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    Otomotivde MTV ve KDV'ye zam şoku | Dacia Spring sonunda Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Kurban Bayramı'nda bir nebze olsun rahatlamışken yeni haftaya zamlarla bomba gibi başladık. Bununla birlikte Dacia Spring'in Türkiye fiyatını ve yeni Toyota C-HR'ı da değerlendirdik.

    Kurban Bayramı'nda bir nebze olsun rahatlamışken yeni haftaya zamlarla bomba gibi başladık. Bununla birlikte Dacia Spring'in Türkiye fiyatını ve yeni Toyota C-HR'ı da konuştuğumuz dolu dolu bir programla karşınızdayız. İçeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Desteğiniz bizim için çok önemli. İyi seyirler.

    00:00 - Giriş

    01:35 - KDV oranları artırıldı

    06:00 - MTV 2023'de tek seferlik olmak üzere iki katına çıkarıldı

    10:35 - İkinci el araçlara yönelik "ilan kısıtlaması" Resmi Gazete'de

    15:34 - Togg fiyatları ilk kez zamlandı

    18:30 - Dacia Spring Türkiye fiyatı açıklandı

    22:25 - 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    28:35 - Makyajlı Peugeot 208 tanıtıldı

    33:00 - Yeni nesil Toyota C-HR tanıtıldı

    41:27 - Fiat artık gri araba satmayacağını açıkladı

    47:00 - Makyajlı Kia Picanto tanıtıldı

    51:43 - Çinli elektrikli otomobil seyir halindeyken bataryası yola düştü

    56:00 - Kapanış

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