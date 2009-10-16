Snow Leopard mı daha hızlı yoksa Windows 7 mi ?

2009 yılında kullanıcıya sunulan iki işletim sistemi, Windows 7 ve Mac OS X Snow Leopard. Peki ya hangisi daha hızlı? XP'den sonra kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Windows 7 mi yoksa Apple'ın dünyanın en iyi işletim sistemi dediği Snow Leopard mı ? Dünyanın önde gelen teknoloji sitesi CNET'in yaptığı karşılaştırma bu sorunun cevabını ortaya koyuyor.
Yapılan testte, Mac OS X hiçbir PC'de çalışmadığından kullanılacak bilgisayar olarak 2007 yılında “Windows Vista” nın en hızlı çalıştığı bilgisayar olan Macbook Pro'nun 2.53GHz'lik yeni modeli tercih edilmiş. Yapılan testlerin sonuçları ise temel eğlence uygulamalarında Snow Leopard'ın Windows 7'den daha hızlı ve verimli olduğunu gösteriyor. İşte CNET'in yaptığı değerlendirme sonuçları;
-Çoklu eğlence uygulamalarında Snow Leopard Windows 7'den %38.5 daha hızlı.
-Snow Leopard 36.4 saniyede açılıp 6.6 saniyede kapanırken, Windows 7'de bu süreler sırasıyla 42.7 ve 12.63 saniye.
-iTunes üzerinden yapılan ses kodlamasında Snow Leopard Windows 7'den daha hızlı. Aynı anda iTunes'da ses kodlaması ve Quicktime'da bir videoyu iPod formatına çevirme işlemini Snow Leopard 444.3 saniyede tamamlarken Windows 723 saniyede tamamlayabiliyor. Genel olarak bakıldığında Apple'ın kendi programları kendi işletim sisteminde daha iyi çalışıyor denilebilir. Apple'ın da önümüzdeki zamanlarda reklamlarında bu uyumluluğa daha dikkat çekmesi bekleniyor.
-Aynı şartlar altında yapılan batarya testinde (Yüksek çözünürlüklü bir videoyu tam ekran izlenilmesi) Snow Leopard'la Macbook Pro 111 dakika çalışırken, Windows 7'de bu süre 77 dakikaya düşüyor.
-Cinebench R10'dan Snow Leopard 5437 puan alırken, Windows 7 5777 puan alıyor. Call Of Duty 4'de ise Windows 7 Snow Leopard'ın 21.2 kare/saniye oranına karşılık 26.3 kare/saniye oranıyla cevap veriyor. Kısacası 3D performansında Windows 7 Snow Leopard'a üstünlük kuruyor.
Sonuçlara bakıldığında işletim sistemlerinin belli alanlarda birbirlerine üstünlük kurdukları anlaşılıyor. Eğer oyuncuysanız Windows 7 en iyi işletim sistemiyken, eğlence-internet sizin için daha önemliyse Snow Leopard daha başarılı. Yani dünyanın en iyi işletim sistemi nedir sorusunun cevabı göreceli.
http://reviews.cnet.com/8301-31012_7-10319612-10355804.html?part=rss&tag=feed&subj=Crave Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyun haric snow daha iyi demisim adam buna cevap olarak oyundan bahsetmis..
Ha bi de nasil bi MS fanatikse, nasil bi hayal dunyasina sokmussa kendisini xbox'u da lider ilan etmis :)
Ben 2 yildir hackintosh kullaniyorum. Daha tam bir mac kullanmamis olmama ragmen bu kadar memnunum diyorum.. Gerekcelerini yazmisim bu konuya defalarca..
Kimi cikar mac pahali der.. ozentiler hava atmaya aliyor der..
Kimi alamadigi ya da pc kuramadigi icin tukaka der..
Kimi cikar israrla hala oyun oynanmiyor der..
Kimi de hala donanim/yazilim destegi der..
Bilgisayari atari degil de is yapmak, nette dolasmak icin kullanan birisi hala neden MS die inat eder anlamak zor..
