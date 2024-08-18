Microsoft desteklenmeyen sistemlere Windows 11 yüklenmesini engellemeye başladı

Windows 11, 6. ve 7. nesil Intel işlemcilere sahip sistemler de dahil olmak üzere birçok bilgisayarı geride bırakan oldukça yüksek sistem gereksinimlerine sahip. Ancak, bazı kullanıcılar Microsoft'un yasaklarını aşmayı ve işletim sistemini desteklenmeyen sistemlere yüklemeyi başarmış durumdalar.
Microsoft açıkları kapatıyor
Ancak teknoloji devi, kullanıcıların Windows 11'i eski bilgisayarlara yüklemek için kullandıkları açıkları ele almaya başlamış gibi görünüyor. Xda-Developers'ın haberine göre, Windows 11 Canary'nin en son insider yapısında, sistem gereksinimlerini atlamak için kullanılan en popüler hilelerden biri engellendi.
Açık, Windows 11 kurulum dizinindeki setup.exe dosyasına "/product server" komutunun eklenmesini içeriyordu ve bu da işletim sistemi kurulum sürecinin donanım doğrulama aşamasını atlamasına neden oluyordu. Microsoft şimdi bu açığı kapattı, ancak kullanıcıların Windows 11'i eski bilgisayarlarda kullanmaları için hala birçok yol var. Şirketin tüm bu yöntemleri engelleyip engellemeyeceği ise muamma.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.