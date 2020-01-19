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    İngiltere, elektrikli taksiler için kablosuz şarj sistemi hazırlıyor

    Nottingham'da hizmet veren 10 adet elektrikli taksiyle başlayacak pilot program kapsamında araçların durakta müşteri beklerken bir yandan da kablosuz olarak şarj edilmesi sağlanacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İngiltere, elektrikli taksiler için kablosuz şarj sistemi hazırlıyor
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    İngiliz hükümeti, şehir içi ulaşımı daha temiz ve sürdürülebilir hale getirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bunun için geçmiş yıllarda elektrikli otobüs ve taksileri devreye alan yetkililer, şimdi de gözünü söz konusu taksileri modernleştirmeye dikmiş durumda.

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    Atılan yeni adım kapsamında, Nottingham şehrindeki bazı elektrikli taksilerde kablosuz şarj teknolojisi kullanılacak. Taksiler bu sayede sırada müşteri beklerken kolayca şarj edilebilecek. Kablosuz şarj teknolojisi, şehir merkezinde hizmet veren 10 elektrikli taksiye entegre edilecek. Bunun için sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak.

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    Yetkililer, altı ay sürecek pilot program için 3.4 milyon pound yatırım yapılacağını açıkladı. Kablosuz şarj teknolojisinin daha fazla taksiye entegre edilip edilmeyeceğine söz konusu programın başarısına göre karar verilecek. Hükümetin kablosuz şarj teknolojisini ilerleyen yıllarda halkın kullanımına da sunabileceği belirtiliyor.

    Buna benzer bir uygulamaya geçtiğimiz yıl Norveç’in başkenti Oslo’da da imza atılmıştı. Elektrikli taksilerin tabanına monte edilecek alıcılar sayesinde araçların müşteri beklerken 75 kW kapasite ile kolayca şarj edilebileceği açıklanmıştı.



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    bytradm 1 gün
    araç o şekil şarj olurken içinde insan olması
    nufus planlamasına katkı yapabilir.
    belkide taxi şoförlerinin çoğunun göçmen olması
    onları öyle bi çözüme götürmüş olabülü . Z. sinir
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    bulentcandan 2 gün
    Kablosuz şarj günümüz koşullarında çok verimsizdir. Telefonlarımızda bile kablosuz şarj sırasında telefonun ve kablosuz şarj çihazının ısındığını bilirsiniz, işte bu noktada verim kaybı oluşur.



    Ayrıca işin içine bir de yüksek maliyet giriyor...



    Bugünün koşullarında henüz mantıklı değil bence.
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    Galatas4ray 3 gün AsiretinMarjinalCocugu
    İngilterede taksici olmakta zor 3 5 yıl sürüyor eğitim ve sınavları oda kazanırsan oluyorsun kazanamazsan yine 3 5 yıl eğitim.
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    sml_akyz 3 gün
    Kablonun araçtan çıkarılıp yola çıkması maksimum 1 dk süresini alır. Kablosuz şarj yerine 150-200 kW kablo ile şarj etse daha isabetli olur. Şarj ünitesini de büyük bir bataryaya bağlarsın durakta şarj olacak bütün araçları o batarya şarj eder, bataryayı da şebekeden şarj edersin, böylece ani yüklenme durumunda şebekeyi de korumuş olursun.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun 3 gün sml_akyz
    Doğru ancak kolaylık sayesinde normalde şarjdan üşendikleri zaman bile otomatik şarj olmalı.



    Bana sorarsan tüm elektrikli araçlar uyumlu olmalı.



    Park ettin üşendin gelip gidinceye kadar %50’den %70’e çıksın işte ne zararı var.
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    Ussuz 3 gün
    İyide madem durakta beklerken şarj olacak şekilde bir yatırım yapılıyor. Kablolu kolay bağlantı yap daha ucuz ve daha kolay olur
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    Spider_hip 3 gün Ussuz
    Katılıyorum. Kablosuz şarjın avantajı ancak yolda hareket halindeyken şarj olabilmesinde. Belli bir hızın altı gerekiyorsa trafikli yollarda seçilebilir. Ki daha önce kablosuz şarj eden yol yapılmıştı diye biliyorum. Onun dışında zaten duraktaysa dediğiniz gibi kablo ile hem daha hızlı hem de maliyeti daha düşük olur.
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    AsiretinMarjinalCocugu 3 gün
    İngiltere şu taksi tarifelerine de bi düzenleme getirmeli.Haberlerde izliyoruz 25-30cent için millet neler yaşıyor.
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    darkaura 3 gün
    ingiltere garip bir ulke. ayni anda konservatif takilmaya calisiyor, ayni tip taksileri yapiyor, bir yandanda en yeni teknolojileri yakalamaya calisiyor.
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    gepohe 3 gün darkaura
    E dogrududa bu
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    1465 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

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    elektrikli araçlar, elektrikli taksi ve
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