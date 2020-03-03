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    Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu

    Başarılı güç ünitelerine imza atan Seasonic verimlilik konusunda iddialı yeni çözümlerini duyurdu.
    2 hf.
    2,2b
    1
    13
    Güç Kaynağı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu
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    Kaliteli PSU’larıyla donanım dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Seasonic yüksek enerji verimliliğine sahip yeni seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Modeller fansız tasarımıyla da sessiz bir sistem kurmak isteyen kullanıcıların tercihi olmaya aday.

    Prime Fanless TX

    2017 yılında sunduğu Prime Fanless TX ailesini 700 watt çıkış verebilen yeni üyeyle güncelleyen Seasonic, ATX form faktöründeki modelde 230 VAC girişte %95’lik verimlilik vadediyor.

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    Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu
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    Bu denli yüksek verimliliğin bir sonucu olarak fansız tasarım tercih eden firma PSU alanında standart haline gelen güvenlik önlemlerine ek olarak MTLR -çıkış voltajının aralığını oldukça kısa bir aralıkta tutan stabiliteye/güvenliğe yönelik bir standart. Normalde 12v kanalında %2 olan aralık MTLR ile %0.5'e düşüyor- ve APFC’ye de yer vermiş. 8 pin EPS, 4 6+2 PCIe ve 12 SATA güç konnektörü sağlanan tam modüler çözüm 12 yıllık iddialı garantisiyle önümüzdeki dönemde donanımseverlerin rüyasını süsleyecek.

    Prime Fanless PX

    Prime Fanless PX serisini de 450 ve 500 wattlık iki seçenekle genişleten tayvanlı üretici yine fansız tasarımda sunduğu modüler PSU’sunda ağabey modelle benzer teknik özellikleri korurken verimlilik kanadında %93’e düşmüş.

    Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"

    80 Plus Platinum sertifikasını elde eden güç kaynaklarında PCıe güç arayüzünde sayının 2’ye, SATA kanadında ise 8’e düştüğünü de ekleyelim. Son olarak fiayt bilgisinin paylaşılmadığını aktararak sözlerimizi noktalayalım.



    https://www.guru3d.com/news-story/seasonic-offers-three-new-titanium-certified-psus-that-are-fanless.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Burada fansiz psu mu olur felan demişsiniz, titanium verimlilik sertifikası varsa bal gibi olur. PSU da çıkan ısı verimsizlik sonucunda çıkar, örneğin %100 verimli olsaydı ısı çıkarmazdi. SeaSonic piyasadaki en iyi marka ve 10 yıl garanti veriyor, bunların aylar süren test ve analizlerini yapıyorlar.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hava istediği kadar sıcak olsun, siz istediğiniz kadar yük bindirin, hiçbir şey olmaz. Seasonic en iyi PSU üreticisi, önceki modellerinde 10 yıl garanti veriyordu, bu serisine 12 yıl garanti vermiş. Passive cooling dediğimiz bir olay var, ısınan hava zaten kendiliğinden yer değiştirir, bu kadar verimli bir PSU ya işe yaramayan bir fan koymanın anlamı yok.
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    mito1172 (mito ) 2 hf.
    fansız psu kanatsız kuşa benzer
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    Arranger. (Atalay ) 2 hf.
    Bunun yerine 650w kadar fan açmayan Ax1600i alınır, aynı yükte daha az ısınır yıllarca degrade derdin olmaz.
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    sasuta (Suat KIRBIZ) 2 hf.
    Sıfır ses ile güzel htpc kurulur ama arkadaşların dediği gibi bu kadar güce gerek var mı tartışılır. Sonuçta adamlar 10 sene garanti veriyor demek ki güveniyorlar ürünlerine.
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    Muten Baba 2 hf.
    @fenomenhaa @sasuta @Wilson Fisk

    Çok tozlanır bu cık , beğenmedim
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Bi sistem parasıdır bu.
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    Antikaruh (Gökhan ) 2 hf.
    Psu fanları çok uzun bir süredir sorun olmaktan çıktılar, zaten bazı modellerde fanların belirli bir sıcaklıktan sonra çalışma özelliği var tıpkı ekran kartlarında olduğu gibi. Bu kadar pahalı ünitelerde bırakta bir fan olsun, belki hava çok sıcak olacak o gün, belki pc'yi uzun bir periyot için fazlaca zorlayacağım, aklım birde psu'da fanın olmamasına gitmemeli ki maliyeti diğer bileşenlerin yanında oldukça komik.

    Saçma bir satış noktası olarak gördüm, kim ne için ihtiyaç duyar bir senaryo çizemedim.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 hf.
    3 ay önce Seasonic FOCUS PLUS 650W 80+ Gold satın aldım memnunum.
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 2 hf.
    tüm seri duyurusunu sadece tek modele indirgemeniz hata değil mi..

    guru3d.com/...
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    2203 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, seasonic prime fanless px ve
    4 etiket daha seasonic prime fanless tx psu fansız güç kaynağı Donanım
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