.net framework ile çalıştığı için, c# ile mvc uygulamaları yaptığı için mesela windows ile takılıyor olabilir, işi gücü nette gezinmek olan anlamaz tabi böyle şeyleri nerden bilecek apple ın kıt bir geliştirme ortamı sunduğunu, sanki sürekli 5-6gb lık psd dosyası ile işlem yapıyor gibi, sabah akşam render yapıyor gibi mac şöyle iyi böyle iyi diyenler ne için inat ediyor onu da anlamak daha zor mesela
ayrıca safari kadar gerizekalı bir browser görmedim hayatımda, boş yere hdd aktivitesi yaratıyor hiçbir iş yapmadan sürekli seek oluyor kafa ütülüyor o da tabi wdc caviar black gibi birşeyle, dandik internet explorer bile o kadar verimsiz değil ne yazık ki, firefox opera ie vs. kaç zaman önceden verirken popup blocker, phishing filter gibi özellikleri safari o desteği 2009 yılının ilk çeyreğinde anca almıştı, güvenlik açıklarını nolacak ya diyerek uzun süre kapamadığı falan da bilinen şeyler, o zamanları da biliyoruz yani fanatik olarak atlamayın gelip de, adam gibi sistem kurmayı bilgisayar kullanmayı bilmeyen adam gelir aa windows çöktü windows dandik mac olsa çökmezdi der sonra, son zamanlarda iki kez çöktü pc onun da chrome yüzünden olduğunu farkettim sonradan, aynı ayarlarda chrome olmadan sistem duruyor mis gibi tertemiz sorunsuz, daha ne olacak yani
ayrıca şu konu hortlatmaya bayılan arkadaşlara da çok özeniyorum, nasıl bir zevk alıyorsunuz anlamıyorum ya
Oyunla zaten isim olmaz.. Windows kullanmak icin hicbir sebep goremiyorum aetik kendim icin..
Sonraki notebookum da macbook pro olur sanirim..
macbook un kendi işletim sistemi olan os x snow leopard gerçekten açılış ve kapanış olarak çok seri fakat yeni kullanmaya başladığım için os x windows a çok uzak bir işletim sistemi . uzaklığın yanısıra cihazın kullanımı çok rahat ve ergonomik. amacı oyun olan arkadaşlar pc (notebook) multimedia amacı olan arkadaslar macintosh (macbook) kullansın derim
Ancak mac'in de garip noktaları yok değil, mac'e geçtim herşey halloldu gibi bir düşünce içinde olacaksanız bu düşüncenizden hemen vazgeçin. Üstünlerinini zaten saymışlar, ben benim yaşadığım acayipleri sayayım:
1.) Wireless ağ yönetimi bir garip. Garipten kastım şu, mesela bazen sebepsiz yere ağ şifresini unutuyor. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak kesinlikle windows'a göre daha hızlı ağa bağlanıyor.
2.) Windows 7'deki gibi internet bağlantısının algılanması olayı yok. Dolayısıyla Internet çıkışsız bir wireless'la birlikte 3G connect kartla internet'e bağlanmam gerektiğinde default gateway ayarlarını otomatik yapamıyor, wireless'ı disable etmek zorunda kalıyorum, yani çoklu ağ yönetimi kesinlikle windows'dan geri.
3.) Mini display porttan projektöre bağladığım zaman wireless bağlantım gidiyor :) Bunun sırrını çözemedim, araştırmadım da eminim bişiler vardır. Bağlantımın gitmesinden kastım, wireless network'lere bağlanmaya çalıştığım zaman girdiğim şifreyi kabul etmiyor, yaklaşık yarım saat beni deli ettikten sonra olayın projektöre bağlamaktan kaynaklandığını farkettim.
4.) Hibernate diye bir olay yok, en azından default'ta yok. Steve Jobs amcam kendi karar verir diyor Mac için. Yaw sana ne, belki ben önemli bir şey yapıyorum, pilin de bitmesini istemiyorum, uzunca bir süre kapalı kalıp açmam gerekecek. Yok, illa shutdown edicem ya da cihaz kendi karar vericek hibernate yapmaya. Bunun için belki bi gizli şey felan vardır ama araştırmadım. eminim ki vardır.
Şimdilik bu kadar. Bunun haricinde bir sürü basit taskların için windows'da basitçe bulunan bazı yazılımlar için kıvranmanız gerekse de çoğunun karşılığı bulunuyor artık.
