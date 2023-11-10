iPhone 15 Pro, iOS 17.2 güncellemesi ile uzamsal video kaydedebilecek

iOS 17.2 beta 2 sürümüyle gelen yenilik ile iPhone 15 Pro'nun ana ve ultra geniş kamerasıyla 3 boyut efekti yaratılarak uzamsal video kaydedilebilecek.
Yeni özelliğe ayarlar bölümünde "Apple Vision Pro için Uzamsal Video" seçeneği etkinleştirilerek ulaşılabiliyor. Vİdeolar 1080p, 30 fps olarak kaydedilecek ve bir dakikalık çekim yaklaşık 130 MB yer kaplayacak. Ancak, gözlüğe sahip olana kadar, kullanıcılar aslında standart ekranlarda izlenmek üzere düşük çözünürlüklü (4K’ya kıyasla) 2D videolar çekiyor olacaklar.
iOS 17.2 ne zaman çıkacak?
Aralık ayında çıkması beklenen iOS 17.2 ile birlikte iPhone 15 Pro, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik dünyası için daha kullanışlı cihaz haline gelecek. Bu özellik ile oyun, eğlence, eğitim ve profesyonel video prodüksiyonu gibi sektörlerde yeni kapılar açılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.