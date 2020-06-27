Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu

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399 dolarlık (ülkemizde 5299?) fiyat etiketiyle son zamanların fiyat/performans dengesi başarılı telefonlarından biri olan ikinci nesil iPhone SE'nin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. A13 Bionic çipiyle performans konusunda eline su döktürmeyen telefon, iş kameraya geldiğine DxOMark sıralamasında gerilerde kalıyor.

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Yeni iPhone SE kamera performansı nasıl?

DxOMark Görüntü Laboratuvarı'nın fotoğraf testinden 103, video testinden ise 98 puan elde eden 2. nesil iPhone SE; genel toplamda ise iPhone XR'ın da sahip olduğu 101 puan ile DxOMark kamera sıralamasına giriş yapıyor. Telefonun ön kamerasını da test eden uzmanlar, ön kameranın sergilemiş olduğu genel performans için de 84 puanı layık görüyor.

Yeni iPhone SE; A13 Bionic'in görüntü sinyal işlem biriminin de vermiş olduğu güçle birlikte, iPhone 11 ile kıyas kaldırabilen kalitede bir kamera deneyimi sunuyor. DxOMark uzmanları iPhone SE'nin pozlama, kontrast, detay zenginliği, pozlama ve dinamik aralık konularında başarılı olduğunu belirtiyor.

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Konu kameranın zayıf yönlerine gelince, iPhone SE gece moduna sahip olmayışının eksikliğini hissettiriyor. Zira iPhone SE ile düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflarda gürültü oranının yüksek olduğu görülüyor.

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Tek bir kamera lensine sahip olan iPhone SE; bokeh efekti, yakınlaştırma ve ultra geniş açı konusunda da sınıfta kalıyor.

iPhone SE 2020 kamera özellikleri

Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor.

2. nesil iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11’deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

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5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, video çekimleri esnasında ortaya çıkabilecek titreşimleri en aza indirmek için OIS (Optik görüntü stabilizasyonu) teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

Telefonun 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekebildiğini de ekleyelim.

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