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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu

    Son dönemlerin fiyat/performans dengesi başarılı telefonlarından olan 2. nesil iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu. Sonuçlar, yeni iPhone SE'nin kamera performansıyla sınıfta kaldığını gösteriyor.
    53 dk. (Son Güncelleme: 46 dk.)
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu
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    399 dolarlık (ülkemizde 5299?) fiyat etiketiyle son zamanların fiyat/performans dengesi başarılı telefonlarından biri olan ikinci nesil iPhone SE'nin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. A13 Bionic çipiyle performans konusunda eline su döktürmeyen telefon, iş kameraya geldiğine DxOMark sıralamasında gerilerde kalıyor.

    Ayrıca Bkz. "4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı"

    Yeni iPhone SE kamera performansı nasıl?

    DxOMark Görüntü Laboratuvarı'nın fotoğraf testinden 103, video testinden ise 98 puan elde eden 2. nesil iPhone SE; genel toplamda ise iPhone XR'ın da sahip olduğu 101 puan ile DxOMark kamera sıralamasına giriş yapıyor. Telefonun ön kamerasını da test eden uzmanlar, ön kameranın sergilemiş olduğu genel performans için de 84 puanı layık görüyor. 

    Yeni iPhone SE; A13 Bionic'in görüntü sinyal işlem biriminin de vermiş olduğu güçle birlikte, iPhone 11 ile kıyas kaldırabilen kalitede bir kamera deneyimi sunuyor. DxOMark uzmanları iPhone SE'nin pozlama, kontrast, detay zenginliği, pozlama ve dinamik aralık konularında başarılı olduğunu belirtiyor.

    Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu
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    Konu kameranın zayıf yönlerine gelince, iPhone SE gece moduna sahip olmayışının eksikliğini hissettiriyor. Zira iPhone SE ile düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflarda gürültü oranının yüksek olduğu görülüyor.

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    Tek bir kamera lensine sahip olan iPhone SE; bokeh efekti, yakınlaştırma ve ultra geniş açı konusunda da sınıfta kalıyor. 

    iPhone SE 2020 kamera özellikleri

    Yeni iPhone SE'de f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP çözünürlüklü bir arka kamera bulunuyor. Çift tonlu LED flaş ile desteklenen arka kameraya ek olarak, ön tarafta da f/2.2 diyaframlı 7 MP çözünürlüğünde bir öz çekim kamerası yer alıyor. 

    2. nesil iPhone SE, telefoto kameraya sahip olmasa da iPhone XR ve iPhone 11’deki gibi yazılımsal olarak arkaplanı bulanıklaştırıp, portre modunda fotoğraflar çekebiliyor.

    Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu
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    5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen telefon, video çekimleri esnasında ortaya çıkabilecek titreşimleri en aza indirmek için OIS (Optik görüntü stabilizasyonu) teknolojisini bünyesinde barındırıyor.

    Telefonun 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video çekebildiğini de ekleyelim.



    Kaynakça https://www.dxomark.com/apple-iphone-se-2020-camera-review/ https://www.dxomark.com/apple-iphone-se-2020-selfie-review/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 8 dk.
    herkes de takmış tasarımına zannedersin kendileri teknoloji duayeni
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    joven 20 dk.
    Ama derseniz benim için tasarım daha önemli derseniz varsın güncelleme almasın varsın takoz olsun derseniz android’te seçenekler sıkıntılılarla dolu telefon çok ama çok fazla
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    esmerbuyucu (E. B.) 19 dk.
    Şarap gibi telefon yani ileride kıymeti anlaşılacak. Rakamlara takılan düz mantıkçıların eleştirilerine kulak vermeyin, her iPhone telefonunu aşağı yukarı eleştirecek bir şey buluyorlar kendilerince.
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    joven 23 dk.
    5.000 TL civarı bir bütçesi olan için biçilmiş kaftan android benzer fiyatına bir telefon alıp uzun vadede sıkıntılarla uğraşmak yerine iPhone SE her türlü daha cazip
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    cem_23 (Cem Bahar) 28 dk.
    Iphone se almayın diyince hemen taşlıyorlar. Bu zamanda hd ekranlı, kalın çerçeveli, 1821 mAh bataryaya sahip, kamerası da berbat bir cihazın sırf apple yaptı diye savunulması ve alınması kesinlikle enayilik. Bu kadar para vericem ve kamera performansı böyle olacak şaka gibi. Kesinlikle fiyatını hak etmiyor.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 34 dk.
    İstediği kadar performans canavarı olsun fiyatını kesinlikle hak etmiyor. Tasarım anlamında geride kaldı artık o çerçeveler.
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    kartal172 (Cemil ) 35 dk.
    iPhone 8 ile mukayese edildiğinde bence 8 hala idare eder malum ülkede
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    dodofran 46 dk.
    bu hd ekranlı, 2012 tasarımlı, tek kameralı çöpe de 5000 lira verdirdiler ya. apple a helal olsun iyi güdüyor fanlarını

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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 30 dk. dodofran
    Kardeşim 2016 yılında 1. nesil SE zamanında bende seninle aynı şeyi düşünüyordum. Fakat bu telefonun, önümüzdeki 3 sene boyunca alacağın herhangi bir android telefondan daha uzun süre güncel, yazılımsal olarak yenilikçi ve güvenli olduğunu düşünürsen herşeyin tasarım olmadığını anlarsın.

    Artık cihazların fiyatı o kadar arttı ki insanlar uzun vadeli düşünmeye başladılar. Eskisi gibi her yıl veya 2 yılda bir telefon değişecek durum yok insanlarda
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