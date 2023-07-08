Otomotivde MTV ve KDV'ye zam şoku | Dacia Spring sonunda Türkiye'de - DH Oto Gündem

Kurban Bayramı'nda bir nebze olsun rahatlamışken yeni haftaya zamlarla bomba gibi başladık. Bununla birlikte Dacia Spring'in Türkiye fiyatını ve yeni Toyota C-HR'ı da konuştuğumuz dolu dolu bir programla karşınızdayız. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Desteğiniz bizim için çok önemli. İyi seyirler.
00:00 - Giriş
01:35 - KDV oranları artırıldı
06:00 - MTV 2023'de tek seferlik olmak üzere iki katına çıkarıldı
10:35 - İkinci el araçlara yönelik "ilan kısıtlaması" Resmi Gazete'de
15:34 - Togg fiyatları ilk kez zamlandı
18:30 - Dacia Spring Türkiye fiyatı açıklandı
22:25 - 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller
28:35 - Makyajlı Peugeot 208 tanıtıldı
33:00 - Yeni nesil Toyota C-HR tanıtıldı
41:27 - Fiat artık gri araba satmayacağını açıkladı
47:00 - Makyajlı Kia Picanto tanıtıldı
51:43 - Çinli elektrikli otomobil seyir halindeyken bataryası yola düştü
56:00 - Kapanış