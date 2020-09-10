Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu

Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için bilinen hiçbir tedavi yöntemi yok ve farklı ağır salgınlara yönelik kullanılan ilaçlarla destek olmaya çalışılıyor. Salgını durdurabilecek tek şey aşı ve son faz klinik deneylere ulaşan aşı adayları mevcut. Hatta İstanbul’da Robert Koch firmasının aşı adayının deneyine başlanacaktı ancak haberler kötü.

Enfeksiyon gelişti

Bilgilere göre ilk piyasaya çıkacağı tahmin edilen ve beklenti büyük olan AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen aşı adayının testlerinde sıkıntı yaşandı. Bir deneğin omuriliğinde iltihaplanma olduğu için klinik testler durduruldu.

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ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da devam eden testlerde beklenmedik bir enfeksiyon oluştuğu ifade ediliyor. Şimdilik enfeksiyonun neden kaynaklandığı net olarak anlaşılmış değil.

Tam Boyutta Gör

Oxford; denemelerin durdurulmasının rutin bir işlem olduğunu belirtiyor. Bağımsız bir grup enfeksiyonu analiz ettikten sonra testler devam edecek. Denemelerin ilk safhasında da bir denekte enfeksiyon oluşmuş ve denemeler durdurulmuştu. Deneğin kısa süre içerisinde iyileşerek taburcu edilmesi bekleniyor.

Dünya çapında 180 civarında aşı adayı geliştiriliyor ve klinik testler devam ediyor ancak Oxford kadar sona yaklaşan olmamıştı. Testlerin sonucunun Ekim veya Kasım ayında alınmasının ardından üretime başlanması bekleniyordu.

Tüm dünyayı tedirgin eden enfeksiyon haberinin ardından Alman Robert Koch tarafından İstanbul’da yapılacak olan 1000 kişilik aşı denemelerinin de ertelendiği haberi geldi. Eğer bir değişiklik olmazsa denemeler 20 gün sonra tekrar başlayacak.

https://www.bbc.com/news/world-54082192

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