde onlarca yıldır çalışıyor ve 80 TB ve üstü kapasiteye sahip disklerin üretilebileceğine inanılıyor. Toshiba ve Western Digital gibi diğer sabit disk üreticilerinin ne zaman rakip ürünler geliştireceği bilinmiyor. Şimdilik Seagate'in HAMR alanında tartışılmaz bir liderliği var. 

    Seagete, 30 TB kapasiteli HAMR hard disklerini yakında sunuyor Tam Boyutta Gör
    Seagate aynı zamanda birkaç yıl içinde 40 TB üstü HDD'leri mümkün kılacak Mozaic 4+ platformu üzerinde çalışıyor. 2028 sonrası için ise 50 TB üstü diskler için Mozaic 5+ platformunu geliştirmeye devam ediyor.

    Seagate'in CEO'su Dave Mosley, şirketin "plaka başına 3 TB'a ulaşan alan yoğunluğu sunan ve yakında 5 TB'a ulaşacak olan dünyadaki tek sabit disk üreticisi" olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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