    Kompakt iPad Serisi Yenileniyor: Mini 8 OLED ile gelecek

    Apple, iPad mini 8 için OLED panel tedarikini Samsung'a devrediyor. Üretim 2026 yazında başlıyor ve model yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacak.

    Apple, kompakt tablet serisindeki en büyük ekran yenilemesini iPad mini 8 ile hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni modelin 2026'nın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. ETNews'e göre Samsung, iPad mini 8 için yıllık yaklaşık 3 milyon OLED panel sağlayacak ve seri üretim Temmuz 2026'da başlayacak.

    Mini 8 OLED ile gelecek

    Yeni nesil model, 8.4 inç OLED paneliyle iPad mini 7’ye göre belirgin bir görüntü kalitesi artışı sunacak. Ancak Apple'ın bu segmentte LTPO veya tandem OLED tercihi yapmadığı aktarılıyor. Panelde tek katmanlı ışık yayan yapı ve LTPS TFT kullanımına devam edilecek. Bu durum, ProMotion desteğinin de uygulanmayacağı anlamına geliyor.

    Bunun nedeni ise, şirketin Pro serisi ile Mini arasındaki ayrımı korumak istemesi olabilir. Mevcut bilgiler, üretim maliyetlerinin artması nedeniyle iPad mini 8'in fiyatında önceki modele kıyasla bir artış yaşanacağını gösteriyor. Şirket, OLED'i gelecek yıllarda iPad Air modellerine de taşımayı planlıyor. Ancak bu geçişin 2028'e kadar erteleneceği gündemde. 

    Öte yandan Apple ekosisteminde başka önemli dönüşümler de yaşanıyor. OLED M6 MacBook Pro modellerinin, iPad mini 8 ile benzer dönemde piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bu modellerde çerçeve tasarımı değişirken, çentiksiz dokunmatik panel ve yeni bir menteşe yapısının tercih edilecek. Ancak bu OLED yükseltmesinin yalnızca M6 Pro ve M6 Max işlemcili modellere özel olacağı söyleniyor.

