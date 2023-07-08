Otomotivde MTV ve KDV'ye zam şoku | Dacia Spring sonunda Türkiye'de - DH Oto Gündem

Kurban Bayramı'nda bir nebze olsun rahatlamışken yeni haftaya zamlarla bomba gibi başladık. Bununla birlikte Dacia Spring'in Türkiye fiyatını ve yeni Toyota C-HR'ı da değerlendirdik.

Kurban Bayramı'nda bir nebze olsun rahatlamışken yeni haftaya zamlarla bomba gibi başladık. Bununla birlikte Dacia Spring'in Türkiye fiyatını ve yeni Toyota C-HR'ı da konuştuğumuz dolu dolu bir programla karşınızdayız. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Desteğiniz bizim için çok önemli. İyi seyirler.

00:00 - Giriş

01:35 - KDV oranları artırıldı

06:00 - MTV 2023'de tek seferlik olmak üzere iki katına çıkarıldı

10:35 - İkinci el araçlara yönelik "ilan kısıtlaması" Resmi Gazete'de

15:34 - Togg fiyatları ilk kez zamlandı

18:30 - Dacia Spring Türkiye fiyatı açıklandı

22:25 - 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

28:35 - Makyajlı Peugeot 208 tanıtıldı

33:00 - Yeni nesil Toyota C-HR tanıtıldı

41:27 - Fiat artık gri araba satmayacağını açıkladı

47:00 - Makyajlı Kia Picanto tanıtıldı

51:43 - Çinli elektrikli otomobil seyir halindeyken bataryası yola düştü

56:00 - Kapanış

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