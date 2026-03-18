Örümcek-Adam geri dönüyor: Spider-Man 4'ün ilk fragmanı yayınlandı

Spider-Man 4'te Hulk ve Punisher da Yer Alıyor
Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü yayınlanan bu ilk fragmanda da görüldüğü üzere filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Nitekim fragmanda hem Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk, hem de Jon Bernthal'ın Punisher'ı boy gösteriyor.
Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle geri döndüğü Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle yer alıyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor.
Spider-Man: Brand New Day'de ile birlikte Marvel evrenine adım atacak yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak. Marvel Sinematik Evreni için önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünen Brand New Day, 31 Temmuz'da vizyona girecek.
