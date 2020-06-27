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    Snapdragon 865+ için sayılı günler kaldı

    2020'nin en iyi akıllı telefonlarına güç veren Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinin hız aşırtmalı sürümü Snapdragon 865+ önümüzdeki ay duyurulabilir.
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    İşlemci
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Snapdragon 865+ için sayılı günler kaldı
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    Snapdragon 865 yonga setinin hız aşırtmalı sürümü Snapdragon 865+ önümüzdeki ay duyurulabilir. İsabetli sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından servis edilen bilgilere göre, Qualcomm temmuz ayında Snapdragon 865+ yonga setini piyasaya sürecek. Yeni çip setin, yılın ikinci yarısından itibaren duyurulan birçok amiral gemisi telefonda kullanılması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu"

    Snapdragon 865'in hız aşırtılmış versiyonu olacak

    Snapdragon 865+'ın Galaxy Note 20 Ultra ve ASUS ROG Phone 3 modellerinde kullanılacağına dair güçlü emareler bulunuyordu. Hatta ASUS ROG Phone 3'ün AnTuTu test sonuçları, Snapdragon 865'in 2.84GHz hızında çalışan yüksek performans çekirdeğinin Snapdragon 865+ ile 3.09GHz saat hızına yükseltildiğini ortaya çıkarmıştı.

    Benzer bir performans iyileştirmesinin Adreno 650 grafik biriminde de yapılacağı tahmin ediliyor.



    https://www.androidauthority.com/qualcomm-snapdragon-865-plus-launch-1132790/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Master_Sergeant (Ahmet Şen) 9 dk.
    Ben pil uzun gitsin diye cpu, gpu hızlarını azaltıyorum. Adam gibi bir pil teknolojisi geliştirmeden ne yapsalar benim için boş.
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