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Sharp AQUOS D Serisi Full HD LCD TV'leri Duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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Diğer
Salih
Haber Editörü
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Japon elektrik-elektronik devi Sharp 10 Haziran'da boyutları 32 ila 52" arasında değişen 10 yeni LCD TV modelini satışa çıkaracak: 52" LC-52DS6, 46" LC-46DS6, 40" LC-40DS6 ve 32" LC-32DS6. 32" ve 40" boyutlu modellerin üçer adet farklı renk seçeneği bulunuyor. Bu LCD ekranların hepsi Full HD (1920x1080) çözünürlüğünü destekliyor ve "Master Engine" teknolojisine sahipler.

Tam Boyutta Gör

Master Engine yongası görüntü kalitesini iyileştirmek üzere birkaç teknik işleve sahip: "Clear Double Speed" özelliği hareketli nesneleri daha net gösterirken, "Active Conditioner" otomatikman kontrast değerini değiştiriyor ve gürültüyü en aza indirgiyor.

Sharp AQUOS D serisi LCD TV'lerin her biri 10 Wattlık iki hoparlörü bulunmakta ve Auto Volume özelliği sayesinde ses düzeyi ani değişimlere karşı otomatikman kontrol ediliyor. Ayrıca 1bit tam dijital amplifikatör ise daha berrak bir ses vermek için televizyona yerleştirilmiş

Aynı zamanda, Sharp'ın yeni televizyonları 15,000:1 kontrast oranı ve 176 derecelik yatay görüş açısıyla bir hayli iddialı. Televizyonların arka panelinde ise standart bağlantı arayüzlerinin yanı sıra HDMI çıkışı da bulunuyor

Fiyatlar 4700 ila 2100 USD arasında değişiyor


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spenks 10 yıl
her ne kadar ben de samsung fanatiği olsam da sharp a her zaman saygı göstermek lazım :) bu arada pioneer tamamen tv üretim işini bırakmış
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fotifoti 10 yıl
bir rivayete göre japonyada lcd tv yerine "sharp" diyorlarmış.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Sony,Samsung.. gerisi fos bence..
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groll 10 yıl
Sony,Samsung.. gerisi fos bence..


bu yoruma gülüyorum sadece..sony samsunga bak bakalım çoğu parçaları hangi firmanın..bugün ledtv diye çıkarılan b serisi her sattığı panelden sharpa lisans ücreti veriyor (gerçi mahkemelikler ama bulucusu sharp)ülkemize adam gibi model ve destek gelmiyor bu doğru ama bu sharpı kötü yapmaz..ayrıca 15.000:1 kontrast dediği emin ol diğer markaların milyon kontrastından daha fazla zıtlığa sahiptir..sharp-pioneer bu adamlar gerçek değer belirtir başka markalar gibi sallamasyon yapmazlar...
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