Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri

Akıllı telefon pazarında sno yıllarda bir düşüş içerisine giren Apple çareyi model sayısını arttırmakta buldu. Bu yıl iPhone modellerinin sayısında önemli bir artış görebiliriz.

İPhone 9 Plus özellikleri ve fiyatı

Kaynaklar geleneksel iPhone döngüsü içerisinde bu yıl 4 model yer alacağını dile getirmişti. 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Plus, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max üst seviyede pazar payı arayacak.

Geleneksel döngü dışında ise iPhone 9 adını alacak ve iPhone 8 tasarımını temel alacak uygun fiyatlı bir model daha bekleniyor. Satış beklentilerinin yüksek olduğu iPhone 9 eğer başarılı olursa bir ürüne daha hayat verecek.

Sektör kaynaklarına göre Apple yıl sonuna doğru iPhone 9 Plus için de hazırlık yapıyor. 5.5 inçlik iPhone 9 Plus modeli iPhone 8 Plus veya iPhone Xr temelinde yükselecek. Kaynaklar iPhone Xr modelini daha yakın görüyor. iPhone 9 serisi Apple A13 Bionic yonga seti ve 3GB RAM ile donatılacak. Fiyat olarak ise 399$-499$ öngörülüyor.

iPhone 9 Plus modelinin 2021 başlarında piyasaya çıkabileceği de bahsediliyor. Yine de en iyi ihtimalle bu yıl 6 farklı iPhone modeli göreceğiz. Tabiri yerindeyse iPhone modellerine boğulacağız.

