    Örümcek-Adam geri dönüyor: Spider-Man 4'ün ilk fragmanı yayınlandı

    Örümcek-Adam'ın yanı sıra Hulk ve Punisher gibi çeşitli Marvel karakterlerini de barındıracak olan Spider-Man 4'ten beklenen fragman geldi. Film, 31 Temmuz 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

    Marvel son dönemde biraz ivme kaybemiş olsa da hâlâ hız kesmeden yoluna devam eden iki önemli serisi bulunuyor: Avengers ve Spider-Man. Her iki serinin yeni filmleri de heyecanla bekleniyor. Nitekim Spider-Man 4 (Spider-Man: Brand New Day) de bu yılın en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alıyor.  Bu heyecanı daha da artırmak için tanıtım çalışmalarını başlatan Marvel, bugün yeni Örümcek-Adam filminden ilk fragmanı yayınladı.

    Spider-Man 4'te Hulk ve Punisher da Yer Alıyor

    Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü yayınlanan bu ilk fragmanda da görüldüğü üzere filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Nitekim fragmanda hem Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk, hem de Jon Bernthal'ın Punisher'ı boy gösteriyor.

    Tom Holland'ın Peter Parker rolüyle geri döndüğü Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle yer alıyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor.

    Spider-Man: Brand New Day'de ile birlikte Marvel evrenine adım atacak yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak. Marvel Sinematik Evreni için önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünen Brand New Day, 31 Temmuz'da vizyona girecek.

