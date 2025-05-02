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Tam Boyutta Gör Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili seçilen Hyundai INSTER, mayıs ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. İlk etapta "Advance" versiyonuyla satışa sunulacak olan INSTER'ın Cross versiyonu da çok yakında Türkiye'de olacak.

Kompakt A-SUV model, 49 kWsa'lik NMC bataryası ve 360 km menziliyle Türkiye’de segmentinin en uzun menzilli otomobili olmaya hazırlanıyor. Buna ek olarak; INSTER'ın 120 kW'lık DC hızlı şarj desteği, yaklaşık 30 dakikada %10 ila %80 oranında şarj sağlayacak.

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Tasarımı ve pratik şehir içi kullanım kolaylığıyla fark yaratan Hyundai INSTER, konforlu ve dinamik bir sürüş deneyimi sunarken, aynı zamanda ileri teknolojisi, esnek ve geniş iç hacmiyle de elektrikli dünyasının önemli oyuncularından olmaya aday.

Tam Boyutta Gör Hyundai INSTER; 3825 mm uzunluğa, 2580 mm aks mesafesine, 84.5 kW (113 hp) motora, 10.25 inç multimedya ekranına, kablosuz şarj ünitesine, V2L özelliğine, ısıtmalı ön koltuklara, sunroofa, ısı pompasına ve daha birçok dikkat çekici özelliğe sahip. Ancak bu özellikler, Türkiye'de sunulacak Advance donanım seviyesinde değişiklik gösterebilir.

Hyundai INSTER ile ilgili diğer detaylar, Mayıs ayında yapılacak lansman ile birlikte paylaşılacak.

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Yeni Hyundai INSTER, mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak