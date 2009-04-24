Shuttle'dan dokunmatik ekranlı panel bilgisayar; X 5000TA

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SFF formundaki kompakt boyutlu bilgisayarlarıyla popüler olan Shuttle yeni bir panel bilgisayar hazırladı. Son dönemde özellikle Asus ve MSI gibi üreticilerin hazırladığı Atom tabanlı ve maliyet odaklı çözümlerle hareketlilik kazanan pazara X 5000TA kod adlı modelini de sunan Shuttle oldukça iddialı. Sadece 3.6cm kalınlığında olan ve dokunmatik olarak kontrol edilebilen, 1366x768 piksel çözünürlüğünde 15.6" LED backlit ekrana sahip olan sistem de Atom platformunu temel alıyor.

Üzerinde çift çekirdekli Atom 330 işlemcisine (1.6GHz) yer verilen panel bilgisayarın temel donanımları arasında 1GB sistem belleği, 160GB'lık sabit disk ve DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si gibi detaytlar yer alıyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ile WiFi desteği sunan Shuttle X 5000TA, 6 kanal ses, çok formatlı kart okuyucusu, Windows Vista Home Basic işletim sistemi, entegre internet kamerası ve taşıma kolu gibi detaylarla birlikte geliyor ayrıca tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Shuttle X 5000TA'nın yurt dışı satış fiyatı 419 Avro olarak belirlenmiş.

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