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SmoothCreations'dan yeni oyuncu bilgisayarı; Reaper i7 VS

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SmoothCreations'dan yeni oyuncu bilgisayarı; Reaper i7 VS
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Oyunculara ve yüksek performanslılarına yönelik özel bilgisayarlar hazırlayan SmoothCreations firması yeni modeliyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın teknoloji sitesi TweakTown ile işbirliğine giderek hazırladığı Reaper i7 VS modeli, tasarımı ve performansıyla iddialı geliyor.

Intel'in Core i7 platformunu temel alan sisteme 2.93GHz'de çalışan Core i7 940 işlemcisi güç veriyor ve Asus'un x58 yonga setli P6T Deluxe anakartı yataklık ediyor. Corsair tarafından hazırlanan ve 1600MHz'de çalışan 6GB'lık DDR3 bellek kiti ve BFG GeForce GTX 280 SLI da sistemin diğer detayları arasında yer alıyor.

Yüksek performans odaklı sistemin depolama ihtiyacını Western Digital tarafından hazırlanan ve bizim de geçtiğimiz günlerde incelemesini yayımladığımız 300GB'lık VelociRaptor modeli, güç gerekinimini ise Topower tarafından hazırlanan 1100 Watt'lık güç kaynağının karşlıdığı ifade ediliyor.

SilverStone tarafından hazırlanan, FT01 kod adlı ve desen çalışmalı kasası ile dikkat çeken sistemin diğer detayları arasında 20x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısı, Windows Vista Ultimate 64-bit gibi detaylar da yer alıyor. Sınırlı sayıda (50 adet) üretildiği belirtilen Reaper i7 VS'nin yurt dışı fiyatı 2600$ olarak belirlenmiş.


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kabur91 10 yıl
gtx285 slı çok daha iyi olurmuş veya bunların yerine gtx295 kullanılabilinirdi.
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J-Smoove 10 yıl
tasarım iğrenç
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Gkhannn 10 yıl
Bencede GTX285 SLI daha iyi olurmuş ama bazı firmalar corei7 li pclere 4650 koyup oyuncu bilgisayarı diye satıyor :) GTX280 SLI yine iyidir
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max975 10 yıl
hazır sistemleri hiç sevmem ama şekil görüntülü kasa yapıyorlar..
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00x men00 10 yıl
tamerdu ?????????????????????????????????????????????????????
ben zaten casper falan savunmuyorum ve onlarıda kullanmıyorum bizim amacımız eksik yanlarını söylemek övmeyi herkes yapar eksikleri göstererimki herkes artısını eksisini bilsin
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husNUKE 10 yıl
fiyat sisteme göre abartı değil, ama bunu sistemde i7 940 verine i7 920 kullanıp oc yapmak, geriye kalan paraya gtx295 sli yapmak çok daha iyi performans verir
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Trecc11 10 yıl
sistem güzel


kasa on numara olmuş
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buraoca2 10 yıl
Benim burada 2600 YTL'ye harcayıp oluşturduğum kasaya bak, birde adamların yurtdışında 2600$'a sattığı kasaya bak...
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emre350z 10 yıl
2 tane gtx280 koyacaklarına bir tane 4870x2 koysunlar fazlasıyla yeter bence.
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00x men00 10 yıl
carlos1111 kardeş sen biraz takip et ondan sonra konuş biz slı tartışmıyoz 280i tartışıyoz biliyosun ki 285 280in yenisi
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carlos1111 10 yıl
"BFG GeForce GTX 280 SLI" diyor. Yani 2 adet gtx280 en var icinde. Herkezde okuma anlama bozuklugu basladi bu donemlerde.
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StreamRolleR 10 yıl
aynen 2600 de fazla 940 ile 920 arasında hiç fark yok 940 koymuş fiyatı yukarı çeksin diğe gtx280 koymuş tarih önceci artık..ama tipi iyi
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