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    Erdoğan-Musk görüşmesi Tesla yatırımı getirir mi? - Yeni Clio fiyatı ne kadar? - DH Oto Gündem

    Bu haftaki bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşmeyi, makyajlı Clio'nun Türkiye'de satışa sunulması ve yeni Tiguan gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Bu haftaki bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşmeyi, makyajlı Clio'nun Türkiye'de satışa sunulması ve yeni Tiguan gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    01:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşme

    11:21 - Makyajlı Renault Clio Türkiye'de satışa sunuldu

    19:18 - Megane E-Tech %100 Elektrikli, Van'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

    25:00 - Yeni nesil Volkswagen Tiguan tanıtıldı

    29:31 - Yeni Honda ZR-V Türkiye'de satışa sunuldu

    34:48 - Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ilk kez yüzde 21 paya ulaştı

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