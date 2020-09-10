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    Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu

    Dünya çapındaki aşı adayları arasında sona en yakın olarak görülen AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi ortaklığındaki aşı denemelerinde bir denekte enfeksiyon oluştu. Testler durduruldu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu

    Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için bilinen hiçbir tedavi yöntemi yok ve farklı ağır salgınlara yönelik kullanılan ilaçlarla destek olmaya çalışılıyor. Salgını durdurabilecek tek şey aşı ve son faz klinik deneylere ulaşan aşı adayları mevcut. Hatta İstanbul’da Robert Koch firmasının aşı adayının deneyine başlanacaktı ancak haberler kötü.

    Enfeksiyon gelişti

    Bilgilere göre ilk piyasaya çıkacağı tahmin edilen ve beklenti büyük olan AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen aşı adayının testlerinde sıkıntı yaşandı. Bir deneğin omuriliğinde iltihaplanma olduğu için klinik testler durduruldu.

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    ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da devam eden testlerde beklenmedik bir enfeksiyon oluştuğu ifade ediliyor. Şimdilik enfeksiyonun neden kaynaklandığı net olarak anlaşılmış değil.

    Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu
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    Oxford; denemelerin durdurulmasının rutin bir işlem olduğunu belirtiyor. Bağımsız bir grup enfeksiyonu analiz ettikten sonra testler devam edecek. Denemelerin ilk safhasında da bir denekte enfeksiyon oluşmuş ve denemeler durdurulmuştu. Deneğin kısa süre içerisinde iyileşerek taburcu edilmesi bekleniyor.

    Dünya çapında 180 civarında aşı adayı geliştiriliyor ve klinik testler devam ediyor ancak Oxford kadar sona yaklaşan olmamıştı. Testlerin sonucunun Ekim veya Kasım ayında alınmasının ardından üretime başlanması bekleniyordu.

    Tüm dünyayı tedirgin eden enfeksiyon haberinin ardından Alman Robert Koch tarafından İstanbul’da yapılacak olan 1000 kişilik aşı denemelerinin de ertelendiği haberi geldi. Eğer bir değişiklik olmazsa denemeler 20 gün sonra tekrar başlayacak.



    https://www.bbc.com/news/world-54082192 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Aşı bulmak çok zor bir işlem. Windows güncellemesi gibi. Bütün bilgisayarlar farklı ve hepsi binlerce farklı uygulama kullanıyor ve yaptığınız bir güncellemedeki hata bir çoğunun çökmesine neden olabiliyor. Tehlikeli olan insanlar bir bilgisayar değil ve buradaki sistem çökmesi ölüm yada sakat kalmak demek.
    Aşı bulmak çok zor bir işlem. Windows güncellemesi gibi. Bütün bilgisayarlar farklı ve hepsi binlerce farklı uygulama kullanıyor ve yaptığınız bir güncellemedek...
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    Yanıtla +23
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    Virtual Reality 1 gün
    Küba'nın kanser aşısı ne kadar gerçek dışıysa Rusya'nın Covid-19 aşısı da o kadar gerçek dışı. Bunu en başından dile getirdik ama komünizm sevdalısı arkadaşlar yok olmaz öyle şey, Rusya'yı Çin'i kıskanıyorsunuz dediler.

    Biri kanser turizminden para kazanmayı kafaya koymuş, diğeri pandeminin aşısını ilk ben buldum demek için en önemli testleri atlayıp piyasaya sürme derdinde. Ortak noktaları umut tacirliği yapıp devletin kasasını doldurmak. Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerden bugüne kadar insanlığa en ufak katkı gelmedi gelmeyecekte. Stalin, Çernobil, Salgın hastalıklar, doğa katliamı, hava kirliliği, ozon tabakasının canına okuma, kanser turizmi yaratıp umut tacirliği yapma, mollalar, şeriat, kadınlara eziyet, yam yam gibi beslenmeleri sonucu ıslak hayvan pazarlarına talep ve insanlarda tutunacak virüslere sebep olmaları, kendi halkını ucuz iş gücü yaparak köleleştirme ve dünyadaki ticari rekabetin canına okuma, tedbirsiz rezil bir sanayileşme ile dünyanın en çok çöpünü ve gaz salınımı üretme, vs.

    Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerin kendi halkına, insanlığa ve gezegenimize verdiği zarar saymakla bitmez. Bu tür ülkeler diktatörlükle yönetildiği için kendi halklarının gözünün yaşına bakmıyor, diğer milletlerin gözünün yaşına mı bakacaklar.

