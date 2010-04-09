Sharkoon'dan yeni disk istasyonu: QuickPort Combo eSATA

Komponent üreticisi Sharkoon, sabit disk istasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. QuickPort Combo eSATA oalrak isimlendirilen yeni model SATA veya IDE fark etmeksizin 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki disklerin tamamına destek verebiliyor. 71 x 133 x 95 mm boyutlarında ve 545 gram ağırlığında olan yeni istasyonda, güç ve sabit disk aktivitesi hakkında durum bilgisini gösteren LED'lere yer verildiğini görüyoruz.

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USB 2.0 ve eSATA ile PC bağlantısını iki farklı ara birim üzerinden gerçekleştirebilen QuickPort Combo eSATA, dahili disklerini harici depolama sürücüsü olarak kullanmak isteyenler için yeni bir seçenek sunuyor. Sharkoon, yeni istasyonunu 36.90 Avro'luk yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.