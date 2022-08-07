Electronic Arts, tek oyunculu oyunlarında mikro ödemeleri kullanmayacak

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Yakın tarihli mali yıl raporunda Electronic Arts (EA), tek oyunculu hikaye tabanlı oyunlarının şirket için oldukça önemli olduklarını ve bu tür oyunları yapmaya devam edeceklerini aktardı. EA CEO’su Andrew Wilson, iki nedenden dolayı oyun yaptıklarını ifade ediyor: hikaye anlatımı ve çevrimiçi topluluklar oluşturma.

EA, hikayeli oyunlarında mikro ödeme kullanmayacak

Her ne kadar tek oyunculu oyunların önemli olduğu belirtilse de EA için asıl önemli olan çevrimiçi oyunlar. Gelirlerinin çok büyük bir kısmını bu oyunlardan kazanan EA, mikro ödeme yöntemleri ile para basmaya devam ediyor. EA, son çeyrekte oyunlardan toplamda 1.7 milyar dolar kazanırken bunun yüzde 81’i çevrimiçi oyunlardan yüzde 19’u ise tek oyunculu oyunlardan geldi.

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Sunum sırasında tek oyunculu oyunların yapımına devam edileceği ve bu oyunlarda mikro ödemenin kullanılmayacağı aktarıldı. EA’nın sadece tek başına oyun oynamak isteyenleri tekrardan önemsemesi ise Jedi: Fallen Order’ın önemli başarısından kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu başarıyı devam ettirmek isteyen firmanın gelecekte çıkacak Mass Effect 5 ve Dragon Age: Dreadwolf oyunları da merakla bekleniyor.

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EA, tek oyunculu oyunlarda mikro ödeme kullanmayacak