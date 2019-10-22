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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Huawei Nova 5z resmen tanıtıldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Nova 5 serisine yeni bir model ekledi. Nova 5z olarak adlandırılan cihaz dört arka kamera, Kirin 810 işlemci ve uygun fiyat etiketiyle geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Huawei Nova 5z resmen tanıtıldı
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    Huawei, Nova 5 serisi kapsamında yeni bir telefon tanıttı. Nova 5z olarak adlandırılan cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.26 inç IPS LCD ekran taşıyor. Ayrıca delikli bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim.

    Akıllı telefonun arka tarafında 48 megapiksel + 8 megapiksel (geniş açılı) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası var.

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    Huawei Nova 5z gücünü Kirin 810 yonga seti ve 6 GB RAM'den alıyor. Ayrıca 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki dahili depolama seçeneği mevcut. Cihazda nanoSD kart yuvası da bulunuyor.

    Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Huawei Nova 5z resmen tanıtıldı
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    Huawei Nova 5z Fiyatı

    Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1.1 yazılımını çalıştıran akıllı telefon 20W hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pil içeriyor. Diğer özelliklerini ise parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

    Huawei Nova 5z'nin 64 GB depolama alanına sahip varyantı 226 dolar, 128 GB depolama alanı ile donatılmış modeli ise 255 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Akıllı telefon Siyah, Mavi ve Yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuluyor.



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    yolyordam35 36 dk.
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