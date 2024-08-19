Silent Hill 2: Remake için hikaye fragmanı yayınlandı
Bildiğiniz gibi ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen Silent Hill 2, tüm zamanların en iyi hayatta kalma korku oyunlarından biri oldu. Öyle ki 2022’deki duyurusundan bu yana Remake ile ilgili haberleri merakla bekliyorduk. Ancak Silent Hill 2: Remake için paylaşılan ilk fragman, hikaye ve atmosfer yerine sadece çatışma mekaniğine odaklandığı için sert eleştiriler almıştı.
Yeni fragman ise, E3 2001'de gösterilen orijinal fragmanı hatırlatıyor ve daha önce sinematiklerde hiç görülmeyen Eddie ve Mary karakterlerini bizlere gösteriyor. Remake sürümünde, Brookhaven hastanesi, hapishane, otel, ve park gibi ikonik mekanlar da yine Remake sürümünde yeniden tasarlanmış olacak. Oynanış bölümünde ise, oyundaki düşmanlar çok daha zeki ve korkutucu hale gelirken, efsanevi besteci Akira Yamaoka tarafından hazırlanan müzikler ile karşılaşacağız.
Silent Hill: Remake, 8 Ekim 2024’te PS5 ve PC platformlarında piyasaya sürülecek. Oyunu Steam'den istek listenize ekleyebilir veya ön sipariş verebilirsiniz .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.