Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'nin yükseltilmiş versiyonu yolda

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Geçen yıl piyasaya sürülen Vivo NEX 3 5G, şelale ekranlı ilk akıllı telefon olarak gelmişti. Yakında cihazın son model işlemci ve süper hızlı şarj özellikli yeni bir modeli çıkacak.

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Yükseltilmiş versiyon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Akıllı telefon orijinal modelde olmayan çift modlu (NSA ve SA) 5G desteğine sahip olacak.

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Şubat-Mart aylarında çıkacak

Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alacak telefonun 55W gücünde yeni bir şarj cihazı ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Önceki modelde 44W şarj desteği vardı. Cihazın diğer özellikleri ise aynı kalacak.

Güncellenmiş Vivo NEX 3 5G'nin çıkış tarihi belli değil. Snapdragon 865'li ilk akıllı telefonların piyasada boy göstermeye başlayacağı Şubat-Mart aylarında resmiyet kazanması bekleniyor.

http://news.mydrivers.com/1/668/668051.htm

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