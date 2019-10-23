Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Meizu 16T resmen tanıtıldı

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Merakla beklenen Meizu 16T bugün Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş en ucuz telefon olarak lanse edilen cihaz 282 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Ayrıca büyük ekran, büyük pil ve üç arka kamera gibi birçok heyecan verici özellikler ile geliyor. Oyun odaklı yeteneklerini de es geçmemek gerek.

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Meizu 16T, 18.6:9 en boy oranı ve 1080 x 2232 piksel Full HD+ çözünürlük sunan 6.5 inç S-AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca 0.2 saniyede cihazın kilidini açabilen Super mTouch ekrana gömülü parmak izi sensörü var. Akıllı telefon gücünü 2.84 GHz hızında çalışan Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Bununla birlikte 6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri mevcut.

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Üç arka kamera ve 4.500 mAh pil

Meizu 16T'nin arka panelinde 12 megapiksel Sony IMX362 ana sensör, 118 derecelik 8 megapiksel ultra ince lens ve 5 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası var. Cihaz kutudan Android 9 Pie tabanlı Flyme 7 arayüzü ile çıkıyor. Ayrıca 18W hızlı şarj özellikli 4.500 mAh pil içerdiğini belirtelim.

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Akıllı telefonun oyun odaklı özellikleri de dikkat çekici. Meizu 16T, oyun içi titreşimler için doğrusal motora sahip. Aynı zamanda Game Mode 4.0 ve oyun sırasında sürükleyici ses deneyimi sunan çift stereo hoparlör ile geliyor. Cihazın fiyat etiketi ise RAM ve depolama kapasitesine göre değişiyor:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 282 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 324 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 353 dolar

Meizu 16T Yeşil, Turuncu ve Mavi renk seçenekleri ile tercih edilebilecek. Ön siparişe açılan akıllı telefon 28 Ekim'den itibaren Çin'de satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'de de piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.