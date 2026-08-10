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    Kuzey Kore siber saldırılar için yapay zeka araçları geliştiriyor

    Yapılan araştırmada Kuzey Kore bağlantılı Kimsuky hacker grubunun, daha gelişmiş siber saldırılar gerçekleştirmek için yapay zeka araçları geliştirdiği ortaya çıktı.

    Kuzey Kore siber saldırılar için yapay zeka araçları geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Kuzey Kore bağlantılı Kimsuky adlı hacker grubunun siber saldırılarda kullanılmak üzere yapay zeka tabanlı araçlar geliştirdiği ortaya çıktı. Güney Kore merkezli siber güvenlik şirketi Genians tarafından hazırlanan rapora göre grup, yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırmak ve yönetmek için çeşitli yazılımlar kullanıyor.

    Genians'ın incelemelerinde Kimsuky ile ilişkilendirilen altyapılarda Ollama, GPT4All ve Msty gibi büyük dil modeli araçlarının bulunduğu belirlendi. Saldırganların ayrıca belgelerde daha gelişmiş aramalar yapabilmesini sağlayan RAG (Retrieval Augmented Generation) teknolojisinden yararlandığı tespit edildi.

    Bu yapı, hassas belgelerin analiz için harici yapay zeka servislerine gönderilmesine gerek kalmadan yerel sistemlerde işlenmesine imkan sağlayabiliyor. Böylece saldırganların ele geçirdikleri verileri dışarıya aktarmadan analiz etmesi mümkün hale geliyor.

    Siber güvenlikte AI tehdidi büyüyor

    Genians'ın bulguları Kimsuky'nin üretken yapay zekayı yalnızca daha ikna edici oltalama mesajları hazırlamak amacıyla kullanmadığını gösteriyor. Grup, yapay zeka modellerini kötü amaçlı yazılım geliştirme, çalınan verilerin analizi ve siber saldırıların otomatikleştirilmesi gibi daha geniş kapsamlı süreçlere dahil etmeye hazırlanıyor.

    Genians ayrıca finans ve kripto para temalı sahte belgeler tespit etti. Yapay zeka kullanılarak hazırlandığı değerlendirilen bu dosyaların meşru yatırım raporlarını ve kurumsal iş belgelerini taklit edecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Bu tür içeriklerin hedef kişilerin belgeye güvenmesini sağlayarak oltalama ve sosyal mühendislik saldırılarının başarısını artırması amaçlanıyor olabilir.

    Kimsuky, yıllardır Kuzey Kore ile bağlantılı siber operasyonlarla ilişkilendiriliyor. Kuzey Kore, devlet bağlantılı hacker gruplarını casusluk, finansal hırsızlık ve gelir elde etme amacıyla kullanıyor.

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