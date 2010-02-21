Sennheiser'ın güncellenmiş modeli PXC 250-II'nin fiyatı belli oldu

Ses çözümlerinde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Alman devi Sennheiser, PXC 250 modelinde güncellemeye gitmiş ve CES etkinliğinde tanıtmıştı. PXC250-II isimli yeni model, selefine göre bazı geliştirmeler içeriyor, önce onlara göz atalım.

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Sennheiser PXC 250-II

PXC 250-II, 2003 yılında IF ve 2006 yılında redhot tasarım ödüllerini kazanan PXC 250'den tasarım olarak farklılıklar içeriyor. Sürücülerin karşısındaki arka kısımda görülen farklılığın daha şık bir görüntü verdiği söylenebilir.

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Sennheiser PXC 250-II'de tasarıma ait değişim

Taşınabilir kapalı dizayna(closed-back) sahip olan PCX250-II selef modeline yakın teknik özelliklere sahip sürücüler içeriyor. Ancak belirtilmeli ki ses konusundaki gerçek farklılıklar kullanıcı izlenimlerinden sonra ortaya çıkacaktır. Selef modelde olduğu gibi neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücülerinin empedansı 300 Ohm gibi yüksek bir değer(yüksek empedans değerleri üst sınıf bir amfi olmadan tam performans ile kullanımı zorlaştırır) iken frekans tepki aralığı 10 Hz - 21 kHz. Değişim ise PXC250'de 106 dB, güncel modelde 112 dB olan ses hassasiyetinde kendini belli ediyor. Asıl önemli geliştirmenin Sennheiser'ın patentli NoiseGard teknolojisinde olduğu belirtiliyor. Gürültü önleyici olarak da bilinen bu özellik, gürültülerin mikrofon ile dinlenerek ters frekansta sesler üretilip bloklanması mantığıyla çalışıyor(bir diğer adı da Noise-Cancelling). Kulaklık, 1 adet AAA boyutunda pil ile 50 saate kadar gürültü önleyici ile beraber çalışabiliyor(Eski model 2 adet AAA pile ihtiyaç duyuyordu). Ayrıca pilin konulduğu bölümde bulunan tuşlar ile güç aldığı mobil cihazdan bağımsız olarak ses seviyesi kontrol edilebiliyor. Kablo uzunluğu 1,8 metreden 1,5 metreye düşen PXC 250-II'de yine 3,5 mm jack girişi yer alıyor. Sennheiser'ın güncel modeline biçtiği fiyatın ise yaklaşık olarak 200 Dolar olduğu belirtildi.

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Sennheiser PXC 250-II fotoğraftaki gibi katlanarak kolayca taşınabiliyor