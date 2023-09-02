Çinli ucuz elektrikli araç görücüye çıktı - Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı - DH Oto Gündem

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde ek MTV ödemelerinin uzatılmasını, yeni Passat'ı, Skoda modellerinin yeni iç tasarımını ve Çinli Geely'nin yeni ucuz elektrikli modelini konuştuk.

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde ek MTV ödemelerinin uzatılmasını, yeni Passat'ı, Skoda modellerinin yeni iç tasarımını ve Çinli Geely'nin yeni ucuz elektrikli modelini konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

03:43 - MG Cyberster'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

07:59 - Ek MTV ilk taksit ödemeleri uzatıldı

11:53 - İkinci el ilan siteleri için yeni düzenleme

15:50 - Skoda Superb ve Kodiaq'ın iç mekanı ortaya çıktı

24:24 - Yeni Volkswagen Passat tanıtıldı

35:41 - Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı

45:00 - Citroen, Type Holidays isimli kamp aracıyla geçmişe gönderme yapıyor

52:00 - Geely, ucuz elektrikli aracı Panda Knight'ı satışa sunuyor

59:33 - Kapanış

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