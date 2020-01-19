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    Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'nin yükseltilmiş versiyonu yolda

    Şelale ekrana sahip dünyanın ilk telefonu olarak çıkış yapan Vivo NEX 3 5G'nin yükseltilmiş versiyonu geliyor. Akıllı telefon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'nin yükseltilmiş versiyonu yolda
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    Geçen yıl piyasaya sürülen Vivo NEX 3 5G, şelale ekranlı ilk akıllı telefon olarak gelmişti. Yakında cihazın son model işlemci ve süper hızlı şarj özellikli yeni bir modeli çıkacak.

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    Yükseltilmiş versiyon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Akıllı telefon orijinal modelde olmayan çift modlu (NSA ve SA) 5G desteğine sahip olacak.

    Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'nin yükseltilmiş versiyonu yolda
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    Şubat-Mart aylarında çıkacak

    Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alacak telefonun 55W gücünde yeni bir şarj cihazı ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Önceki modelde 44W şarj desteği vardı. Cihazın diğer özellikleri ise aynı kalacak.

    Güncellenmiş Vivo NEX 3 5G'nin çıkış tarihi belli değil. Snapdragon 865'li ilk akıllı telefonların piyasada boy göstermeye başlayacağı Şubat-Mart aylarında resmiyet kazanması bekleniyor.



    http://news.mydrivers.com/1/668/668051.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    kardeş valla almak isteriz ama ülkede sartışı olmayan cihazı niye alayım ben şimdi ? hele bi gelsin... .gel hele gel gel , bırakın gelsin!!
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    dragons4 3 gün
    Bende diyorum şelale ekran nedir bildiğin edge ekran bu
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    svbasar 3 gün
    Edge ekran ne zaman şelale ekran oldu
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Abdülhak Hamit Tarhan 3 gün svbasar
    Bildiğim kadarıyla kavis daha keskin. Farkı bu.
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