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    Şehir içi yemek ve kargo dağıtımına yönelik minik elektrikli araç: ARI Motors 902

    Temelde Çinli bir üretici tarafından geliştirilen bu minik elektrikli araç, Avrupa'da ARI Motors tarafından satılıyor. 90 km/s hıza çıkabilen araç iki kişilik yaşam alanı sunuyor.
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    Şehir içi dağıtıma yönelik minik elektrikli araç: ARI Motors 902 Tam Boyutta Gör
    Şehir içi kullanıma yönelik minik elektrikli araçların sayısı gittikçe artıyor. Bu kez karşımızda, kargo, yemek vb. dağıtım işleri için tasarlanan Ari Motors 902 modeli var.

    Avrupa'da satışa sunulan model her ne kadar Ari Motors logosu taşısa da özünde Çinli Pocco MeiMei modelinin ta kendisi. Bu da demek oluyor ki yine Çin kaynaklı bir elektrikli araca bakıyoruz. Ön tarafında bölünmüş far tasarımına yer verilen model, boydan boya uzanan ışık imzası ve tampon kenarlarındaki ana aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Şarj girişi de merkezde yer alıyor.

    Ari Motors 902; 2.95 metre uzunluğa, 1.5 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip. Bu noktada uzunluk ve genişlik olarak Citroen Ami'den biraz daha büyük olduğunu söylemek mümkün. Yükseklik ise neredeyse aynı. Bu küçük modelin 766 litre bagaj hacmi ve 190 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi sunduğu belirtiliyor.

    Şehir içi dağıtıma yönelik minik elektrikli araç: ARI Motors 902 Tam Boyutta Gör

    Söz konusu model, 20 hp (15 kW) güç üreten küçük elektrik motoruyla 90 km/s hıza çıkabiliyor. 18 kWsa batarya opsiyonuyla tek şarjda 200 km'ye kadar mesafe kat edebilen model, şehir içinde 8.8 kWsa enerji tüketimine sahip. Bu da markanın açıklamasına göre 100 km başına 2.80 euro maliyet anlamına geliyor.

    Ari Motors 902'nin Almanya'daki fiyatları KDV hariç 14.990 eurodan başlıyor. Küçük modelde tavan rayları ve menzile katkı sağlayan güneş panelleri gibi opsiyonlar da sunuluyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 5 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    evde durduk yere sigorta atması plakadan taksi çıkması sorgulama laptopa monitör bağlamak köpeğe tuvalet eğitimi veremiyorum atatürk atını kim çaldı

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