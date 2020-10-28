Exenatide adlı diyabet ilacı Parkinson tedavisi için potansiyel ilaç olabilir

University of College araştırmacılarının yürüttüğü yeni geniş popülasyonlu kohort araştırmasına göre diyabet tedavisi için kullanılan ''exenatide'' adı verilen ilaç; Parkinson tedavisi için de potansiyel tedavi yöntemlerinden birisini oluşturabilir.
2018 yılında yürütülen ve sonuçları bilim camiasında da tartışılan bir araştırma, tip 2 diyabet ile Parkinson arasında bir tür ilişki olabileceğini öne sürmüş ve araştırmaya göre tip 2 diyabete sahip olan hastaların Parkinson’a yakalanma riskinin %32 oranında daha fazla olduğu tespit edilmişti.
Parkinson hastalığı
2018 yılındaki araştırmadan sonra yürütülen 60 Parkinson hastasını ve plasebo alan kontrol grubunu içerena preklinik araştırmalar; ‘’exenatide’’ adı verilen diyabet ilacının Parkinson’a bağlı dejeneratif motor semptomlarının progresyonunu ( ilerleme ) azaltabileceğini gösterdi.İlginizi Çekebilir Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi
Daha sonra yürütülen ve 100.000’inin üzerinde tip 2 diyabet hastasının kayıtları üzerinden yürütülen araştırma; GLP-1 ( exenatide GLP-1 agonistidir ) agonisti ve/veya DPP4 inhibitörü kullanan hasta gruplarının Parkinson tanısını anlamlı ölçüde daha az aldığını yani bahsi geçen ilaçların Parkinson tedavisinde kullanılabileceğini gösterdi.
Araştırmalar sonucunda ‘’exenatide’’ adlı ilaç Faz 3 ilaç çalışmalarına geri döndü ve şu anda 200 denek üzerinde plasebo kontrollü araştırma yapılmakla birlikte bahsi geçen denemelerin 2 yıl süreceği belirtiliyor.
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Faz 3 denemeleri başarılı olur ve ilaç ileriki dönemlerde ruhsat alabilirse yeni potansiyel tedaviler başarılı olabilir ve bahsi geçen ilaç Parkinson tedavisinde kullanılabilir.
Yeni araştırma Brain dergisinde yayımlandı.
Kaynakça https://www.ucl.ac.uk/news/2020/oct/common-diabetes-drugs-may-help-prevent-parkinsons https://academic.oup.com/brain/article-abstract/143/10/3067/5917790 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
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