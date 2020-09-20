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    Samsung Exynos 1000 yonga seti, Snapdragon 875'ten hızlı olabilir

    Yeni nesil amiral gemisi işlemcilerde rekabet kızışıyor. Sızan bilgiler, Samsung'un ürettiği Exynos 1000'in, Qualcomm Snapdragon 875'ten daha hızlı olabileceği yönünde.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Exynos 1000 yonga seti, Snapdragon 875'ten hızlı olabilir
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    Yeni nesil amiral gemisi mobil işlemcilerin ortaya çıkmasıyla birlikte Samsung'un ana rakibi Qualcomm'u geçmesi mümkün olabilir. Zira sektöre yakın kaynaklardan sızan bilgiler, gidişatın bu yönde olduğunu gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "AMS dünyanın ilk kombine ekran altı sensörlerini piyasaya sürüyor"

    Samsung açısından dönüm noktası olabilir

    5 nanometre teknolojisi kullanılarak üretilecek olan Exynos 1000 ve Snapdragon 875 yongalarından bahsediyoruz. Gelen bilgilere göre, her iki işlemcinin bir "süper çekirdek" de dahil olmak üzere, "1 + 3 + 4" konfigürasyonunda sekiz işlem çekirdeğine sahip olacağı belirtiliyor. Bilgiler, çeşitli Geekbench puanlarının yayınlandığı bir Kore forumundan geliyor. Bildirildiği üzere biri Exynos 1000 ve diğeri Snapdragon 875 işlemci barındıran iki Samsung Galaxy S21 ünitesi test edildi. Ayrıca testlerde Snapdragon 875 ile güçlendirilmiş bir Xiaomi Mi 11'in de yer aldığı belirtilmiş.

    Samsung Exynos 1000 yonga seti, Snapdragon 875'ten hızlı olabilir
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    Sonuçlara göre Exynos 1000 destekli Samsung, tek ve çok çekirdekli puanlamalarda Snapdragon 875'i geride bıraktı. Tek ve çoklu çekirdek testlerinde Exynos 1000, 1302 ve 4250 puan alırken, Snapdragon 875 sırasıyla 1159 ve 4090 puan aldı. Mi 11 ise 1102 ve 4113 puanla bu cihazların çok da gerisinde kalmadı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Exynos 1000 ve Snapdragon 875'in gerçek performansı, ancak bu işlemcilerle üretilen ticari akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden ve kapsamlı testlerinden sonra ortaya çıkacak.



    https://www.gsmarena.com/samsungs_exynos_1000_might_be_faster_than_the_snapdragon_875-news-45380.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    torabi 17 dk.
    İkisininde samsung üretecek ayni çekirdekleri kullanacaklar tek farkları grafik biriminde olacak
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    wolwes 30 dk.
    HE HE
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    Bloodin 41 dk.
    Her yıl aynı haber "bu sefer snapdragon'dan hızlı olabilir" sonra bir çıkıyor, fos...
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    carter (Volkan ) 1 sa.
    Ortamlarda hızlıyım dersin, kim bilecek?
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