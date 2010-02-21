Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sennheiser'ın güncellenmiş modeli PXC 250-II'nin fiyatı belli oldu

Güncellenmiş Sennheiser PXC 250-II'nin fiyatı belli oldu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
1
12
Anakart
Figure
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Ses çözümlerinde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Alman devi Sennheiser, PXC 250 modelinde güncellemeye gitmiş ve CES etkinliğinde tanıtmıştı. PXC250-II isimli yeni model, selefine göre bazı geliştirmeler içeriyor, önce onlara göz atalım.

 

Sennheiser'ın güncellenmiş modeli PXC 250-II'nin fiyatı belli oldu
Tam Boyutta Gör

Sennheiser PXC 250-II

PXC 250-II, 2003 yılında IF ve 2006 yılında redhot tasarım ödüllerini kazanan PXC 250'den tasarım olarak farklılıklar içeriyor. Sürücülerin karşısındaki arka kısımda görülen farklılığın daha şık bir görüntü verdiği söylenebilir.

Sennheiser'ın güncellenmiş modeli PXC 250-II'nin fiyatı belli oldu
Tam Boyutta Gör

Sennheiser PXC 250-II'de tasarıma ait değişim

Taşınabilir kapalı dizayna(closed-back) sahip olan PCX250-II selef modeline yakın teknik özelliklere sahip sürücüler içeriyor. Ancak belirtilmeli ki ses konusundaki gerçek farklılıklar kullanıcı izlenimlerinden sonra ortaya çıkacaktır. Selef modelde olduğu gibi neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücülerinin empedansı 300 Ohm gibi yüksek bir değer(yüksek empedans değerleri üst sınıf bir amfi olmadan tam performans ile kullanımı zorlaştırır) iken frekans tepki aralığı 10 Hz - 21 kHz. Değişim ise PXC250'de 106 dB, güncel modelde 112 dB olan ses hassasiyetinde kendini belli ediyor. Asıl önemli geliştirmenin Sennheiser'ın patentli NoiseGard teknolojisinde olduğu belirtiliyor. Gürültü önleyici olarak da bilinen bu özellik, gürültülerin mikrofon ile dinlenerek ters frekansta sesler üretilip bloklanması mantığıyla çalışıyor(bir diğer adı da Noise-Cancelling). Kulaklık, 1 adet AAA boyutunda pil ile 50 saate kadar gürültü önleyici ile beraber çalışabiliyor(Eski model 2 adet AAA pile ihtiyaç duyuyordu). Ayrıca pilin konulduğu bölümde bulunan tuşlar ile güç aldığı mobil cihazdan bağımsız olarak ses seviyesi kontrol edilebiliyor. Kablo uzunluğu 1,8 metreden 1,5 metreye düşen PXC 250-II'de yine 3,5 mm jack girişi yer alıyor. Sennheiser'ın güncel modeline biçtiği fiyatın ise yaklaşık olarak 200 Dolar olduğu belirtildi.

Sennheiser'ın güncellenmiş modeli PXC 250-II'nin fiyatı belli oldu
Tam Boyutta Gör

Sennheiser PXC 250-II fotoğraftaki gibi katlanarak kolayca taşınabiliyor

 


http://www.bristolshow.co.uk/news_detail.lasso?newsid=2684&news_title=Sennheiser%20PXC250-II Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
bu güzelmiş. tekno marketlerde bir mx80 satılıyor, sennheiser sitesinde yok daha doğrusu mx 80 var ancak sitedekine ne kendi benziyor ne özellikleri (50-15000 Hz ne kötü bir aralık)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 9 yıl
dışarda kullanmak için oldukça kaba bir kulaklık... ve bu fiyata bu kulaklık düşündürücü... tabi verilerden önce alıp bi denemek lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bobita 9 yıl

AlicanNalbat

dışarda kullanmak için oldukça kaba bir kulaklık... ve bu fiyata bu kulaklık düşündürücü... tabi verilerden önce alıp bi denemek lazım...

İyi bir kulaklık ve iyi bir kulaklık amfisiyle iyi bir kaynaktan müzik dinleyince (128Kbs mp3'den bahsetmiyorum) inan elinde olsa 2000 dolarlık kulaklığı bile almak istersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cobi 9 yıl
güzel bir kulaklık gibi duruyor teknik değerleri de oldukça iyi zannediyorum cep anfisi ile birlikte sürülürse mp 3 playerlar için çok sağlam müzik performansı olur gürültü engelleme özelliği sayesinde otobüs vb gibi yerlerde yüksek ve kaliteli ses'in keyfine varılabilir

200 dalar fiyatı fazlasıyla hak edecek gibi duruyor ama türkiyede fiyatı ne olur bilinmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahbob 9 yıl
cok hos bir gorunume sahip fiyatini da hakediyor ama turkiyede bu fiyatin cok cok cok cok ustunde satilacagini dusundugum icin fazla ragbet gorecegini dusunmuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
king size 9 yıl

cobi

güzel bir kulaklık gibi duruyor teknik değerleri de oldukça iyi zannediyorum cep anfisi ile birlikte sürülürse mp 3 playerlar için çok sağlam müzik performansı olur gürültü engelleme özelliği sayesinde otobüs vb gibi yerlerde yüksek ve kaliteli ses'in keyfine varılabilir

200 dalar fiyatı fazlasıyla hak edecek gibi duruyor ama türkiyede fiyatı ne olur bilinmez...

haketmesi imkansız tek kelimeyle full tiplerden alırım daha iyi hd555 buna 5 çeker be atıyosunuz valla 220 dolar buraya gelesiye 400 lira olur saçmalamayın Allah aşkına çok daha iyi kulaklıklar var o fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +62 .TT. +41 V4LKyR +34 onkuba +25 Robinson_Crusoe +19 crazywinner3 +19 Giresunlufuk +19 GAMBIT +17 FEARTR +17 Mr. Jingles +16
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13774 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sennheiser
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Powerful ile UPS'ler üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler,
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Star Wars Jedi: Fallen Order için 13
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim