Waymo, robotaksilerinin 25 kat daha güvenli olduğunu açıkladı

Waymo, Seviye 4 otonom robotaksisini birkaç yıldır ABD'de işletiyor ve giderek daha fazla şehirde kullanıma sunmaya devam ediyor. 2019'dan beri Phoenix'te faaliyet gösteren araçlar, 2022'de San Francisco'ya, 2023'te Los Angeles'a ve 2024'te Austin, Teksas'a girdiler. Son olarak Atlanta'da testlere başladılar.
Waymo'nun araçları 91 milyon kilometre yol katetti
Bu süre zarfında 91 milyon kilometre yol kateden araçlar, sürücülü araçlarla karşılaştırmak için Waymo'ya yeterince büyük örneklem miktarı sundu.
Şirket, bugün yayınladığı raporunda, otonom robotaksilerinin özellikle yayalar, bisiklet ve motosiklet sürücüleri gibi kazalara karşı savunmasız kişiler söz konusu olduğunda çok daha güvenli olduğunu öne sürdü. Waymo, aynı zamanda araçtan araca kazaları da içeren her bir konumdaki toplam olay sayısını gösteren bir tablo yayınladı.
Ciddi yaralanmalarda %85 azalma tespit edildi
Waymo ayrıca, araçlarının kazalardan nasıl kaçındığını gösteren bazı örneklerin yer aldığı kısa bir video da yayınladı.
Waymo, otonom sürüş konusunda Tesla'dan farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Tesla, yalnızca kameralara güvenirken, Waymo, kameraların yanında, radar ve LiDAR gibi sensörleri de kullanıyor. Dolayısıyla Tesla'ya göre daha pahalıya mal oluyor. Tesla, kameralar, güçlü donanım ve yapay sinir ağlarıyla otonom sürüşün gerçekleşebileceğini düşünürken, Waymo gibi diğer bazı şirketler bunun güvenli bir otonom sürüş için yeterli olmadığını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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