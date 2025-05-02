Yeni Hyundai INSTER, mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak

Kompakt A-SUV model, 49 kWsa'lik NMC bataryası ve 360 km menziliyle Türkiye’de segmentinin en uzun menzilli otomobili olmaya hazırlanıyor. Buna ek olarak; INSTER'ın 120 kW'lık DC hızlı şarj desteği, yaklaşık 30 dakikada %10 ila %80 oranında şarj sağlayacak.
Tasarımı ve pratik şehir içi kullanım kolaylığıyla fark yaratan Hyundai INSTER, konforlu ve dinamik bir sürüş deneyimi sunarken, aynı zamanda ileri teknolojisi, esnek ve geniş iç hacmiyle de elektrikli dünyasının önemli oyuncularından olmaya aday.
Hyundai INSTER ile ilgili diğer detaylar, Mayıs ayında yapılacak lansman ile birlikte paylaşılacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: