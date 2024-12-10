Kaptan Amerika geri dönüyor; Marvel Chris Evans ile anlaştı

Hatırlarsanız Marvel, temmuz ayında gerçekleşen Comic-Con'da büyük bir sürprize imza atmış ve Robert Downey Jr.'ın MCU'ya geri döneceğini duyurmuştu. Bu duyuruyla birlikte momentum kazanmaya başlayan Avengers: Doomsday, bugün daha da heyecan verici bir hâl aldı. Çünkü Doomsday'de sadece Robert Downey Jr. değil Chris Evans da geri dönecek. Marvel, Avengers: Doomsday'de rol alması için Chris Evans ile anlaştı.
Avengers: Doomsday Orijinal Ekibi Yeniden Topluyor
Avengers: Endgame ile birlikte MCU'ya veda eden ve Kaptan Amerika rolünü Anthony Mackie'ye devreden Chris Evans'ın nasıl bir rolde geri döneceği henüz netlik kazanmış değil. Çünkü filmde yeni Kaptan Amerika olarak Anthony Mackie de yer alacak. Daha önce Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'u canlandıracağı açıklandığı için Evans'ın rolüne dair bir belirsizlik söz konusu. Ancak Downey Jr.'ın aksine Evans'ın yine Steve Rogers, yani Kaptan Amerika rolüyle geri dönmesi bekleniyor. Zira Steve Rogers, Endgame'de ölmemiş, sadece geçmişe dönmeyi tercih etmişti.
Marvel'ın Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ı geri döndürmek istemesi sürpriz değil. Avengers: Endgame sonrası çıkan neredeyse hiçbir iş aynı etkiyi yaratamadı. Bu süreçte Downey Jr., Evans ve Scarlett Johansson gibi yıldız isimlerin yeri de doldurulamadı. Yeni yıldızlar yaratmakta zorlanan Marvel, şimdi orijinal ekibi yeniden toplayarak eski güzel günlerine dönmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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