2.4 mü? Yoksa 4 mü? Hangisi? Bir karar ver. Hem, 2.4 saniyede kapanacağını sanmıyorum ben, bir bilgisayarın. Önce kapatıldığı yazacak da, kapanma işlemi gerçekleşecek de. Tüm bu işlemler, 2.4 saniyede bitmez. Hem, ölçtün mü de biliyorsun?
ustune basmadan gecmek istemedigim bir konu var, 2smoke bitirme tezi yaziyorum dedin ya bilgisayar muhendisligine, oncelikle tez yazilmaz lisans bolumunde bitirme projesi yapilir secimine gore 1 veya 2 tane uzunluklarina gore belirlersin ya tek donemlik cift ya da iki donemlik tek proje yapilir, tez lisansustu egitimlerde eger girdigin turde varsa yazilir, ayrica su yazdigin tezlerden ornek ver biraz madem de bakalim ne kadar "yetersiz" gelmis sana bolum merak ettim, ayrica yazik o dersanede calisan bilgisayar muhendisi dedigin insanlara da kendini o kadar koreltmek durumunda kalmis issizlikten demek ki uzuldum gercekten ama su tez olayini ciddi anlamda merak ettim
Birader, yaşım 17-18 di yazdım dolayısı ile üniversite ile bi alakam yoktu o an. Bildiğim şey adamlar onu teslim etmeden diplomayı alamıyolardı. Program neydi, basit bir turbo pascal programıydı, popup menuleri olan, bilgi girişi yapan falan filan. Bunu bile yapamıyordu elemanlar. Şimdi sorsan BM yim derler ama. Bak kavga çıksın diye yazmıyorum bunları. Bundan 20 sene evelinden bahsediyoruz. Herkes birbirinin aynı değil. Veya senin gittiğin zamanda anlatılanlarla oz aman anlatılanlar aynı şeyler değil. Dolayısı ile sen gerçekten çok kaliteli bir mühendiste olabilirsin. Bunanlan ilgili bir yorum yapmak bana düşmez.
Ayrıca dersanede kimsenin köreldiği de yok, aksine piyada bulamayacakları fırsatları buluyorlar hem maddi yönden hemde bilgi yönünden. En az alan 2-2.5 lira alıyor bizim bölümde. Ha tabi sen dersane diyince çay ocağı felan sandıysan o da ayrı. Ankarada 8 ayrıca diğer 10 ilde de şubesi olan bir dersaneden bahsediyoruz. O 2 BM nin dışında 8 kiş daha çalışıyor yanımda. 10 Kişiyiz yani BİM bölümünde (Merkez olarak). Neyse bu kısmının seni pekte ilgilendirdiğini sanmıyorum. O arkadaşlarımda bende güzel yaşayacak kadar kazanıyoruz çok şükür.
Mesele para kazanmaksa çok güzel kazanıyor çocuklar. Mesele teknik bilgi ise, hayatlarında görmeyecekleri kodlarlan boğuşuyorlar. Mesela hiç optik okuyucu ile çalıştınmı ?, birisi şimdi dese sana çeşitli formatlardaki formları okuyacak program lazım, böyle bir deneyimin oldumu ? Veya nerdesin bilmiyorum biz burda doğalgazı kart vasıtası ile alır sayacımıza yükler kullanırız. O karta kredi dolduran programı ve milyonlarca abonenin 7 ceddinin nefes aldığının bile kaydını tutan bir program yazabilirmisin bu konuda varmı bir tecrüben. Veya dersaneden örnek veriyim şube başına ortalama 2000 öğrenci, 200 den fazla öğretmen, bi o kadar da sınıf için haftalık olarak hiç bir hocayı hiç biriyle çakıştırmadan hiç bir sınıfı hiç biriyle çakıştırmadan günde 7 saaten otomatik dağıtımı yapan bir programı yapabilirmisin denedinmi bunu.
Ha sana basitte gelebilir o ayrı konu. Ben yaptınmı denedinmi tecrüben varmı diye soruyorum sadece. Senin yaptığın bişeyi de biz yapmamış veya bilmiyor olabiliriz.
Sana bir soru sorayım buna vereceğin cevaba göre nekadar iyi mühendissin anlayalım. Google a bakmanada gerek yok mantıklı cevap benden başka kimsede yok. Tabiki denenmiş olarak. Atmasyon bir soru değil. Şerefim üzerine yemin ederim.
Merkezde 1 tane ana makine var. Bu ana makinada çok büyük kayıtlar tutan bir database var. Bu makineden 1km uzaktada terminaller var, ama şöyleki biri sağa biri sola yani il merkezi düşün diğer ilçelerdede terminaller var, her ilçedede 10 tane terminal olsun.
