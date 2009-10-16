Snow Leopard mı daha hızlı yoksa Windows 7 mi ?

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2009 yılında kullanıcıya sunulan iki işletim sistemi, Windows 7 ve Mac OS X Snow Leopard. Peki ya hangisi daha hızlı? XP'den sonra kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Windows 7 mi yoksa Apple'ın dünyanın en iyi işletim sistemi dediği Snow Leopard mı ? Dünyanın önde gelen teknoloji sitesi CNET'in yaptığı karşılaştırma bu sorunun cevabını ortaya koyuyor.

Yapılan testte, Mac OS X hiçbir PC'de çalışmadığından kullanılacak bilgisayar olarak 2007 yılında “Windows Vista” nın en hızlı çalıştığı bilgisayar olan Macbook Pro'nun 2.53GHz'lik yeni modeli tercih edilmiş. Yapılan testlerin sonuçları ise temel eğlence uygulamalarında Snow Leopard'ın Windows 7'den daha hızlı ve verimli olduğunu gösteriyor. İşte CNET'in yaptığı değerlendirme sonuçları;

-Çoklu eğlence uygulamalarında Snow Leopard Windows 7'den %38.5 daha hızlı.

-Snow Leopard 36.4 saniyede açılıp 6.6 saniyede kapanırken, Windows 7'de bu süreler sırasıyla 42.7 ve 12.63 saniye.

-iTunes üzerinden yapılan ses kodlamasında Snow Leopard Windows 7'den daha hızlı. Aynı anda iTunes'da ses kodlaması ve Quicktime'da bir videoyu iPod formatına çevirme işlemini Snow Leopard 444.3 saniyede tamamlarken Windows 723 saniyede tamamlayabiliyor. Genel olarak bakıldığında Apple'ın kendi programları kendi işletim sisteminde daha iyi çalışıyor denilebilir. Apple'ın da önümüzdeki zamanlarda reklamlarında bu uyumluluğa daha dikkat çekmesi bekleniyor.

-Aynı şartlar altında yapılan batarya testinde (Yüksek çözünürlüklü bir videoyu tam ekran izlenilmesi) Snow Leopard'la Macbook Pro 111 dakika çalışırken, Windows 7'de bu süre 77 dakikaya düşüyor.

-Cinebench R10'dan Snow Leopard 5437 puan alırken, Windows 7 5777 puan alıyor. Call Of Duty 4'de ise Windows 7 Snow Leopard'ın 21.2 kare/saniye oranına karşılık 26.3 kare/saniye oranıyla cevap veriyor. Kısacası 3D performansında Windows 7 Snow Leopard'a üstünlük kuruyor.

Sonuçlara bakıldığında işletim sistemlerinin belli alanlarda birbirlerine üstünlük kurdukları anlaşılıyor. Eğer oyuncuysanız Windows 7 en iyi işletim sistemiyken, eğlence-internet sizin için daha önemliyse Snow Leopard daha başarılı. Yani dünyanın en iyi işletim sistemi nedir sorusunun cevabı göreceli.

http://reviews.cnet.com/8301-31012_7-10319612-10355804.html?part=rss&tag=feed&subj=Crave