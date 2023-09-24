Erdoğan-Musk görüşmesi Tesla yatırımı getirir mi? - Yeni Clio fiyatı ne kadar? - DH Oto Gündem

Bu haftaki bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşmeyi, makyajlı Clio'nun Türkiye'de satışa sunulması ve yeni Tiguan gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Bu haftaki bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşmeyi, makyajlı Clio'nun Türkiye'de satışa sunulması ve yeni Tiguan gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşme

11:21 - Makyajlı Renault Clio Türkiye'de satışa sunuldu

19:18 - Megane E-Tech %100 Elektrikli, Van'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

25:00 - Yeni nesil Volkswagen Tiguan tanıtıldı

29:31 - Yeni Honda ZR-V Türkiye'de satışa sunuldu

34:48 - Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ilk kez yüzde 21 paya ulaştı

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