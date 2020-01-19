İngiltere, elektrikli taksiler için kablosuz şarj sistemi hazırlıyor

İngiliz hükümeti, şehir içi ulaşımı daha temiz ve sürdürülebilir hale getirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bunun için geçmiş yıllarda elektrikli otobüs ve taksileri devreye alan yetkililer, şimdi de gözünü söz konusu taksileri modernleştirmeye dikmiş durumda.İlginizi Çekebilir Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak
Atılan yeni adım kapsamında, Nottingham şehrindeki bazı elektrikli taksilerde kablosuz şarj teknolojisi kullanılacak. Taksiler bu sayede sırada müşteri beklerken kolayca şarj edilebilecek. Kablosuz şarj teknolojisi, şehir merkezinde hizmet veren 10 elektrikli taksiye entegre edilecek. Bunun için sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak.
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Yetkililer, altı ay sürecek pilot program için 3.4 milyon pound yatırım yapılacağını açıkladı. Kablosuz şarj teknolojisinin daha fazla taksiye entegre edilip edilmeyeceğine söz konusu programın başarısına göre karar verilecek. Hükümetin kablosuz şarj teknolojisini ilerleyen yıllarda halkın kullanımına da sunabileceği belirtiliyor.
Buna benzer bir uygulamaya geçtiğimiz yıl Norveç’in başkenti Oslo’da da imza atılmıştı. Elektrikli taksilerin tabanına monte edilecek alıcılar sayesinde araçların müşteri beklerken 75 kW kapasite ile kolayca şarj edilebileceği açıklanmıştı.
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nufus planlamasına katkı yapabilir.
belkide taxi şoförlerinin çoğunun göçmen olması
onları öyle bi çözüme götürmüş olabülü . Z. sinir
Ayrıca işin içine bir de yüksek maliyet giriyor...
Bugünün koşullarında henüz mantıklı değil bence.
Bana sorarsan tüm elektrikli araçlar uyumlu olmalı.
Park ettin üşendin gelip gidinceye kadar %50’den %70’e çıksın işte ne zararı var.