Erdoğan-Musk görüşmesi Tesla yatırımı getirir mi? - Yeni Clio fiyatı ne kadar? - DH Oto Gündem

Bu haftaki bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşmeyi, makyajlı Clio'nun Türkiye'de satışa sunulması ve yeni Tiguan gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenerek, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:03 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk arasındaki görüşme
11:21 - Makyajlı Renault Clio Türkiye'de satışa sunuldu
19:18 - Megane E-Tech %100 Elektrikli, Van'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
25:00 - Yeni nesil Volkswagen Tiguan tanıtıldı
29:31 - Yeni Honda ZR-V Türkiye'de satışa sunuldu
34:48 - Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ilk kez yüzde 21 paya ulaştı