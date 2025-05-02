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    Jeep’in yeni Compass modeli elektrikli seçeneğiyle sızdırıldı

    Jeep’in merakla beklenen Compass modeli, tanıtımdan önce internete düşen görüntülerle gündeme geldi. Markanın elektrikli ve hibrit seçeneklerle donattığı bu yeni nesil SUV, tasarımı ile dikkat çekiyor

    Jeep’in yeni Compass modeli elektrikli seçeneğiyle sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Jeep’in yeni nesil Compass modeli, resmi tanıtımı yapılmadan önce internete sızan görüntülerle ortaya çıktı. Marka, bu modelle birlikte elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) seçenekler sunarak farklı ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedefliyor. Ayrıca bazı versiyonlarda dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunacak.

    Jeep’in yeni Compass modeli elektrikli seçeneğiyle sızdırıldı

    Yeni Compass, Stellantis’in STLA Medium platformunu temel alıyor. Bu platform, Peugeot E-3008 ve Opel Grandland gibi modellerde de kullanılıyor. En güçlü versiyonun menzili 700 kilometreye kadar çıkarken, standart paketlerde bu değer yaklaşık 500 kilometre civarında kalıyor.

    Tasarımda Jeep’in klasik yedi yuvalı ızgarası korunmuş, ancak ön bölümde daha modern çizgilere sahip dikey LED farlar ve kapalı bir ızgara tercih edilmiş. Arka kısımda ise ışıklı bir şerit ve tam ortasında yer alan Jeep logosu dikkat çekiyor. Elektrikli versiyonda ise tamponda “e” harfi yer alıyor. İç mekânda dijital bilgi-eğlence ekranı, fiziksel tuş takımı ve sürüş modları için bir kumanda düğmesi öne çıkan detaylar arasında.

    Yeni Compass’ın üretimi İtalya’da gerçekleştirilecek, ayrıca Brezilya’da da montaj hattına alınması planlanıyor. Fiyatlar henüz netleşmedi ancak Jeep, bu modelin tüm versiyonlarında “erişilebilir” bir seçenek olacağını vurguluyor. Şu anda ABD’deki baz modelin fiyatı 26.900 dolar seviyesinde, Avrupa’da satılan 4xe hibrit versiyonu ise yaklaşık 48.500 dolardan başlıyor.

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