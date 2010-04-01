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Silicon Power'dan ultra dayanıklı taşınabilir sabit disk:Armor A70

Silicon Power firması, ultra dayanıklı taşınabilir sabit disklerini tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,5b
1
Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Silicon Power firması, ultra dayanıklı taşınabilir sabit disklerini tanıttı

Silicon Power'dan ultra dayanıklı taşınabilir sabit disk:Armor A70
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Silicon Power'ın hazırladığı Armor A70 serisi sabit diskler ultra dayanıklı yapıda hazırlandı zira bu taşınabilir sabit disklerin suya, basınca, toza, darbeye karşı dayanıklılığı belirli standartlar ölçüsünde tescillenmiş. USB 2.0 arabirimini kullanacak olan Armor A70 taşınabili sabit disklerin 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB kapasitelerle piyasaya sunulacağı belirtildi. Silicon Power Armor A70 ultra dayanıklı sabit disklerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlar hakkında herhangi bir bulunmuyor


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