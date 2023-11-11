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    Snapdragon Gen 3 batarya testinde A17 Pro'nun gerisinde kalıyor

    Snapdragon Gen 3'lü Xiaomi 14 Pro ile A17 Pro'lu iPhone 15 Pro Max batarya testine sokuldu. iPhone 15 Pro Max rakiplerini geçerek en uzun pil ömrü sunmayı başardı.
    Snapdragon Gen 3 batarya testinde A17 Pro'nun gerisinde kalıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni tanıtılan Snapdragon Gen 3 platformu performans anlamında başarılı sonuçlara imza atmıştı. Çok çekirdek testlerinde Apple'ın A17 Pro'yu geride bırakan işlemci batarya ömrü konusunda ise Apple'ın gerisinde kalıyor.

    Youtube'da TechDroider kanalı bir çok amiral gemisi telefonu batarya testine tabi tuttu. Tabi bunlardan özellikle ikisinin, iPhone 15 Pro Max ve Xiaomi 14 Pro'nun performansı merak uyandırıyor.

    iPhone 15 Pro Max rakiplerini geçmeyi başarıyor

    Xiaomi 14 Pro 4880 mAh pil kapasitesiyle iPhone 15 Pro Max'ın 4441 mAh pilinden daha büyük kapasiteye sahip. Buna rağmen iPhone 15 Pro Max test edilen beş rakibini de geçerek 11 saat 54 dakikalık süreyle testin galibi olmayı başarıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14 Pro ise 10 saat 24 dakika ile ikinci sırada yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Galaxy S23 Ultra ise 5000 mAh piline rağmen 10 saat 5 dakika ile üçüncü oluyor.

    4nm ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 selefinden bir miktar daha iyi pil ömrü sunmasına rağmen 3nm ile üretilen A17 Pro'nun gerisinde kalıyor. Tabi bu noktada telefonlar arasındaki işletim sistemi farklılığına da değinmemiz lazım. iOS'in donanım gücünü Android'den daha verimli kullandığı bilinen bir gerçek. Dolayısıyla aradaki farkın ne kadarının üretim sürecinden ne kadarının yazılımdan kaynaklandığını tespit etmek güç.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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