Elektrikli Renault Megane E-Tech'i Van'da test ettik - Artıları ve eksileri neler?

Son dönemin en çok merak edilen elektrikli otomobillerinden olan yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli'yi Van'da düzenlenen etkinlikte 3 bin metre rakıma uzanan bir rotada test ettik. Bu videoda, Megane E-Tech ile ilgili ilk izlenimlerimizi, artı ve eksilerini, performansı ve sürüş konforu gibi detayları bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşarak bize destek olmayı unutmayın.
00:00 - Dış tasarım
05:10 - Bagaj
06:43 - İç tasarım (arka bölüm)
09:33 - İç tasarım (ön bölüm)
15:34 - Test sürüşü (teknik veriler)
17:00 - Test sürüşü (motor ve performans)
18:44 - 0-100 km/s hızlanma denemesi
18:54 - Batarya, menzil ve şarj bilgileri
21:05 - Sürüş konforu ve yalıtım
23:19 - Ekranlar ve diğer teknolojiler
27:04 - Fiyat
28:00 - Türkiye'deki modellerde ısı pompası var mı?
29:20 - Kapanış