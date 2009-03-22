SmoothCreations'dan yeni oyuncu bilgisayarı; Reaper i7 VS

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Oyunculara ve yüksek performanslılarına yönelik özel bilgisayarlar hazırlayan SmoothCreations firması yeni modeliyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın teknoloji sitesi TweakTown ile işbirliğine giderek hazırladığı Reaper i7 VS modeli, tasarımı ve performansıyla iddialı geliyor.

Intel'in Core i7 platformunu temel alan sisteme 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 işlemcisi güç veriyor ve Asus'un x58 yonga setli P6T Deluxe anakartı yataklık ediyor. Corsair tarafından hazırlanan ve 1600MHz'de çalışan 6GB'lık DDR3 bellek kiti ve BFG GeForce GTX 280 SLI da sistemin diğer detayları arasında yer alıyor.

Yüksek performans odaklı sistemin depolama ihtiyacını Western Digital tarafından hazırlanan ve bizim de geçtiğimiz günlerde incelemesini yayımladığımız 300GB'lık VelociRaptor modeli, güç gerekinimini ise Topower tarafından hazırlanan 1100 Watt'lık güç kaynağının karşlıdığı ifade ediliyor.

SilverStone tarafından hazırlanan, FT01 kod adlı ve desen çalışmalı kasası ile dikkat çeken sistemin diğer detayları arasında 20x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısı, Windows Vista Ultimate 64-bit gibi detaylar da yer alıyor. Sınırlı sayıda (50 adet) üretildiği belirtilen Reaper i7 VS'nin yurt dışı fiyatı 2600$ olarak belirlenmiş.