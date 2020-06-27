Snapdragon 865+ için sayılı günler kaldı

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Snapdragon 865 yonga setinin hız aşırtmalı sürümü Snapdragon 865+ önümüzdeki ay duyurulabilir. İsabetli sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından servis edilen bilgilere göre, Qualcomm temmuz ayında Snapdragon 865+ yonga setini piyasaya sürecek. Yeni çip setin, yılın ikinci yarısından itibaren duyurulan birçok amiral gemisi telefonda kullanılması bekleniyor.

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Snapdragon 865'in hız aşırtılmış versiyonu olacak

Snapdragon 865+'ın Galaxy Note 20 Ultra ve ASUS ROG Phone 3 modellerinde kullanılacağına dair güçlü emareler bulunuyordu. Hatta ASUS ROG Phone 3'ün AnTuTu test sonuçları, Snapdragon 865'in 2.84GHz hızında çalışan yüksek performans çekirdeğinin Snapdragon 865+ ile 3.09GHz saat hızına yükseltildiğini ortaya çıkarmıştı.

Benzer bir performans iyileştirmesinin Adreno 650 grafik biriminde de yapılacağı tahmin ediliyor.

https://www.androidauthority.com/qualcomm-snapdragon-865-plus-launch-1132790/

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