Opel, yeni B-SUV modelini Türkiye'den dünyaya tanıtacak

Geçen yıl Opel satışlarında beşinci büyük pazar olan Türkiye'nin marka için önemine değinen Huettl, yılın ikinci yarısında Astra'nın %100 elektrikli versiyonunun lansmanını yapacaklarını ve ilk olarak Almanya, İngiltere ve Türkiye'de tanıtacaklarını dile getirdi. Yeni Opel Astra Electric geçen yıl dijital olarak tanıtılmıştı. Detaylarına linkteki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Opel, Türkiye'de yeni Astra Electric'in yanı sıra önümüzdeki yıl yeni B-SUV ve C-SUV modellerinin de tanıtımını yapacak. Crossland'ın halefi olarak planlanan B-SUV model, dünyaya Türkiye üzerinden gösterilecek. Huettl, tam elektrikli olacağı belirtilen yeni B-SUV modelin özellikle Türkiye pazarı için son derece ilgi çekici bir araç olacağını dile getirdi.
Bu yılın şubat ayında Türkiye'deki bataryalı elektrikli araç (BEV) segmentinde yüzde 5'in üzerinde pazar payına ulaşan Opel, yeni modellerin gelişiyle elini güçlendirecek. Şirketin 2028 itibarıyla Avrupa'da sadece tam elektrikli araç satmayı planladığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı