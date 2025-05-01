Volkswagen, Almanya fabrikasında 1 milyonuncu elektrikli aracını üretti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Almanya'daki Zwickau fabrikasında 1 milyonuncu elektrikli aracını üreterek önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Fabrikada Volkswagen Grubu'nun çeşitli markaları için 6 farklı elektrikli model üretiliyor. Bir milyonuncu elektrikli otomobil ise ID.3 GTX hatchback modeli oldu.

Avrupa'da elektrikli araç satışlarını ikiye katladı

Geçtiğimiz birkaç sene, hem elektrikli araç üretimi ve hem de satışlar konusunda sıkıntı yaşayan Volkswagen, bu seneye hızlı bir başlangıç yaparak Avrupa'daki elektrikli araç satışlarını iki katına çıkarmayı başardı.

Ancak elektrikli araç satışlarının artması (şuan için %20 seviyesinde) Volksagen'in kâr marjını da düşürüyor. Diğer taraftan birçok Avrupa ülkesinde sübvansiyonların azaltılması, Alman üreticinin kâr marjlarına daha fazla zarar veriyor.

Ancak Volkswagen, gelecek için hazırladığı ID.1 ve ID.2 modelleriyle maliyetleri düşürüp elektrikli araç işinde kârlı hale gelmeyi planlıyor. Bunun yanında Cupra Raval ve Skoda Epiq gibi diğer giriş seviyesi modeller de yolda.

Alman otomobil devlerinin kârları ilk çeyrekte sert düşüş yaşadı 12 sa. önce eklendi

İlk çeyrekte kârlılık %40 düştü

Volkswagen Grubu'nun satışları yılın ilk çeyreğinde %0,9 artarak 2,1 milyona yükselmesine ve gelirlerde de %2,8 artışla 77,56 milyar euroya ulaşmasına rağmen kâr marjı %40,6 düşerek 2,19 milyar euroya geriledi.

Avrupa pazarında başarılı satış rakamlarına rağmen Çin pazarında kan kaybeden Alman dev, ABD pazarında da Trump'un gümrük vergileri nedeniyle zorlu bir sene geçirebilir.

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Volkswagen, Almanya'da 1 milyonuncu elektrikli aracını üretti