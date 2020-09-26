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    Sıradışı tasarıma sahip akıllı saat Nubia Watch, küresel pazarlara geliyor

    Çinli ZTE şirketinin geçtiğimiz Temmuz ayında tanıttığı ve esnek ekranı ile dikkat çeken akıllı saat modeli Nubia Watch küresel pazarlara açılıyor. Fiyatı 400 dolar civarında olacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sıradışı tasarıma sahip akıllı saat Nubia Watch, küresel pazarlara geliyor
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    ZTE tarafından üretilen Nubia Watch akıllı saat modelinin Kickstarter bağış toplama kampanyası başarıyla taçlanmıştı. 8 Ekim'den itibaren ilk müşteriler sipariş ettikleri cihazları almaya başlayacaklar ve akıllı saat ayın ilerleyen günlerinde ise küresel pazarlara girecek.

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    400 dolar fiyat etiketiyle gelecek

    Nubia Watch'un dünya çapında 400 dolar civarında fiyatlandırılması bekleniyor ancak Kickstarter'daki ilk destekçiler akıllı saati sadece 200 dolara satın alabilecek. Cihazın şu anda şirketin Çin'deki resmi mağazasında mevcut olduğunu belirtmekte fayda var. Oradaki maliyeti yaklaşık 220 dolar ve bu da cihazın dünya pazarında satılacağı fiyatın neredeyse yarısı.

    Sıradışı tasarıma sahip akıllı saat Nubia Watch, küresel pazarlara geliyor

    Akıllı saatin özelliklerini hatırlayacak olursak, Nubia Watch, kayışa kusursuz bir şekilde uyum sağlayan esnek 4.1 inçlik OLED ekranıyla benzersiz bir tasarıma sahip. Cihaz eSIM'i destekliyor ve hücresel ağlar üzerinden arama yapabiliyor. Akıllı saat, 28 Temmuz'da Çinli şirket tarafından tanıtılmıştı ve şimdi nihayet, dünyanın her ülkesindeki kullanıcılar onu çalışırken deneyimleme şansına kavuşabilecekler.



    https://www.gsmarena.com/the_nubia_watch_will_be_available_globally_soon_kickstarter_backers_get_it_first-news-45482.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 54 dk. yeni yorumcu
    işe yararlık konusunda çok iyi olduğunu düşünmüyorum fakat 200 dolara sırf merak için alınabilir
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