Bu terminaller ana makinadaki database i kullanılıyorlar. Her gün milyonlarca giriş çıkış oluyor. Terminaller Ana makineyi nerdeyse 0 seviyede meşgül ederek ve istekte bulundukları bilgiye çok kısa bir sürede ulaşacak şekilde nasıl bir program mantığı ile bu iş çözülür. Yani ne server yorulacak, nede client lar ızdırap çekecek. WEB tabalı kesinlikle olmayacak. Örneğin bir bankanın merkez ve şubeleri arasındaki bağı gibi.
Son olarak ben Lise Mezunuyum.
az önce mac kurdum ama ekranı aşağı yukarı çıkardığım zaman akıcı gitmiyor. ekranda donma oluyor pencereyi küçültüp büyülttüğüm zaman düzeliyor. yani sayfayı aşağı indirdiğim halde hala sayfa üstü görünüyor.
2. sorum mail adresi için et harfini koymaya çalışıyorum altQ ile ama işlemiyor :))) nasıl koyacağım
son sorum ise harddiskin diğer partları NTFS içerisine birşey kopyalayamıyorum :(( HDDyi görüyor içinde geziyorum dosyaları açıyorum ama kopyalamıyor
biz genelden farklıyız daha iyiyiz imajı vermek için öyle orası, özentilikle yayılan bir sevda apple malum çoğu kişi için adam windows u da doğru dürüst kullanmayı bilmiyor ama gidip mac kullanıyor windows la hava atamıyor çünkü mesela bir apple şovenliğine örnek buyrun
dellin tasarımları da bilgisayarlarıda rezalettir. Tüm dünyada var , tasarım dünyasında yaşıyoruz bilgisayarlar artık sadece iş makinaları değil hayatımızın bir parçası ve tasarım konusunda apple ın eline kimse su dökemez , süreklilik arz eden kesin tasarımları ve çizgileri vardır 15 senelik apple ı getirsen onun apple olduğunu anlarsın , porsche gibi yani concept tasarımlar yaparlar ve çıkarttıkları tüm yan ürünlerde bilgisayarlarıyla uyumludur uyum sorunu yaşamazlar ne tasarımda ne donanımda ne yazılımda. ipoda iphone a bakın anlarsınız , mouseları bile notebooklarının çizgilerine uyumludur takım gibi dururlar
1.apple
2.apple
3.apple
4.sony
5.hp
6.toshiba
7.lenova ibm
8.acer
beğenilen tasarım:
kötü denilen tasarım:
ama şu bir gerçek ki linux akar.
senelerce pda kullandim ben de, ozellikle wm2003 ve 2005 te cagri gecikmeleri yasanirdi ama ufak bir kac ayarla duzelirdi, dedigim gibi bilmeyene pda zordur
muhendis78 kardesim iphone un cift hatli tv li versiyonlari da cikti neden sence, millette eziklik asagilik kompleksi oldugu icin, bende de iphone olsun olmazsa da replikasi olsun diye sacma bir yaklasim var malum, nokia scirocco larin da cin versiyonlari var mesela cok basarili bir telefon oldugu icin mi s40 serisi dandik bir alet, ha isi bilene ayridir ama iphone pratiktir kastirmaz oturur oyun oynarsin nete girersin sadece oyun ve program ararsin, pda ayri bir dunyadir romunu editlersin kitchen la farkli build kurarsin, istersen takla bile attirirsin iphone kadar oyunu yoktur olsa da paralidir falan tamam ama hitap ettigi kesim bellidir cocugun eline pda ve iphone ver elbette iphone u secer o yuzden farkli kulvarlari birbirine karistirmamak gerek iphone u insaat amelesi de cozer 2 gune ama pda yi herkes adam edemez bilgi ister deneyim ister
mac in bana gore tek avantaji sarj konusu ve kucuklugu, kullandigim cihazda kod falan yazdigim simulator vs. kullandigim icin aahsen bana baska bir artisi yok starbucks gibi bir yere falan giderken netten arastirma yapmam gerekiyorsa ya da dokuman hazirlamam gerekiyorsa mac i aliyorum yanima mac os kullanmak icin diger turlu hep hp geziyor benimle saga sola gittigim yerde tanidiklarla ad hoc kurup cod atmak falan veya aksam eve gidince stres atmak icin bad company 2 oynamak icin mac bir ise yaramiyor cunku, ha grafik tasarimci olsam evet kesinlikle mac, hem video editleme hem de animasyon olusturma falan gibi islerde kesinlikle windows a gore daha hizli calisiiyor dogru windowsun buyuk boyutlu tek dosyalari okumakta zorlanma gibi bir ozurlulugu var ama bu soyledigim arti ve eksilerin hicbiri genel bir degerlendirme olusturamaz cunku farkli kulvarlarda yarisan 2 sistem
OS X UNIX tabanlı değil direk olarak UNIX tir. Hatta UNIX sertifakası olan tek işletim sistemidir.
