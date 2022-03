SEO danışmanı nasıl olunur? SEO danışmanı ne yapar?

SEO danışmanı ne yapar?

Tam Boyutta Gör

Günümüzde SEO ve web site optimizasyonunun önemi o kadar arttı ki SEO danışmanlığı almanın önemi, ilerlemenin ve arama motorlarında yer edinmenin temel direklerinden biridir. SEO ile ilgili faaliyetlerde birincil hedef Google sonuçlarında daha iyi bir sıra elde etmektir ancak asıl amacımız web sitenin gerçek kitlesini artırmak olmalıdır. Bu sayede satışlar artacak veya reklam oranı yükselecektir. Bu noktada profesyonel SEO danışmanlığının önemi artmaktadır.

SEO danışmanı nedir?

Tam Boyutta Gör

SEO'nuzu geliştirmek ve Google arama sonuçlarında en iyi sıralamayı elde etmek için yeterli SEO becerisine ve deneyimine sahip kişilere danışmanız ve onlardan web sitenizi optimize etmenize yardımcı olacak bilgiler almanız gereklidir. SEO danışmanları, web sitenizi optimize etmek için size, doğru yönde rehberlik edebilecek ve size SEO tavsiyesi verebilecek deneyimli ve profesyonel kişilerdir. Bildiğiniz gibi bir web sitede iyi SEO çalışmaları, web site trafiğini ve web sitenizi ziyaret eden kullanıcı sayısını artıracaktır. Aynı zamanda sitenizin SEO'sunun düşmesini de engelleyebilir.

Ne zaman SEO danışmanına ihtiyacımız var?

Her web sitesi her zaman bir SEO danışmanına ihtiyaç duyar, ancak danışmanın rolü her aşamada farklı olacaktır. Örneğin bir SEO danışmanı web sitesi kurarken isim, alan adı, site tasarım şirketi, hosting şirketi, site gereksinimleri ve diğer teknik konularda seçim yapmanıza rehberlik edecektir. Ancak aktif bir web site için aynı SEO danışmanı içerik, anahtar kelime seçimi, bağlantıların nasıl oluşturulacağı ve daha pek çok konuda tamamen farklı öneriler sunabilir. Ancak size tavsiyemiz sitenizde baştan belirli bir strateji oluşturmak için web site projenize başlamadan önce SEO danışmanlığı yapmayı denemenizdir.

SEO danışmanıyla çalışmanın faydaları

Tam Boyutta Gör

Bir SEO danışmanı işe alırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli şeylerden biri hizmetin türü ve SEO danışmanının hizmetleri sağlama şeklidir. Her SEO danışmanı size sözler verebilir ama önemli olan sözleşmenin ortasında veya sonunda hedeflerinize ulaşmış olmanız ve web sitenizin arama motoru sıralamasında artmasıdır.

SEO danışmanının görevleri nelerdir?

SEO danışmanı on-page seo, off page seo ve teknik seo konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Aşağıda SEO danışmanlığının en önemli görevlerine değineceğiz.

SEO danışmanı rakiplerinizin sitesini analiz eder

Bir SEO danışmanının en önemli görevlerinden biri rakiplerin sitelerini analiz etmek ve onların faaliyetlerine göre site stratejisini belirlemektir. Sitenizin trafiği çok olmasını istiyorsanız rakiplerinizin bir adım önünde olabilmek için nerede olduklarını bilmeniz gerekir. Rakiplerin web site davranışlarını analiz etmenin onların stratejilerini taklit etmek ve tam olarak onların kalıplarına göre hareket etmek anlamına gelmediğini unutmayın. Nasıl hiçbir doktor iki hasta için aynı iki reçeteyi yazamıyorsa profesyonel bir SEO danışmanı da aynı stratejinin farklı aktivitelere sahip iki site için çalışmadığını bilir. Rakiplerin siteleri, yalnızca güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için incelenir ve analiz edilir.

Anahtar kelime araştırması

Profesyonel bir SEO danışmanı çalışma alanınızı ve özelliklerini iyi bilmeli ve anlamalıdır. Çalışma alanınızı anladıktan sonra önemli anahtar kelimeleri belirlemelidir. Bir SEO danışmanı, işiniz hakkında biraz bilgi sahibi olduktan ve rakipleri analiz ettikten sonra siteniz için en önemli anahtar kelimelerin ne olduğunu anlayacaktır. Aslında, anahtar kelime araştırması çok önemlidir.

Site içeriği üretim rehberi

SEO danışmanının bir diğer görevi de site içeriği üretmek için bir strateji hazırlamaktır. Bir web sitesi faydalı ve iyi içeriğe sahip olmadan başarılı olamaz. Amaçsız içerik oluşturmak kabul edilebilir sonuçlar elde etmeden yalnızca bütçenizi ve zamanınızı alır.

Bağlantı kurma stratejisini belirlemek

Bağlantılar, bir web sitenin başarısında veya başarısızlığında en önemli faktördür. Sitenizi bağlamak için temel ve doğru bir stratejiniz varsa kolayca iyi sıralamaları kazanabilirsiniz.

Webtures ile SEO danışmanı

Kesinlikle bir danışmanlık şirketi seçmek bir SEO uzmanı seçmekten daha iyidir. Çünkü bir danışmanlık şirketinde bilgili ve çeşitli araçları kullanabilen uzmanlar sitenizi analiz eder. Webtures en iyi SEO danışmanlık şirketlerinden biridir. En iyilerden biri dersek bunu söylemek için nedenimiz var demektir. Webtures, müşteri için özel bir panele sahiptir. Müşteri için tasarlanmış bu yönetim panelinde tüm aktiviteler izlenebilir ve müşteri istediği zaman web sitenin SEO'sunun nasıl gittiğini, anahtar kelimelerinin sıralamasını ve web site trafiğinin ne kadar olduğunu kolayca görebilir.

SEO danışmanı ne yapar?

SEO danışmanları, web sitenin genel SEO stratejisini planlamak, uygulamak ve yönetmekten sorumludur. Genellikle rakip analizi, içerik stratejisi planlaması, bağlantı oluşturma ve anahtar kelime stratejisi gibi çok çeşitli görevlerden sorumludur.

SEO danışmanı nasıl olunur?

İyi bir SEO danışmanı olabilmemiz için bu alanda eğitim almamız ve yeterli deneyim kazanmamız gerekmektedir. En önemlisi, iyi analizi yapabilmek için farklı araçları kullanmayı bilmemiz gereklidir.

SEO danışmanları hangi araçlarla çalışmalıdır?

Google Analytics, Search Console, Ahref, Semrush, Screaming Frog ve Moz SEO için en önemli araçlardır. SEO danışmanı bu araçlarla bir web sitesini nasıl analiz edeceğini bilmelidir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.