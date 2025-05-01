Volkswagen, Almanya fabrikasında 1 milyonuncu elektrikli aracını üretti

Avrupa'da elektrikli araç satışlarını ikiye katladı
Geçtiğimiz birkaç sene, hem elektrikli araç üretimi ve hem de satışlar konusunda sıkıntı yaşayan Volkswagen, bu seneye hızlı bir başlangıç yaparak Avrupa'daki elektrikli araç satışlarını iki katına çıkarmayı başardı.
Ancak elektrikli araç satışlarının artması (şuan için %20 seviyesinde) Volksagen'in kâr marjını da düşürüyor. Diğer taraftan birçok Avrupa ülkesinde sübvansiyonların azaltılması, Alman üreticinin kâr marjlarına daha fazla zarar veriyor.
Ancak Volkswagen, gelecek için hazırladığı ID.1 ve ID.2 modelleriyle maliyetleri düşürüp elektrikli araç işinde kârlı hale gelmeyi planlıyor. Bunun yanında Cupra Raval ve Skoda Epiq gibi diğer giriş seviyesi modeller de yolda.
İlk çeyrekte kârlılık %40 düştü
Volkswagen Grubu'nun satışları yılın ilk çeyreğinde %0,9 artarak 2,1 milyona yükselmesine ve gelirlerde de %2,8 artışla 77,56 milyar euroya ulaşmasına rağmen kâr marjı %40,6 düşerek 2,19 milyar euroya geriledi.
Avrupa pazarında başarılı satış rakamlarına rağmen Çin pazarında kan kaybeden Alman dev, ABD pazarında da Trump'un gümrük vergileri nedeniyle zorlu bir sene geçirebilir.Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/04/vws-1-millionth-ev-is-here-but-its-crushing-them/ https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/the-one-millionth-electric-vehicle-rolls-off-the-production-line-at-the-volkswagen-plant-in-zwickau-19242 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: