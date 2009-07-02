Seagate'den 2,5" de 500GB kapasite 7200RPM hız!

Bakalım SSD'ler ucuzlayıncaya kadar Momentus 7200.4, mobil ortamdaki performans ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi?

Bu videomuzda Seagate'in Dünyanın en hızlı dizüstü sabit diski (mekanik) olarak lanse ettiği Seagate Momentus 7200.4 500GB'ı inceliyoruz.

Bakalım SSD'ler ucuzlayıncaya kadar Momentus 7200.4, mobil ortamdaki performans ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi?

http://www.fokusbilgisayar.com/asp/show_stock.asp?product=ST9500420AS