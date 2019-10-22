Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Huawei Nova 5z resmen tanıtıldı

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Huawei, Nova 5 serisi kapsamında yeni bir telefon tanıttı. Nova 5z olarak adlandırılan cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.26 inç IPS LCD ekran taşıyor. Ayrıca delikli bir tasarıma sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonun arka tarafında 48 megapiksel + 8 megapiksel (geniş açılı) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası var.

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Huawei Nova 5z gücünü Kirin 810 yonga seti ve 6 GB RAM'den alıyor. Ayrıca 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki dahili depolama seçeneği mevcut. Cihazda nanoSD kart yuvası da bulunuyor.

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Huawei Nova 5z Fiyatı

Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1.1 yazılımını çalıştıran akıllı telefon 20W hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pil içeriyor. Diğer özelliklerini ise parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

Huawei Nova 5z'nin 64 GB depolama alanına sahip varyantı 226 dolar, 128 GB depolama alanı ile donatılmış modeli ise 255 dolar fiyat etiketiyle satılacak. Akıllı telefon Siyah, Mavi ve Yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile sunuluyor.