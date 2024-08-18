Microsoft desteklenmeyen sistemlere Windows 11 yüklenmesini engellemeye başladı

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Windows 11, 6. ve 7. nesil Intel işlemcilere sahip sistemler de dahil olmak üzere birçok bilgisayarı geride bırakan oldukça yüksek sistem gereksinimlerine sahip. Ancak, bazı kullanıcılar Microsoft'un yasaklarını aşmayı ve işletim sistemini desteklenmeyen sistemlere yüklemeyi başarmış durumdalar.

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Microsoft açıkları kapatıyor

Ancak teknoloji devi, kullanıcıların Windows 11'i eski bilgisayarlara yüklemek için kullandıkları açıkları ele almaya başlamış gibi görünüyor. Xda-Developers'ın haberine göre, Windows 11 Canary'nin en son insider yapısında, sistem gereksinimlerini atlamak için kullanılan en popüler hilelerden biri engellendi.

Açık, Windows 11 kurulum dizinindeki setup.exe dosyasına "/product server" komutunun eklenmesini içeriyordu ve bu da işletim sistemi kurulum sürecinin donanım doğrulama aşamasını atlamasına neden oluyordu. Microsoft şimdi bu açığı kapattı, ancak kullanıcıların Windows 11'i eski bilgisayarlarda kullanmaları için hala birçok yol var. Şirketin tüm bu yöntemleri engelleyip engellemeyeceği ise muamma.

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Gereksinimleri karşılamayan PC'lere Windows 11 yüklenemeyecek