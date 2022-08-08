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    SNK, efsaneyi tekrar diriltiyor: Yepyeni bir Fatal Fury oyunu geliyor

    EVO 2022 etkinlikleri sırasında yayıncı SNK, yeni bir Fatal Fury oyunu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sevenlerini heyecanlandıran oyun, paylaşılan kısa bir video ile duyuruldu.
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    SNK, yeni bir Fatal Fury oyunu üzerinde çalışıyor
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    Dövüş oyunları genelde belirli aralıklarla hayatımıza girmeye devam ederler. Fakat Fatal Fury pek onlardan biri değil. Serinin son oyunu Garou: Mark of Wolves, 1999 yılında oyun salonlarında boy gösterdi. Garou sonradan 2000 yılında Neo Geo ve ardından 2001’de Dreamcast’e gelmişti. Aradan geçen 20 yılı aşkın sürenin ardından yayıncı SNK, yeni bir Fatal Fury oyununuz üstünde çalıştıklarını bildirdi.

    20 yılın ardından Fatal Fury devam oyunu geliyor

    Fatal Fury serisi hem SNK hem de dövüş oyunları tarihinin önemli bir parçası. Serinin ilk oyunu Fatal Fury: King of Fighters, Street Fighter 2’nin hakim olduğu dönemde büyük bir çıkış yapmıştı. Orijinal Street Fighter’ın yaratıcısı Takashi Nishiyama tarafından tasarlanan Fatal Fury, benzerlerinden hikaye anlatımıyla farklılaştı. Fatal Fury’nin dövüş oyunlarının en popüler markası olan The King of Fighters serisini doğurduğunu söylesek yanlış olmaz. Fatal Fury’de bulunan bazı karakterler KoF dahil pek çok oyunda da yer almıştı.

    SNK tarafından yapılan çok kısa duyuru videosunda herhangi bir çıkış tarihi veya hikaye odaklı bir bilgi verilmiyor. Fakat videoda, 25 yılı aşkın süredir SNK ile çalışan, Last Blade, King of Fighters, Samurai Shodown ve Metal Slug serilerinden tanıdığımız Tonko olarak bilinen Aki Senno’nun imzasını görüyoruz. Tabii elbette Fatal Fury’yi sevenler onu bu seriden tanıyacaktır, dolayısıyla Senno’yu yeni oyunun yapımında görmek güzel bir detay.

    Fatal Fury efsanesinin tekrar dirilmesi sevenleri için heyecan verici olsa da son yirmi yılda dövüş oyunları gelişti ve değişti. Yoğun bir rekabet var ve Fatal Fury’nin bu rekabette neler yapacağını bize zaman gösterecek.

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