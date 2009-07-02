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Seagate'den 2,5" de 500GB kapasite 7200RPM hız!

9 yıl
78,8b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bakalım SSD'ler ucuzlayıncaya kadar Momentus 7200.4, mobil ortamdaki performans ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi?

Bu videomuzda Seagate'in Dünyanın en hızlı dizüstü sabit diski (mekanik) olarak lanse ettiği Seagate Momentus 7200.4 500GB'ı inceliyoruz.

Bakalım SSD'ler ucuzlayıncaya kadar Momentus 7200.4, mobil ortamdaki performans ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi?


http://www.fokusbilgisayar.com/asp/show_stock.asp?product=ST9500420AS
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Key 9 yıl
yanliş anlamayinda beyler...7200rpm 11.ve 12 veriyonlar hep sorunluydu millet cope atiyordu bu diskleri bende onlardan biriyim ...bana kalirsa asla seagate almayin beyler eskisi gibi kalite bir marka degil videolarada


aldanmayin beyler...saygilarimla..ayrica ayni fiyata daha performansli disklerde bulabilirsiniz..
lütfen bu dediklerimi dikkate alin !!!
benim gibi seagatelere para basip ortalarda kalmayin hepsi çöplük bu seagatelerin...
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donanımcı123 9 yıl
Ben 320 gb olanını kullanıyorum. Okuma hızı 91 mb/s, yazma hızı 80 mb/s, Burst rate 170 mb/s civarlarında gayet performanslı sessiz, soğuk bir harddisk. Standart 3.5 7200 rpm disklerle aynı hatta birçok eski 3.5 diskten daha performanslı.

Elekronik işi şans işidir, sorun yaşayan elbette olabilir. Ama her ürün bozuk olacak diye birşey yok. Kulaktan dolma hurafelere kulak asmayın.
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1.1.1.1 9 yıl
bunun 320 liğini çakacam
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quikcem 9 yıl
sorun olanlar firmware guncelliyebilirler 0005SDM1 son firmware

[image]local://upfiles/3433/428A85BD5DCA40EC8035AF97100564C3.jpg[/image]
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talh4wk 9 yıl
bunlarda çok sorun oluyo diyolar :S
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Miasmus 9 yıl
yan sanayi mi bu? sagate falan?
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Linux003 9 yıl
Ben bu diskten 1 ay önce falan aldıydım (250 tlye mecidiyeköydeki bilgisayarcımdan) 4gb hyperx ddr2 ramlerle birlikte gayet memnunum. arkadaşın bahsettiği dıt sesi idle olan disk tekrar çalışır konuma gelirken çıkıyor bu sayede daha az enerji harcıyor gerekli ayarlar yapılarak bunun olması engellenebilir ama böylesi daha iyi.
Ana işletim sistemim ubuntu bir sorun yaşamadım vista ile oyun oynarken de hiç sorun gözlemlemedim.
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Hadouken06 9 yıl
ah şu SSD fiyatları düşsede artık onları kullanmaya başlasak üst üste dizüstü ve harici diskimde bad sektör oluştu :(
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Linux003 9 yıl
Ben bu diskten 1 ay önce falan aldıydım (250 tlye mecidiyeköydeki bilgisayarcımdan) 4gb hyperx ddr2 ramlerle birlikte gayet memnunum. arkadaşın bahsettiği dıt sesi idle olan disk tekrar çalışır konuma gelirken çıkıyor bu sayede daha az enerji harcıyor gerekli ayarlar yapılarak bunun olması engellenebilir ama böylesi daha iyi.
Ana işletim sistemim ubuntu bir sorun yaşamadım vista ile oyun oynarken de hiç sorun gözlemlemedim.
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indecentx 9 yıl
ben şuan bu modelin 320 gb lık olanını kullanıyorum ve gayet memnunum herkeze tavsiye ederim.
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Aktif Çamur 9 yıl
Ucuzladıkları zaman süper olacak 2,5" 7200RPMler
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cunkurd 9 yıl
Neweggs.com da bu diskin 250gb olanı 64$ a satılıyor.Ama burada bulmak imkansız.Neden ithalatçı firmalar bu diski getirmezler anlamıyorum.Seagate Türkiye pekala budiski getirip pazarlayabilir düşüncesindeyim.En başta ben bir tane 250 GB lık olanından alırdım.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
X2 Seagate Barracuda 500GB 7200.12 Raid0 kullanıyorum çok memnunum
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aslanemre58 9 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

X2 Seagate Barracuda 500GB 7200.12 Raid0 kullanıyorum çok memnunum

İyi de bunlar farklı seri bu 2.5"lik.Senin dediğin 3.5"lik hdd

Bu arada fiyatı yeni çıkmasına rağmen çok iyi sayılır.Çünkü Vatan'da yeni çıktığında 320 GB 7200.3'ü 190-200 civarında idi...
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max975 9 yıl
sorunları aştıysa sorun yok...
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ExECaLiBuR 9 yıl
250-270 tl arasında bir fiyattan satılıyor. Yeni bir ürün için normal fiyat.
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