Linux UNIX tabanlı değildir, UNIX benzeri bir yapısı vardır sadece.
Windows'un zaten UNIX yapısı ile bir alaksı yok.
Açıkcası ne demek istediğni tam anlamadım.
Macin daha güvenli olmasının nedenlerinden unix tabanlı olması kısmen doğrudur, unix geliştirilirken çoklu kullanıcı için geliştirilmiştir windowssa ms dosun torunu unixin kırpılmış versiyonu gibi single usera hitap edildi ve sonradan network özellikleri eklenti, şifresiz windows kullanabilirsiniz ama mac os kullanamazsınız. Ben windowsda şifresiz sistem dosyalarını silebilirim yani ama mac os da yapamam.
PDA da yaptığın ufak tefek düzeltmeler bir ömür boyu bitmezdi, Asus, HP ve bilimum pdaları kullandım. PDAlar bilgisayar olarak güzeldir ama telefon olarak kötüdür.
Bakış açın yanlış, sen ürünü takla attırmak farklı kitchenlar romlar kurmak için almazsın sana vaad ettiği faydalardan yararlanmak için alırsın. Bizde kurduk hp rw6815e günün sonunda geçen birçok zaman ve sana kattığı somut hiçbirşey yok sadece sistemin işleyişi ve modifiyesiyle ilgili tecrübe sahibi oluyorsun. Ha ben developerım os kurcalamayı severim diyorsan al buyur pda.
Windows mobile parmakla dokunmatik kullanım için tasarlanmış bir sisem değil, stylusla kullanmak için yapılmış. Ne zaman iphone piyasaya girince microsofttan umudu kesen htc ve diğer bilimum firmalar kendi ms mobil üzerine kendi guisini geliştirmeye çalıştılar tabikide sağlıklı çalışmıyor.
windows - mac os farklı kulvarlarda değildir, her ikiside kişisel kullanım veya ticari kullanım amaçlı son kullanıcıya hitap eder, senin farklı kulvar dediğin daha çok linux ve solaris gibi sistemler. Mac grafikerler için en iyi bilgiayar ama bir muhasebeceninde, küçük bir şirketinde kullanacağı çoğu alternatif programlara sahip sadece apple bunun üzerinde fazla durmuyor, ağırlığı multimedya çevre birimlerinde.
Mac os da eksiklik olan şey offis yazılımlarında yetersizlik, diğer şeylerle uyumsuzluk ve çeşitli spesifik yazılımların fazla bulunmaması ben zaten appleın da bunu istediği sanmyorum. Mac kendi kullanıcı kitlesini kendisi oluşturur. İnsanlar bilgisayar kullanmasını öğrenmek için pc alırlar ama maci alanlarsa zaten pc kullanmasını çoktan öğrenmiş insanlardır, pcde beklentilerini bulamadığı için mace yönelmiştir çoğu. Hemen her mac kullanıcısı pc kullanmayı bilir ama her pc kullanıcısı mac kullanmayı bilmez.
Senin sorunun macde değil de mac kullanıcılarında sanki..
Apple ı bir marka olarak tanıdığını ve anladığını düşünmüyorum.
ürünü kötüledigimi nereden cıkardın ? tabiki herkez o kaliteye ulaşmak ister ama önemli olanın insanlarırın gelir düzeyi ve beklentileri. siz ileri düzey kullanıcı olabilirsiniz bilgisayarı iyi tanıyor olabilirsiniz fakat ülkemizde format atmayı bilmeyen program yüklemeyi bilmeyen bir cok insanın , ofice ve oyun destegi geniş olan windowsu secmesi çok dogal . sizlerinde belirttigi üzere windowsun tutulmasının sebeb budur yani.
Yazindan dogrudan olmasada dolayli yoldan xp yi ve ms i ustun tuttugun dusunuluyor.
Mac aslinda cogu insanin beklentilerini karsiliyor oyun konusu haric, gelir konusu farkli, macin boyle bir iddiasi yok. Turkiye bilkom kazigi giriyor.