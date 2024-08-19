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Tam Boyutta Gör Bloober Team tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanacak olan Silent Hill 2 Remake için bir hikaye fragmanı yayınladı. Korku oyunları sevenlerin merakla beklediği yapım, 2001 yılındaki sürümünden yıllar sonra geri dönüyor.

Silent Hill 2: Remake için hikaye fragmanı yayınlandı

Bildiğiniz gibi ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen Silent Hill 2, tüm zamanların en iyi hayatta kalma korku oyunlarından biri oldu. Öyle ki 2022’deki duyurusundan bu yana Remake ile ilgili haberleri merakla bekliyorduk. Ancak Silent Hill 2: Remake için paylaşılan ilk fragman, hikaye ve atmosfer yerine sadece çatışma mekaniğine odaklandığı için sert eleştiriler almıştı.

Yeni fragman ise, E3 2001'de gösterilen orijinal fragmanı hatırlatıyor ve daha önce sinematiklerde hiç görülmeyen Eddie ve Mary karakterlerini bizlere gösteriyor. Remake sürümünde, Brookhaven hastanesi, hapishane, otel, ve park gibi ikonik mekanlar da yine Remake sürümünde yeniden tasarlanmış olacak. Oynanış bölümünde ise, oyundaki düşmanlar çok daha zeki ve korkutucu hale gelirken, efsanevi besteci Akira Yamaoka tarafından hazırlanan müzikler ile karşılaşacağız.

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Silent Hill: Remake, 8 Ekim 2024’te PS5 ve PC platformlarında piyasaya sürülecek. Oyunu Steam'den istek listenize ekleyebilir veya ön sipariş verebilirsiniz .

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Silent Hill 2: Remake için hikaye fragmanı yayınlandı