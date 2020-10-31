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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir

    Singapore's Nanyang Technological University araştırmacıları tarafından geliştirilen cihaz H-Man olarak adlandırılıyor. Yalnızca 14 kg ağırlığındaki cihaz masanın üzerine yerleştirilebiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir
    Tam Boyutta Gör

    Serebrovasküler olay ya da inme geçiren hastalar, gelişen fonksiyon kayıplarının geri kazanılması ve motor fonksiyonların iyileştirilmesi amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde tedavi görüyor ancak fizik tedavide kullanılan ekipmanların birçoğu oldukça pahalı ve ulaşılması zor durumda bulunuyor. Bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla bir grup araştırmacı evde de kullanılabilecek bir tür cihaz geliştirdi.

    Singapore's Nanyang Technological University (NTU) araştırmacıları tarafından geliştirilen cihaz, H-Man olarak adlandırılıyor. Yalnızca 14 kg ağırlığındaki cihaz, ağırlığını taşıyabilecek herhangi bir masanın üzerine yerleştirilebiliyor.

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    H-Man

    Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir
    Tam Boyutta Gör

    Serebrovasküley olay geçiren hastalar ( bahsi geçen durumda üst ekstremite yani kol etkilenmiş ve/veya kolun motor fonksiyonu bozulmuş ) cihazda bulunan ‘’joystick’’ adı verilen oyun kolunu tutarak oyun tarafından belirtilen görevleri yerine getiriyorlar, böylece motor fonksiyonların geri kazanılması ve fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin çok daha ucuz ve etkili bir biçimde yerine getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca geliştirilen cihazda bulunan internet bağlantısı sayesinde tedavinin verileri fizyoterapistlere aktarılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir"

    Geliştirilen cihaz 6 haftalık test periyoduna tabi tutuldu ve günümüzde rutinde kullanılan fizik tedavi cihazlarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre yeni cihaz klinikte kullanılan fizik tedavi cihazlarının sağladığı iyileşmeyi ( fonksiyon kazanımı / artışı ) aynı oranda sağladı.

    Yeni cihaz Articares firması tarafından ticarileştirildi.



    Kaynakça https://articares.com/h-man/ https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=deef219a-2632-4253-86a6-3814033bfa8f Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
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