Seagate'den 2,5" de 500GB kapasite 7200RPM hız!

Genel Yayın Yönetmeni
Bakalım SSD'ler ucuzlayıncaya kadar Momentus 7200.4, mobil ortamdaki performans ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi?
Bu videomuzda Seagate'in Dünyanın en hızlı dizüstü sabit diski (mekanik) olarak lanse ettiği Seagate Momentus 7200.4 500GB'ı inceliyoruz.
Bakalım SSD'ler ucuzlayıncaya kadar Momentus 7200.4, mobil ortamdaki performans ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi?
http://www.fokusbilgisayar.com/asp/show_stock.asp?product=ST9500420AS Paylaş Tweetle
aldanmayin beyler...saygilarimla..ayrica ayni fiyata daha performansli disklerde bulabilirsiniz.. lütfen bu dediklerimi dikkate alin !!! benim gibi seagatelere para basip ortalarda kalmayin hepsi çöplük bu seagatelerin...
Elekronik işi şans işidir, sorun yaşayan elbette olabilir. Ama her ürün bozuk olacak diye birşey yok. Kulaktan dolma hurafelere kulak asmayın.
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Ana işletim sistemim ubuntu bir sorun yaşamadım vista ile oyun oynarken de hiç sorun gözlemlemedim.
Ana işletim sistemim ubuntu bir sorun yaşamadım vista ile oyun oynarken de hiç sorun gözlemlemedim.
İyi de bunlar farklı seri bu 2.5"lik.Senin dediğin 3.5"lik hdd
Bu arada fiyatı yeni çıkmasına rağmen çok iyi sayılır.Çünkü Vatan'da yeni çıktığında 320 GB 7200.3'ü 190-200 civarında idi...