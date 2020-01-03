Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri

    Bu yıl tabiri yerindeyse piyasayı iPhone modellerine boğmayı planlayan Apple’ın iPhone 9 Plus adında büyük bir model daha hazırladığı iddiaları gündeme geldi.
    2 hf.
    9,9b
    1
    34
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında sno yıllarda bir düşüş içerisine giren Apple çareyi model sayısını arttırmakta buldu. Bu yıl iPhone modellerinin sayısında önemli bir artış görebiliriz.

    İPhone 9 Plus özellikleri ve fiyatı

    Kaynaklar geleneksel iPhone döngüsü içerisinde bu yıl 4 model yer alacağını dile getirmişti. 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Plus, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max üst seviyede pazar payı arayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, iki milyarıncı iPhone’u satmaya hazırlanıyor

    Geleneksel döngü dışında ise iPhone 9 adını alacak ve iPhone 8 tasarımını temel alacak uygun fiyatlı bir model daha bekleniyor. Satış beklentilerinin yüksek olduğu iPhone 9 eğer başarılı olursa bir ürüne daha hayat verecek.

    Ayrıca Bkz. "MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak"

    Sektör kaynaklarına göre Apple yıl sonuna doğru iPhone 9 Plus için de hazırlık yapıyor. 5.5 inçlik iPhone 9 Plus modeli iPhone 8 Plus veya iPhone Xr temelinde yükselecek. Kaynaklar iPhone Xr modelini daha yakın görüyor. iPhone 9 serisi Apple A13 Bionic yonga seti ve 3GB RAM ile donatılacak. Fiyat olarak ise 399$-499$ öngörülüyor.

    iPhone 9 Plus modelinin 2021 başlarında piyasaya çıkabileceği de bahsediliyor. Yine de en iyi ihtimalle bu yıl 6 farklı iPhone modeli göreceğiz. Tabiri yerindeyse iPhone modellerine boğulacağız.



    https://www.phonearena.com/news/apple-iphone-9-se2-plus-report_id121328 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Formani 2 hf. en beğenilen
    Allahım şu telefonun tipine bak, çentik kadar aptalca bir şey görmedim
    1 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    aygunertosun 2 hf. yeni yorumcu
    Nolur 4.7 inch çentik olmayan tam ekran bir telefon çıkarsınlar artık ya
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    salem33 2 hf. wtersad
    Yok satıyor. Alanlar memnun. İphone’dan başka markaya geçenler de pişman. Hiç iphone kullanmayanlar çok mutlu :) Bozmasınlar almak zorunda değiller sonuçta
    Yok satıyor. Alanlar memnun. İphone’dan başka markaya geçenler de pişman. Hiç iphone kullanmayanlar çok mutlu :) Bozmasınlar almak zorunda değiller sonuçta ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    12 serisini pro ve normal ayrımını samsung gibi yapacaksa okey gidip saçma sapan iphone 11 diye çıkardığı telefon gibiyse hiç 9u ayrı 12yi ayrı çıkartmasınlar. samsung iki tane amiral gemi çıkartıyor s serisi günlük kullanıcının her ihtiyacını premium seviyede karşılarken note serisi daha profesyonel daha başka şeyler talep eden organizer işlevi görüyor. apple ise pro diye çıkardığı telefon s serisine karşılık geliyor note serisine yaklaşmıyor bile kalite ve özellik açısından. bu ayrımı yapabilirse ve iki farklı kasa tipinde s ve noteda olduğu gibi o seviye cihazlar çıkartacaklarsa olur ama hiç sanmıyorum 12 serisinden 4 telefon 9 serisinden 2 telefon ve se2 diye çıkaracakları telefon al birine vur ötekine vasıfsız telefon çöplüğünden öteye gideceğini sanmıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    noblelion 2 hf.
    iphone 11 tam bir f/p ürünü. Alıp kullanmayanlar yine gömmeye başlamış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Broon 2 hf.
    Model sayısı arttıracağına fiyatları düşürsün
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 2 hf.
    9 cm çentik neredeyse.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sentilyon 2 hf. ***RAMMSTEIN***
    Ben kullandım ve leş durum faydasız gereksiz bir olay şu çentik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ***RAMMSTEIN*** 2 hf.
    Çentipi boklayanlar acaba hiç çentikli cihazı alıp 2 gün kullandı mı ? :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 2 hf.
    8 plus kasasıyla çıksın çift kamera ve A14 olsun hemen alırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    medverdev 2 hf.
    9 olarak çıkarmazlar bence se2 gibi bekliyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Muharrem096 2 hf. yeni yorumcu
    iPhone 8 tasarımını seven insanlar için gayet güzel bir seçenek olacak. Tasarım olarak eski olsa da boyut olarak kullanımı en rahat telefonlardan biri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    9929 kez okundu.
    30 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 9, iphone 9 plus ve
    5 etiket daha iPhone Apple Ekrem71 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme 2 hf. Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor 2 hf. Karşınızda Samsung Galaxy Note 10 Lite 2 hf. Logitech G635 Oyuncu Kulaklığı İnceleme 2 hf. Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak 2 hf. Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus 2 hf. Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım 2 hf. OSD'den öneri: "Hurda araçta ÖTV indirimi kalıcı olsun" 2 hf. Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı 2 hf. OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı 2 hf. Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir 2 hf. Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı 2 hf. 6nm Kirin 820 yonga seti geliyor 2 hf. PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak 2 hf. Samsung tarafından desteklenen yeni nesil "sanal dokunuş" teknolojisi Vtouch tanıtıldı 2 hf. FCA'nın CES 2020'de sergileyeceği sıra dışı konsept çalışmaları 2 hf. WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı 2 hf. Amazon’da yeni yıl indirimleri başladı 2 hf. CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri Sonraki Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı 2 hf. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi! 2 hf. Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi 2 hf. Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı 2 hf. Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor 2 hf. Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi 2 hf. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor 2 hf. 2si1 | Bitti mi? 2 hf. TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek 2 hf. MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak 2 hf. Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle” 2 hf. Apple, Imagination'a geri dönüyor 2 hf. Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir 2 hf. Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobile geliyor 2 hf. Galaxy Tab A4s detaylanıyor 2 hf. TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor 2 hf. Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor 2 hf. Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı 2 hf. Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim