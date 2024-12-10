Kaptan Amerika geri dönüyor; Marvel Chris Evans ile anlaştı

Tam Boyutta Gör 2026'nın mayıs ayında sinemaseverlerle buluşacak olan Avengers: Doomsday, gitgide daha heyecan verici bir hâl alıyor.

Hatırlarsanız Marvel, temmuz ayında gerçekleşen Comic-Con'da büyük bir sürprize imza atmış ve Robert Downey Jr.'ın MCU'ya geri döneceğini duyurmuştu. Bu duyuruyla birlikte momentum kazanmaya başlayan Avengers: Doomsday, bugün daha da heyecan verici bir hâl aldı. Çünkü Doomsday'de sadece Robert Downey Jr. değil Chris Evans da geri dönecek. Marvel, Avengers: Doomsday'de rol alması için Chris Evans ile anlaştı.

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Avengers: Doomsday Orijinal Ekibi Yeniden Topluyor

Avengers: Endgame ile birlikte MCU'ya veda eden ve Kaptan Amerika rolünü Anthony Mackie'ye devreden Chris Evans'ın nasıl bir rolde geri döneceği henüz netlik kazanmış değil. Çünkü filmde yeni Kaptan Amerika olarak Anthony Mackie de yer alacak. Daha önce Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'u canlandıracağı açıklandığı için Evans'ın rolüne dair bir belirsizlik söz konusu. Ancak Downey Jr.'ın aksine Evans'ın yine Steve Rogers, yani Kaptan Amerika rolüyle geri dönmesi bekleniyor. Zira Steve Rogers, Endgame'de ölmemiş, sadece geçmişe dönmeyi tercih etmişti.

Tam Boyutta Gör Yine Russo Kardeşler (Infinity War, Endgame) tarafından yönetilecek olan Avengers: Doomsday'de yer alacak diğer isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Chris Evans, Robert Downey Jr. ve Anthony Mackie'nin yanı sıra Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) ve Tom Holland (Spider-Man) de önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Bu kez onlara Fantastic Four'un dörtlüsü de eşlik edecek. Ayrıca Thunderbolts filminde gördüğümüz karakterlerin de Doomsday'de yer alacağı söyleniyor ama bunlardan tam olarak hangilerinin filmde yer alacağı henüz netlik kazanmış değil.

Marvel'ın Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ı geri döndürmek istemesi sürpriz değil. Avengers: Endgame sonrası çıkan neredeyse hiçbir iş aynı etkiyi yaratamadı. Bu süreçte Downey Jr., Evans ve Scarlett Johansson gibi yıldız isimlerin yeri de doldurulamadı. Yeni yıldızlar yaratmakta zorlanan Marvel, şimdi orijinal ekibi yeniden toplayarak eski güzel günlerine dönmek istiyor.

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