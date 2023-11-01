Siber Savaş Yarışması’na Azerbaycan ev sahipliği yaptı

Azerbaycan’da düzenlenen “Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)” etkinliği kapsamında “siber savaş” yarışması düzenlendi. Etkinlikteki teknik eğitimleri ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarının koordinasyonunu Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu “Blackbox Security” üstlendi.

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Azerbaycan Devleti Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Servisi öncülüğünde Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi iş birliği ile “Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)” etkinliği düzenlendi. 26-27 Ekim tarihlerinde Bakü Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe bilgi güvenliği ekosisteminden çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin temsilcisi katıldı.

CIDC-2023 etkinliği, bilgi güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi; devlet kurumlarından, kritik altyapılarda, finansal sektör ve telekomünikasyon sektöründe çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırılması; kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikteki teknik eğitimleri ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarının koordinasyonunu Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu “Blackbox Security” üstlendi. Blackbox Security Başkanı ve Trendyol Uygulama Güvenliği Ekip Lideri Kürşat Oğuzhan Akıncı konuyla alakalı "Etkinliğin başarılı bir şekilde düzenlenmesine ve katılımcılara değerli bilgiler sunmasına katkılarından dolayı emeği geçen herkese minnettarız. Bu konferans, siber güvenlik ve kritik altyapı savunması alanındaki en son gelişmeleri paylaşma ve iş birliği yapma fırsatı sunuyor. İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan olarak, ülkelerimizin siber güvenliğini daha da güçlendirmek için bu tür etkinliklerde yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

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