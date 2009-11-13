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Sigma 70-300 mm f/4-5.6 DG OS'un Pentax ve Sony versiyonları geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
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22
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sigma 70-300 mm f/4-5.6 DG OS'un Pentax ve Sony versiyonları geliyor
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D-SLR kamera pazarının güçlü oyuncularının en yakın partneri niteliğindeki Sigma firması, OS (Optical Stabilizer) desteği sunan 70-300 mm DG'nin Sony ve Pentax uyumlu versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

126.5 x 76.5 mm boyutlarında ve 610 gram ağırlığında tasarıma sahip Sigma 70-300 mm DG, 70 mm'de f/4, 300 mm'de ise f/5.6 açık diyafram değeri sunuyor. 16 element ve 11 gruptan oluşan mimarisi, 1:3.9 büyütme oranı, 62 mm filtre çapı ve Sigma'nın özel görüntü stabilizasyon teknolojisiyle öne çıkan objektifin Sony versiyonu 27 kasımda, Pentax versiyonu 4 aralıkta gün yüzüne çıkacak. Fiyatın ise 59.000 Yen civarında olması bekleniyor.


http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=tr&js=y&u=http%3A%2F%2Fwww.sigma-photo.co.jp%2Fnews%2F091112_70-300_4-56_dg_os.htm&sl=auto&tl=en&history_state0=&swap=1 Yorum Yaz
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DH Misafiri 10 yıl
gövdede titreşim engelleme sistemi olan makinalarda,hem gövdedeki hemde lensteki titreşim engelleme sistemi rezonans nedeni ile açılamaz.yani iki os sistemi birbiri ile senkronize hareket etmeyeceği için gördüklerini netlemeye çalışacaktır.yani sony ve pentax için gereksiz bir lens olmuş,sigma gövdedeki os'den daha iyi çalışacağını düşünerek çıkarıyor herhalde.ama pentax'ta zaten 4 stop engelliyor.pentax ve sony sahipleri;aynı lensin os'siz olanı 400 TL,os'lisi 1000 TL.
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Cromartie 10 yıl
Telede govdeden degılde lens uzerınden tıtresım engelleyıcı daha verımlı denıyordu belkı bu yuzden olabılır.

hem makınadan hem de lensten acarsan herhalde baya yararlı olabılır.
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sertacaygun 10 yıl
Profesyonel değilim, SLR benzeri alacağım.Bu fiyata CAnon SX20 var nerdeyse, olmadı Fuji S1500...
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PlutosDaddy 10 yıl
Sen pahalı lens görmemişsin
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sertdemiry 10 yıl
SLR Makinelerde titreşim önleme objektifte olur diye biliyorum. Ayrıca birşeyi body'ye koyduklarını sanmam.
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ŞahEser 10 yıl
@sertdemiry ne demek istediğini anlayamadım ama :)
Aslında Nikon ya da Canon için bu özelliğe sahip bir lense ihtiyaç vardı... Gerçi hem body hem de lenste titreşim engelleme mekanizmasının olması belki mükemmel bir sonuç da doğurabilir o ayrı konu
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ÇAĞ 10 yıl
sertdemiry

SLR Makinelerde titreşim önleme objektifte olur diye biliyorum. Ayrıca birşeyi body'ye koyduklarını sanmam.


pentax dslr makinelerde SR (Shake Reduction) sarsıntı giderme sistemi adı verilen; canon ve nikoncuların bunu sadece bu özelliği taşıyan objektifler aracılığı ile giderebildiği özelliği bulunmaktadır. birazcık araştırma yaparsanız sizde göreceksinizdir


pentax için oldukça gereksiz bir objektif bana kalırsa, stop kazandırsa bile o paraya kesinlikle değmez
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sgnr 10 yıl
650 dolar gibi bir miktara denk geliyor sanırım. Biraz pahalı bence bu objektif için.
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ŞahEser 10 yıl
Sony ve Pentaxta zaten titreşim engelleme mekanizması var bodyde neden böyle birşey yapmışlar ki
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