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    Siber Savaş Yarışması’na Azerbaycan ev sahipliği yaptı

    Azerbaycan’da düzenlenen büyük siber güvenlik zirvesi “Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)” etkinliği kapsamında “siber savaş” yarışması düzenlendi.

    Siber Savaş Yarışması’na Azerbaycan ev sahipliği yaptı

    Azerbaycan’da düzenlenen “Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)” etkinliği kapsamında “siber savaş” yarışması düzenlendi. Etkinlikteki teknik eğitimleri ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarının koordinasyonunu Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu “Blackbox Security” üstlendi.

    Azerbaycan Devleti Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Servisi öncülüğünde Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi iş birliği ile “Kritik Altyapı Savunma Mücadelesi 2023 (CIDC-2023)” etkinliği düzenlendi. 26-27 Ekim tarihlerinde Bakü Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe bilgi güvenliği ekosisteminden çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin temsilcisi katıldı.

    CIDC-2023 etkinliği, bilgi güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi; devlet kurumlarından, kritik altyapılarda, finansal sektör ve telekomünikasyon sektöründe çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırılması; kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

    Etkinlikteki teknik eğitimleri ve Capture The Flag (CTF) yarışmalarının koordinasyonunu Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu “Blackbox Security” üstlendi. Blackbox Security Başkanı ve Trendyol Uygulama Güvenliği Ekip Lideri Kürşat Oğuzhan Akıncı konuyla alakalı "Etkinliğin başarılı bir şekilde düzenlenmesine ve katılımcılara değerli bilgiler sunmasına katkılarından dolayı emeği geçen herkese minnettarız. Bu konferans, siber güvenlik ve kritik altyapı savunması alanındaki en son gelişmeleri paylaşma ve iş birliği yapma fırsatı sunuyor. İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan olarak, ülkelerimizin siber güvenliğini daha da güçlendirmek için bu tür etkinliklerde yer almayı sürdüreceğiz” dedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 7 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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