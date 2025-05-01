Tesla’da yeni lider arayışı: Elon Musk’ın koltuğu sallanıyor

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli saygın yayın organı Wall Street Journal’ın (WSJ) ortaya çıkardığı dikkat çekici bir habere göre, Tesla yönetim kurulu yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız şekilde Elon Musk’ın olası halefini aramaya başladı. Şirketin son dönemde yaşadığı satış düşüşleri, kâr erozyonu ve kamuoyundaki imaj kaybı nedeniyle yönetim kurulu, üst düzey yetenek avı şirketleriyle temasa geçerek olası yeni lider alternatiflerini değerlendirmeye başladı.

Musk’ın Washington mesaisi Tesla’yı zorladı

İddiaya göre yönetim kurulu üyeleri, Musk ile birebir görüşmeler yaparak şirket üzerindeki dikkatinin dağılmış olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Musk’tan Tesla’ya daha fazla vakit ayırması ve bu yönde kamuoyuna alenen bir taahhütte bulunması talep edildi. WSJ’ye konuşan kaynaklara göre Musk ilk başta geri adım atmamış olsa da kısa süre sonra yatırımcılara yaptığı açıklamada, Mayıs ayı itibarıyla Tesla’ya “çok daha fazla zaman ayıracağını” duyurdu.

Musk’ın son dönemde ABD hükümetine yönelik harcama kesintisi çağrıları ve siyasi kulis çalışmaları, hem Tesla’nın finansal sonuçlarını hem de marka algısını olumsuz etkiledi. 2024 yılında şirketin on yılı aşkın süredir ilk kez yıllık satış düşüşü yaşaması dikkat çekti. Bununla birlikte, Musk’ın bazı siyasi figürlerle yakın teması, tüketici nezdinde markaya olan bağlılığı da zayıflattı.

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İlk başta Musk’ın ABD başkanı seçilen Trump’a yakın olması ve hükümet kararlarında aktif rol alamsı kendi işleri için iyimser bir havanın oluşmasına neden olmuştu. Bu vesileyle Tesla’nın piyasa değeri Aralık ayında 1,5 trilyon dolar seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak Trump’a yakın olmanın getirileri kısa ömürlü oldu; o zamandan bu yana firmanın değeri 900 milyar dolara geriledi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen finansal sonuç açıklamasında Tesla, önceki yılın aynı dönemine göre kârında yüzde 71, gelirlerinde ise yüzde 9’luk bir düşüş yaşandığını bildirdi. Ancak Elon Musk, bu kötü tabloya rağmen iyimserliğini korumuştu; “Uçurumun kenarında değiliz, yakın bile değiliz.”

Halef arayışında durum belirsiz

Tam Boyutta Gör WSJ’nin haberine göre yönetim kurulunun halef arayışı halen netleşmiş değil. Hatta Elon Musk’ın bu arayıştan haberdar olup olmadığı bile muamma. Yaklaşık 20 yıldır Tesla’nın başında olan Musk’ın gelecekteki rolüne dair belirsizlik, hem çalışanlar hem yatırımcılar açısından önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere galihazırda CEO’luk koltuğunda da olan Musk, Tesla’da yönetim kurulu üyelerinden birisi. Kendisi 2018’de kuruldaki başkanlıktan çekilmişti.

Musk, ortaya çıkan tüm bu bilgiler hakkında bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz gün ise Trump, bir kabine toplantısında Musk'a hükümet çalışmaları için teşekkür etti. "Ne kadar istersen kalabileceğini biliyorsun," diyen Trump "Sanırım arabalarına geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada Elon Musk olarak Tesla’yı yönetmek kolay bir iş değil. Musk, şirketin yaklaşık yüzde 13'üne sahip olmasına rağmen son yedi yıldır maaş almadan çalışıyor ve milyarlarca dolarlık maaş paketini almak için yasal mücadeleye devam ediyor. Hatta Tesla yönetim kurulu yakın zamanda CEO tazminatını ele almak için özel bir tazminat komitesi oluşturdu. Ek olarak Tesla, Musk’ın doğrudan yönettiği beş işletmeden sadece biri. Tesla’da en az 20 yönetici doğrudan kendisine rapor veriyor. Musk, mahkemenin maaş paketini iptal etmesi sonrasında şirkette hala durmadan çalışmaktan bıktığını itiraf etmişti.

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Tesla’da yeni lider arayışı: Elon Musk’ın koltuğu sallanıyor