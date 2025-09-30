Exynos 2600 için üretim başladı: Galaxy S26 serisinde geliyor

Exynos 2600 2nm GAA üretimi başladı
Bilindiği üzere Samsung, Exynos işlemciler ile Snapdragon işlemcilerin performans seviyesini son birkaç nesilde yakalamakta zorlanıyor. Bu nedenle Galaxy S serisi Snapdragon tekeline girmişti. Güçlü bir Exynos ile işler değişebilir.
Exynos 2600 üretimindeki verim oranı halen "ideal" seviyede olmasa da önceki deneme üretimlerine göre büyük ilerleme kaydedildi. Daha önce %30 civarında olan oran, yeni verilere göre %50 seviyesine yükselmiş durumda. Kaynaklara göre üretimden çıkan ilk partiler ekim sonu veya kasım başında fabrika dışına gönderilecek.
Kaçıranlar için 2nm GAA süreci, Samsung'un mevcut 3nm GAA teknolojisine kıyasla yüzde 12 daha yüksek performans ve yüzde 25'e varan verimlilik artışı sunuyor. Exynos 2600'ün ise özellikle çok çekirdekli testlerde Apple A19 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 5’e karşı iddialı sonuçlar verdiği söyleniyor. Buna göre Galaxy S26 serisinin Avrupa ve Güney Kore modellerinde Exynos 2600, ABD ve Çin pazarında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak.
Aslına bakacak olursak, Samsung'un 2nm yol haritası da hız kesmeden ilerliyor. Şirket, ikinci nesil 2nm sürecinin (SF2P) temel tasarımını tamamladı ve 2026'ya doğru yeni nesil işlemciler için seri üretime geçmeyi planlıyor. Ayrıca üçüncü nesil 2nm teknolojisi SF2P+ için de hazırlıklar sürüyor.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...