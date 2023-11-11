Snapdragon Gen 3 batarya testinde A17 Pro'nun gerisinde kalıyor

Youtube'da TechDroider kanalı bir çok amiral gemisi telefonu batarya testine tabi tuttu. Tabi bunlardan özellikle ikisinin, iPhone 15 Pro Max ve Xiaomi 14 Pro'nun performansı merak uyandırıyor.
iPhone 15 Pro Max rakiplerini geçmeyi başarıyor
Xiaomi 14 Pro 4880 mAh pil kapasitesiyle iPhone 15 Pro Max'ın 4441 mAh pilinden daha büyük kapasiteye sahip. Buna rağmen iPhone 15 Pro Max test edilen beş rakibini de geçerek 11 saat 54 dakikalık süreyle testin galibi olmayı başarıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Xiaomi 14 Pro ise 10 saat 24 dakika ile ikinci sırada yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Galaxy S23 Ultra ise 5000 mAh piline rağmen 10 saat 5 dakika ile üçüncü oluyor.
4nm ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 selefinden bir miktar daha iyi pil ömrü sunmasına rağmen 3nm ile üretilen A17 Pro'nun gerisinde kalıyor. Tabi bu noktada telefonlar arasındaki işletim sistemi farklılığına da değinmemiz lazım. iOS'in donanım gücünü Android'den daha verimli kullandığı bilinen bir gerçek. Dolayısıyla aradaki farkın ne kadarının üretim sürecinden ne kadarının yazılımdan kaynaklandığını tespit etmek güç.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.