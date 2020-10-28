Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir

University of College araştırmacılarının yürüttüğü yeni geniş popülasyonlu kohort araştırmasına göre diyabet tedavisi için kullanılan ''exenatide'' adı verilen ilaç; Parkinson tedavisi için de potansiyel tedavi yöntemlerinden birisini oluşturabilir.

2018 yılında yürütülen ve sonuçları bilim camiasında da tartışılan bir araştırma, tip 2 diyabet ile Parkinson arasında bir tür ilişki olabileceğini öne sürmüş ve araştırmaya göre tip 2 diyabete sahip olan hastaların Parkinson’a yakalanma riskinin %32 oranında daha fazla olduğu tespit edilmişti.

Parkinson hastalığı

Tam Boyutta Gör

2018 yılındaki araştırmadan sonra yürütülen 60 Parkinson hastasını ve plasebo alan kontrol grubunu içerena preklinik araştırmalar; ‘’exenatide’’ adı verilen diyabet ilacının Parkinson’a bağlı dejeneratif motor semptomlarının progresyonunu ( ilerleme ) azaltabileceğini gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi

Daha sonra yürütülen ve 100.000’inin üzerinde tip 2 diyabet hastasının kayıtları üzerinden yürütülen araştırma; GLP-1 ( exenatide GLP-1 agonistidir ) agonisti ve/veya DPP4 inhibitörü kullanan hasta gruplarının Parkinson tanısını anlamlı ölçüde daha az aldığını yani bahsi geçen ilaçların Parkinson tedavisinde kullanılabileceğini gösterdi.

Araştırmalar sonucunda ‘’exenatide’’ adlı ilaç Faz 3 ilaç çalışmalarına geri döndü ve şu anda 200 denek üzerinde plasebo kontrollü araştırma yapılmakla birlikte bahsi geçen denemelerin 2 yıl süreceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Parkinson hastalığının tanısında kullanılabilecek deri testi geliştirildi"

Faz 3 denemeleri başarılı olur ve ilaç ileriki dönemlerde ruhsat alabilirse yeni potansiyel tedaviler başarılı olabilir ve bahsi geçen ilaç Parkinson tedavisinde kullanılabilir.

Yeni araştırma Brain dergisinde yayımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.