Elektrikli Renault Megane E-Tech'i Van'da test ettik - Artıları ve eksileri neler?

Son dönemin en çok merak edilen elektrikli otomobillerinden olan yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli'yi Van'da düzenlenen etkinlikte 3 bin metre rakıma uzanan bir rotada test ettik.

Son dönemin en çok merak edilen elektrikli otomobillerinden olan yeni Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli'yi Van'da düzenlenen etkinlikte 3 bin metre rakıma uzanan bir rotada test ettik. Bu videoda, Megane E-Tech ile ilgili ilk izlenimlerimizi, artı ve eksilerini, performansı ve sürüş konforu gibi detayları bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşarak bize destek olmayı unutmayın.

00:00 - Dış tasarım

05:10 - Bagaj

06:43 - İç tasarım (arka bölüm)

09:33 - İç tasarım (ön bölüm)

15:34 - Test sürüşü (teknik veriler)

17:00 - Test sürüşü (motor ve performans)

18:44 - 0-100 km/s hızlanma denemesi

18:54 - Batarya, menzil ve şarj bilgileri

21:05 - Sürüş konforu ve yalıtım

23:19 - Ekranlar ve diğer teknolojiler

27:04 - Fiyat

28:00 - Türkiye'deki modellerde ısı pompası var mı?

29:20 - Kapanış

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