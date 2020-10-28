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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir

    Araştırmalar sonucunda ‘’exenatide’’ adlı ilaç Faz 3 ilaç çalışmalarına geri döndü ve şu anda 200 denek üzerinde araştırma yapılmakla birlikte bahsi geçen denemelerin 2 yıl süreceği belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir
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    University of College araştırmacılarının yürüttüğü yeni geniş popülasyonlu kohort araştırmasına göre diyabet tedavisi için kullanılan ''exenatide'' adı verilen ilaç; Parkinson tedavisi için de potansiyel tedavi yöntemlerinden birisini oluşturabilir.

    2018 yılında yürütülen ve sonuçları bilim camiasında da tartışılan bir araştırma, tip 2 diyabet ile Parkinson arasında bir tür ilişki olabileceğini öne sürmüş ve araştırmaya göre tip 2 diyabete sahip olan hastaların Parkinson’a yakalanma riskinin %32 oranında daha fazla olduğu tespit edilmişti.

    Parkinson hastalığı

    Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir
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    2018 yılındaki araştırmadan sonra yürütülen 60 Parkinson hastasını ve plasebo alan kontrol grubunu içerena preklinik araştırmalar; ‘’exenatide’’ adı verilen diyabet ilacının Parkinson’a bağlı dejeneratif motor semptomlarının progresyonunu ( ilerleme ) azaltabileceğini gösterdi.

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    Daha sonra yürütülen ve 100.000’inin üzerinde tip 2 diyabet hastasının kayıtları üzerinden yürütülen araştırma; GLP-1 ( exenatide GLP-1 agonistidir ) agonisti ve/veya DPP4 inhibitörü kullanan hasta gruplarının Parkinson tanısını anlamlı ölçüde daha az aldığını yani bahsi geçen ilaçların Parkinson tedavisinde kullanılabileceğini gösterdi.

    Araştırmalar sonucunda ‘’exenatide’’ adlı ilaç Faz 3 ilaç çalışmalarına geri döndü ve şu anda 200 denek üzerinde plasebo kontrollü araştırma yapılmakla birlikte bahsi geçen denemelerin 2 yıl süreceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Parkinson hastalığının tanısında kullanılabilecek deri testi geliştirildi"

    Faz 3 denemeleri başarılı olur ve ilaç ileriki dönemlerde ruhsat alabilirse yeni potansiyel tedaviler başarılı olabilir ve bahsi geçen ilaç Parkinson tedavisinde kullanılabilir.

    Yeni araştırma Brain dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.ucl.ac.uk/news/2020/oct/common-diabetes-drugs-may-help-prevent-parkinsons https://academic.oup.com/brain/article-abstract/143/10/3067/5917790 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

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    3 gün önce
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    4 gün önce
    guneyk

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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

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    5 gün önce
    ardicli2000

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    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
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    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

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    6 gün önce
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