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Snapdragon işlemcili Compaq AirLife 100 için geri sayım başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin Şubat ayında tanıttığı yeni mini-bilgisayarı Compaq AirLife 100, firmanın resmi internet sitesinde detaylandırıldı. Var olan mevcut netbook modellerinden farklı olarak ARM platformunu kullanan sisteme, HTC HD2 gibi akıllı telefon modellerinde gördüğümüz Qualcomm Snapdragon QSD8250 çipseti güç veriyor. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisiyle Android platformunu performanslı bir şekilde çalışatırabildiği belirtilen mini-bilgisayar, 1024 X 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde dirençli dokunmatik ekrana sahip.

512MB bellek kapaitesine ve 16GB entegre Flash depolama alanına sahip olan AirLife 100, standart bir klavyenin %92'sini karşılayabilen tuş takımıyla geliyor. Daha yüksek depolama alanı için SD kart slotuna da sahip olan mini-bilgisayar, WiFi ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. 28 Wh pil ile 12 saate kadar kullanım süresi sunabilen AirLife 100'ün farklı bölgelerde farklı telefon operatörlerince sözleşmeyle sunulması bekleniyor.


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hacı.basat 9 yıl
Bu cihazı almak isterim açıkçası, şu anda tam bana lazım olan şey, acaba buna pardus kurabilirmiyim, alıp denemek lazım.
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Batuist 9 yıl
asusun Eee PClerine nazaran daha iyi görünüyor.. yalnız internete girmek için zaten.. bunun içinde tablet bilgisayarlar daha doğru bir seçim olacaktır bence...
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