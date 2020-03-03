Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu

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Kaliteli PSU’larıyla donanım dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Seasonic yüksek enerji verimliliğine sahip yeni seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Modeller fansız tasarımıyla da sessiz bir sistem kurmak isteyen kullanıcıların tercihi olmaya aday.

Prime Fanless TX

2017 yılında sunduğu Prime Fanless TX ailesini 700 watt çıkış verebilen yeni üyeyle güncelleyen Seasonic, ATX form faktöründeki modelde 230 VAC girişte %95’lik verimlilik vadediyor.

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Bu denli yüksek verimliliğin bir sonucu olarak fansız tasarım tercih eden firma PSU alanında standart haline gelen güvenlik önlemlerine ek olarak MTLR -çıkış voltajının aralığını oldukça kısa bir aralıkta tutan stabiliteye/güvenliğe yönelik bir standart. Normalde 12v kanalında %2 olan aralık MTLR ile %0.5'e düşüyor- ve APFC’ye de yer vermiş. 8 pin EPS, 4 6+2 PCIe ve 12 SATA güç konnektörü sağlanan tam modüler çözüm 12 yıllık iddialı garantisiyle önümüzdeki dönemde donanımseverlerin rüyasını süsleyecek.

Prime Fanless PX

Prime Fanless PX serisini de 450 ve 500 wattlık iki seçenekle genişleten tayvanlı üretici yine fansız tasarımda sunduğu modüler PSU’sunda ağabey modelle benzer teknik özellikleri korurken verimlilik kanadında %93’e düşmüş.

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80 Plus Platinum sertifikasını elde eden güç kaynaklarında PCıe güç arayüzünde sayının 2’ye, SATA kanadında ise 8’e düştüğünü de ekleyelim. Son olarak fiayt bilgisinin paylaşılmadığını aktararak sözlerimizi noktalayalım.

https://www.guru3d.com/news-story/seasonic-offers-three-new-titanium-certified-psus-that-are-fanless.html

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