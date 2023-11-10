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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro, iOS 17.2 güncellemesi ile uzamsal video kaydedebilecek

    iOS 17.2 beta 2 sürümüyle gelen yenilik ile iPhone 15 Pro'nun ana ve ultra geniş kamerası kullanılarak 3 boyutlu uzamsal videolar çekmek mümkün olacak. Videolar Apple Vision Pro'da izlenebilecek.
    iPhone 15 Pro'ya uzamsal video kaydı özelliği geliyor
    Apple son iOS 17.2 beta 2 sürümünde iPhone 15 Pro kullanıcıları için uzamsal video kaydetme yeteneği sunuyor. Kaydedilen videolar Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünde izlenebilecek.

    iOS 17.2 beta 2 sürümüyle gelen yenilik ile iPhone 15 Pro'nun ana ve ultra geniş kamerasıyla 3 boyut efekti yaratılarak uzamsal video kaydedilebilecek.

    Yeni özelliğe ayarlar bölümünde "Apple Vision Pro için Uzamsal Video" seçeneği etkinleştirilerek ulaşılabiliyor. Vİdeolar 1080p, 30 fps olarak kaydedilecek ve bir dakikalık çekim yaklaşık 130 MB yer kaplayacak. Ancak, gözlüğe sahip olana kadar, kullanıcılar aslında standart ekranlarda izlenmek üzere düşük çözünürlüklü (4K’ya kıyasla) 2D videolar çekiyor olacaklar.

    iOS 17.2 ne zaman çıkacak?

    Aralık ayında çıkması beklenen iOS 17.2 ile birlikte iPhone 15 Pro, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik dünyası için daha kullanışlı cihaz haline gelecek. Bu özellik ile oyun, eğlence, eğitim ve profesyonel video prodüksiyonu gibi sektörlerde yeni kapılar açılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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