Sigma 70-300 mm f/4-5.6 DG OS'un Pentax ve Sony versiyonları geliyor

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D-SLR kamera pazarının güçlü oyuncularının en yakın partneri niteliğindeki Sigma firması, OS (Optical Stabilizer) desteği sunan 70-300 mm DG'nin Sony ve Pentax uyumlu versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

126.5 x 76.5 mm boyutlarında ve 610 gram ağırlığında tasarıma sahip Sigma 70-300 mm DG, 70 mm'de f/4, 300 mm'de ise f/5.6 açık diyafram değeri sunuyor. 16 element ve 11 gruptan oluşan mimarisi, 1:3.9 büyütme oranı, 62 mm filtre çapı ve Sigma'nın özel görüntü stabilizasyon teknolojisiyle öne çıkan objektifin Sony versiyonu 27 kasımda, Pentax versiyonu 4 aralıkta gün yüzüne çıkacak. Fiyatın ise 59.000 Yen civarında olması bekleniyor.