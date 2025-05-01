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    Waymo, robotaksilerinin 25 kat daha güvenli olduğunu açıkladı

    Waymo, sürücüsüz robotaksisinin, yaya ve bisikletlilerin karıştığı çarpışmaları %82-%92, yaralanmalı kazaları ise bir sürücüye kıyasla %96 oranında azalttığını belirten yeni bir araştırma yayınladı.

    Waymo, robotaksilerinin 25 kat daha güvenli olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Waymo, sürücüsüz robotaksisinin yaya ve bisikletlilerin karıştığı çarpışmaları %82-%92, yaralanmayla sonuçlanan kazaları ise ortalama bir sürücüye kıyasla %96 oranında azalttığını belirten yeni bir araştırma yayınladı.

    Waymo, Seviye 4 otonom robotaksisini birkaç yıldır ABD'de işletiyor ve giderek daha fazla şehirde kullanıma sunmaya devam ediyor. 2019'dan beri Phoenix'te faaliyet gösteren araçlar, 2022'de San Francisco'ya, 2023'te Los Angeles'a ve 2024'te Austin, Teksas'a girdiler. Son olarak Atlanta'da testlere başladılar.

    Waymo'nun araçları 91 milyon kilometre yol katetti

    Bu süre zarfında 91 milyon kilometre yol kateden araçlar, sürücülü araçlarla karşılaştırmak için Waymo'ya yeterince büyük örneklem miktarı sundu.

    Şirket, bugün yayınladığı raporunda, otonom robotaksilerinin özellikle yayalar, bisiklet ve motosiklet sürücüleri gibi kazalara karşı savunmasız kişiler söz konusu olduğunda çok daha güvenli olduğunu öne sürdü. Waymo, aynı zamanda araçtan araca kazaları da içeren her bir konumdaki toplam olay sayısını gösteren bir tablo yayınladı.

    Ciddi yaralanmalarda %85 azalma tespit edildi

    Waymo, robotaksilerinin 25 kat daha güvenli olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Ancak basın bülteninde özellikle savunmasız yaya ve sürücülere vurgu yaparak, robotaksisinin yayalarla yaralanma içeren kazalarda %92, hem bisikletlilerle hem de motosikletlilerle yaralanma içeren kazalarda ise %82 azalma sağladığını gösterdi. Trafiğin en tehlikeli kısımlarından biri olan kavşaklardaki yaralanmalarda %96, ciddi yaralanmaya sebep olan kazalarda ise %85'lik bir azalma sağlandığı da belirtildi.

    Waymo ayrıca, araçlarının kazalardan nasıl kaçındığını gösteren bazı örneklerin yer aldığı kısa bir video da yayınladı.

    Waymo, otonom sürüş konusunda Tesla'dan farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Tesla, yalnızca kameralara güvenirken, Waymo, kameraların yanında, radar ve LiDAR gibi sensörleri de kullanıyor. Dolayısıyla Tesla'ya göre daha pahalıya mal oluyor. Tesla, kameralar, güçlü donanım ve yapay sinir ağlarıyla otonom sürüşün gerçekleşebileceğini düşünürken, Waymo gibi diğer bazı şirketler bunun güvenli bir otonom sürüş için yeterli olmadığını iddia ediyor.

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