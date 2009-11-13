Sigma 70-300 mm f/4-5.6 DG OS'un Pentax ve Sony versiyonları geliyor

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D-SLR kamera pazarının güçlü oyuncularının en yakın partneri niteliğindeki Sigma firması, OS (Optical Stabilizer) desteği sunan 70-300 mm DG'nin Sony ve Pentax uyumlu versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
126.5 x 76.5 mm boyutlarında ve 610 gram ağırlığında tasarıma sahip Sigma 70-300 mm DG, 70 mm'de f/4, 300 mm'de ise f/5.6 açık diyafram değeri sunuyor. 16 element ve 11 gruptan oluşan mimarisi, 1:3.9 büyütme oranı, 62 mm filtre çapı ve Sigma'nın özel görüntü stabilizasyon teknolojisiyle öne çıkan objektifin Sony versiyonu 27 kasımda, Pentax versiyonu 4 aralıkta gün yüzüne çıkacak. Fiyatın ise 59.000 Yen civarında olması bekleniyor.
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hem makınadan hem de lensten acarsan herhalde baya yararlı olabılır.
Aslında Nikon ya da Canon için bu özelliğe sahip bir lense ihtiyaç vardı... Gerçi hem body hem de lenste titreşim engelleme mekanizmasının olması belki mükemmel bir sonuç da doğurabilir o ayrı konu
pentax dslr makinelerde SR (Shake Reduction) sarsıntı giderme sistemi adı verilen; canon ve nikoncuların bunu sadece bu özelliği taşıyan objektifler aracılığı ile giderebildiği özelliği bulunmaktadır. birazcık araştırma yaparsanız sizde göreceksinizdir
pentax için oldukça gereksiz bir objektif bana kalırsa, stop kazandırsa bile o paraya kesinlikle değmez