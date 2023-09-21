Kim Nerede? 97 Elon Musk’ın uydu interneti Starlink, Türkiye’ye geliyor 70 Apple, iPhone 15 Pro Max kamerasındaki kısıtlamanın nedenini açıkladı 70 “iPhone 15 serisi hayal kırıklığı oldu”
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Elektrikli Renault Megane E-Tech'i Van'da test ettik - Artıları ve eksileri neler?

    Son dönemin en çok merak edilen elektrikli otomobillerinden olan yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli'yi Van'da düzenlenen etkinlikte 3 bin metre rakıma uzanan bir rotada test ettik.

    Son dönemin en çok merak edilen elektrikli otomobillerinden olan yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli'yi Van'da düzenlenen etkinlikte 3 bin metre rakıma uzanan bir rotada test ettik. Bu videoda, Megane E-Tech ile ilgili ilk izlenimlerimizi, artı ve eksilerini, performansı ve sürüş konforu gibi detayları bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşarak bize destek olmayı unutmayın.

    00:00 - Dış tasarım

    05:10 - Bagaj

    06:43 - İç tasarım (arka bölüm)

    09:33 - İç tasarım (ön bölüm)

    15:34 - Test sürüşü (teknik veriler)

    17:00 - Test sürüşü (motor ve performans)

    18:44 - 0-100 km/s hızlanma denemesi

    18:54 - Batarya, menzil ve şarj bilgileri

    21:05 - Sürüş konforu ve yalıtım

    23:19 - Ekranlar ve diğer teknolojiler

    27:04 - Fiyat

    28:00 - Türkiye'deki modellerde ısı pompası var mı?

    29:20 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız