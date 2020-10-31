Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir

Serebrovasküler olay ya da inme geçiren hastalar, gelişen fonksiyon kayıplarının geri kazanılması ve motor fonksiyonların iyileştirilmesi amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde tedavi görüyor ancak fizik tedavide kullanılan ekipmanların birçoğu oldukça pahalı ve ulaşılması zor durumda bulunuyor. Bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla bir grup araştırmacı evde de kullanılabilecek bir tür cihaz geliştirdi.

Singapore's Nanyang Technological University (NTU) araştırmacıları tarafından geliştirilen cihaz, H-Man olarak adlandırılıyor. Yalnızca 14 kg ağırlığındaki cihaz, ağırlığını taşıyabilecek herhangi bir masanın üzerine yerleştirilebiliyor.

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H-Man

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Serebrovasküley olay geçiren hastalar ( bahsi geçen durumda üst ekstremite yani kol etkilenmiş ve/veya kolun motor fonksiyonu bozulmuş ) cihazda bulunan ‘’joystick’’ adı verilen oyun kolunu tutarak oyun tarafından belirtilen görevleri yerine getiriyorlar, böylece motor fonksiyonların geri kazanılması ve fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin çok daha ucuz ve etkili bir biçimde yerine getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca geliştirilen cihazda bulunan internet bağlantısı sayesinde tedavinin verileri fizyoterapistlere aktarılıyor.

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Geliştirilen cihaz 6 haftalık test periyoduna tabi tutuldu ve günümüzde rutinde kullanılan fizik tedavi cihazlarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre yeni cihaz klinikte kullanılan fizik tedavi cihazlarının sağladığı iyileşmeyi ( fonksiyon kazanımı / artışı ) aynı oranda sağladı.

Yeni cihaz Articares firması tarafından ticarileştirildi.

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