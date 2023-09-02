Çinli ucuz elektrikli araç görücüye çıktı - Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı - DH Oto Gündem

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde ek MTV ödemelerinin uzatılmasını, yeni Passat'ı, Skoda modellerinin yeni iç tasarımını ve Çinli Geely'nin yeni ucuz elektrikli modelini konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
03:43 - MG Cyberster'ın teknik özellikleri ortaya çıktı
07:59 - Ek MTV ilk taksit ödemeleri uzatıldı
11:53 - İkinci el ilan siteleri için yeni düzenleme
15:50 - Skoda Superb ve Kodiaq'ın iç mekanı ortaya çıktı
24:24 - Yeni Volkswagen Passat tanıtıldı
35:41 - Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı
45:00 - Citroen, Type Holidays isimli kamp aracıyla geçmişe gönderme yapıyor
52:00 - Geely, ucuz elektrikli aracı Panda Knight'ı satışa sunuyor
59:33 - Kapanış