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    Opel, yeni B-SUV modelini Türkiye'den dünyaya tanıtacak

    Türkiye'nin Opel için en önemli pazarlardan biri olduğunu dile getiren Opel CEO'su Florian Huettl, gelecek yıl Crossland'ın yerini alacak B-SUV modeli ilk olarak Türkiye'de tanıtacaklarını söyledi.
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    Opel, yeni B-SUV modelini Türkiye'den dünyaya tanıtacak
    Opel CEO'su Florian Huettl bu yıl ikinci kez Türkiye'yi ziyaret etti ve katıldığı toplantıda markanın ürün gamında yapılacak değişikliklerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

    Geçen yıl Opel satışlarında beşinci büyük pazar olan Türkiye'nin marka için önemine değinen Huettl, yılın ikinci yarısında Astra'nın %100 elektrikli versiyonunun lansmanını yapacaklarını ve ilk olarak Almanya, İngiltere ve Türkiye'de tanıtacaklarını dile getirdi. Yeni Opel Astra Electric geçen yıl dijital olarak tanıtılmıştı. Detaylarına linkteki haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Opel, Türkiye'de yeni Astra Electric'in yanı sıra önümüzdeki yıl yeni B-SUV ve C-SUV modellerinin de tanıtımını yapacak. Crossland'ın halefi olarak planlanan B-SUV model, dünyaya Türkiye üzerinden gösterilecek. Huettl, tam elektrikli olacağı belirtilen yeni B-SUV modelin özellikle Türkiye pazarı için son derece ilgi çekici bir araç olacağını dile getirdi.

    Opel, yeni B-SUV modelini Türkiye'den dünyaya tanıtacak Tam Boyutta Gör
    2024 yılında Türkiye'ye getirileceği belirtilen C-SUV model de tahmin edileceği üzere yeni nesil Opel Grandland olacak. Yeni Grandland'ın tam elektrikli versiyonu da bulunacak. Yeni model hakkında henüz fazla detay yok ancak grubun yeni STLA Medium platformu üzerine yükseleceğini biliyoruz. Bu da onu Opel'in mevcut elektrikli modellerinden epey farklı bir model haline getirecek.

    Bu yılın şubat ayında Türkiye'deki bataryalı elektrikli araç (BEV) segmentinde yüzde 5'in üzerinde pazar payına ulaşan Opel, yeni modellerin gelişiyle elini güçlendirecek. Şirketin 2028 itibarıyla Avrupa'da sadece tam elektrikli araç satmayı planladığını hatırlatalım.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 39 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    araç lpg de patlatma yapıyor wd-40 zararları psu yetersiz kalırsa ne olur sagopa ne demek azot yükseltgenme basamağı

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