Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu

Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için bilinen hiçbir tedavi yöntemi yok ve farklı ağır salgınlara yönelik kullanılan ilaçlarla destek olmaya çalışılıyor. Salgını durdurabilecek tek şey aşı ve son faz klinik deneylere ulaşan aşı adayları mevcut. Hatta İstanbul’da Robert Koch firmasının aşı adayının deneyine başlanacaktı ancak haberler kötü.
Enfeksiyon gelişti
Bilgilere göre ilk piyasaya çıkacağı tahmin edilen ve beklenti büyük olan AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen aşı adayının testlerinde sıkıntı yaşandı. Bir deneğin omuriliğinde iltihaplanma olduğu için klinik testler durduruldu.İlginizi Çekebilir Türkiye’de koronavirüs salgını şirketlerin yarısını etkiledi
Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"
ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da devam eden testlerde beklenmedik bir enfeksiyon oluştuğu ifade ediliyor. Şimdilik enfeksiyonun neden kaynaklandığı net olarak anlaşılmış değil.
Oxford; denemelerin durdurulmasının rutin bir işlem olduğunu belirtiyor. Bağımsız bir grup enfeksiyonu analiz ettikten sonra testler devam edecek. Denemelerin ilk safhasında da bir denekte enfeksiyon oluşmuş ve denemeler durdurulmuştu. Deneğin kısa süre içerisinde iyileşerek taburcu edilmesi bekleniyor.
Dünya çapında 180 civarında aşı adayı geliştiriliyor ve klinik testler devam ediyor ancak Oxford kadar sona yaklaşan olmamıştı. Testlerin sonucunun Ekim veya Kasım ayında alınmasının ardından üretime başlanması bekleniyordu.
Tüm dünyayı tedirgin eden enfeksiyon haberinin ardından Alman Robert Koch tarafından İstanbul’da yapılacak olan 1000 kişilik aşı denemelerinin de ertelendiği haberi geldi. Eğer bir değişiklik olmazsa denemeler 20 gün sonra tekrar başlayacak.
https://www.bbc.com/news/world-54082192 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biri kanser turizminden para kazanmayı kafaya koymuş, diğeri pandeminin aşısını ilk ben buldum demek için en önemli testleri atlayıp piyasaya sürme derdinde. Ortak noktaları umut tacirliği yapıp devletin kasasını doldurmak. Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerden bugüne kadar insanlığa en ufak katkı gelmedi gelmeyecekte. Stalin, Çernobil, Salgın hastalıklar, doğa katliamı, hava kirliliği, ozon tabakasının canına okuma, kanser turizmi yaratıp umut tacirliği yapma, mollalar, şeriat, kadınlara eziyet, yam yam gibi beslenmeleri sonucu ıslak hayvan pazarlarına talep ve insanlarda tutunacak virüslere sebep olmaları, kendi halkını ucuz iş gücü yaparak köleleştirme ve dünyadaki ticari rekabetin canına okuma, tedbirsiz rezil bir sanayileşme ile dünyanın en çok çöpünü ve gaz salınımı üretme, vs.
Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerin kendi halkına, insanlığa ve gezegenimize verdiği zarar saymakla bitmez. Bu tür ülkeler diktatörlükle yönetildiği için kendi halklarının gözünün yaşına bakmıyor, diğer milletlerin gözünün yaşına mı bakacaklar.
Covid-19 ile ilgili herkeste %100 işe yarayacak bir aşı ve özellikle yan etkisi olmayan bir aşıyı yakın zamanda beklemeyin. Çocukluğumuzda olduğumuz bir çok aşı, geçtiğimiz yüz yılın başından bugünlere kadar nice filtrelerden nice güncellemelerden geçerek sorunsuz ve yan etkisiz hale geldi. Geçtiğimiz yüz yılın başında çıkan bir çok salgın için üretilen aşıların ilk versiyonları da korkunç yan etkiler bıraktı ama yarım asır boyunca geri dönüşler ile güncellenerek tehlike arz etmeyecek hale geldiler. Aşı vurdurmamak aptallıktır. Aşı karşıtlarından nefret ediyorum ama bir aşı çıkar çıkmaz vurdurmakta aynı derece aptallıktır. Kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarını ayrı tutuyorum. Onların fazla seçeneği yok. Sosyal bir hayatları varsa acil aşılanmaları gerekiyor veya eve kapanıp mevcut aşıların 4-5 yıl yan etki testlerinden geçmesini bekleyecekler.
Rusya, Çin, Küba, İran gibi kendi halkına bile eziyet eden yalancı, gaddar ülkelerin ürettiği ürünlerden kesinlikle uzak durun. Hele ki söz konusu sağlığı ilgilendiren bir ürünse !