    Covid-19 ile ilgili herkeste %100 işe yarayacak bir aşı ve özellikle yan etkisi olmayan bir aşıyı yakın zamanda beklemeyin. Çocukluğumuzda olduğumuz bir çok aşı, geçtiğimiz yüz yılın başından bugünlere kadar nice filtrelerden nice güncellemelerden geçerek sorunsuz ve yan etkisiz hale geldi. Geçtiğimiz yüz yılın başında çıkan bir çok salgın için üretilen aşıların ilk versiyonları da korkunç yan etkiler bıraktı ama yarım asır boyunca geri dönüşler ile güncellenerek tehlike arz etmeyecek hale geldiler. Aşı vurdurmamak aptallıktır. Aşı karşıtlarından nefret ediyorum ama bir aşı çıkar çıkmaz vurdurmakta aynı derece aptallıktır. Kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarını ayrı tutuyorum. Onların fazla seçeneği yok. Sosyal bir hayatları varsa acil aşılanmaları gerekiyor veya eve kapanıp mevcut aşıların 4-5 yıl yan etki testlerinden geçmesini bekleyecekler.

    Rusya, Çin, Küba, İran gibi kendi halkına bile eziyet eden yalancı, gaddar ülkelerin ürettiği ürünlerden kesinlikle uzak durun. Hele ki söz konusu sağlığı ilgilendiren bir ürünse !
    Küba'nın kanser aşısı ne kadar gerçek dışıysa Rusya'nın Covid-19 aşısı da o kadar gerçek dışı. Bunu en başından dile getirdik ama komünizm sevdalısı arkadaşlar ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    darkaura 1 gün
    rusya gibi ulkelerin asi bulduk soylemlerine neden prim verilmemesi gerektigine cok guzel bir ornek. rusya faz3 testlerini tamamlamadan asiya onayi verdi, bulduk dedi ama faz3 de bile asilarin hic beklenmedik sonuclari, yan etkileri olabiliyor.
    rusya gibi ulkelerin asi bulduk soylemlerine neden prim verilmemesi gerektigine cok guzel bir ornek. rusya faz3 testlerini tamamlamadan asiya onayi verdi, buldu...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    10ur 17 dk.
    Robert Koch firması sakın Robert Koch Enstitüsü olmasın
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    scientia 20 sa. yeni yorumcu
    Kaş yapalım derken gözden olmayalım.
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    Virtual Reality 1 gün
    Küba'nın kanser aşısı ne kadar gerçek dışıysa Rusya'nın Covid-19 aşısı da o kadar gerçek dışı. Bunu en başından dile getirdik ama komünizm sevdalısı arkadaşlar yok olmaz öyle şey, Rusya'yı Çin'i kıskanıyorsunuz dediler.

    Biri kanser turizminden para kazanmayı kafaya koymuş, diğeri pandeminin aşısını ilk ben buldum demek için en önemli testleri atlayıp piyasaya sürme derdinde. Ortak noktaları umut tacirliği yapıp devletin kasasını doldurmak. Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerden bugüne kadar insanlığa en ufak katkı gelmedi gelmeyecekte. Stalin, Çernobil, Salgın hastalıklar, doğa katliamı, hava kirliliği, ozon tabakasının canına okuma, kanser turizmi yaratıp umut tacirliği yapma, mollalar, şeriat, kadınlara eziyet, yam yam gibi beslenmeleri sonucu ıslak hayvan pazarlarına talep ve insanlarda tutunacak virüslere sebep olmaları, kendi halkını ucuz iş gücü yaparak köleleştirme ve dünyadaki ticari rekabetin canına okuma, tedbirsiz rezil bir sanayileşme ile dünyanın en çok çöpünü ve gaz salınımı üretme, vs.

    Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerin kendi halkına, insanlığa ve gezegenimize verdiği zarar saymakla bitmez. Bu tür ülkeler diktatörlükle yönetildiği için kendi halklarının gözünün yaşına bakmıyor, diğer milletlerin gözünün yaşına mı bakacaklar.

    Covid-19 ile ilgili herkeste %100 işe yarayacak bir aşı ve özellikle yan etkisi olmayan bir aşıyı yakın zamanda beklemeyin. Çocukluğumuzda olduğumuz bir çok aşı, geçtiğimiz yüz yılın başından bugünlere kadar nice filtrelerden nice güncellemelerden geçerek sorunsuz ve yan etkisiz hale geldi. Geçtiğimiz yüz yılın başında çıkan bir çok salgın için üretilen aşıların ilk versiyonları da korkunç yan etkiler bıraktı ama yarım asır boyunca geri dönüşler ile güncellenerek tehlike arz etmeyecek hale geldiler. Aşı vurdurmamak aptallıktır. Aşı karşıtlarından nefret ediyorum ama bir aşı çıkar çıkmaz vurdurmakta aynı derece aptallıktır. Kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarını ayrı tutuyorum. Onların fazla seçeneği yok. Sosyal bir hayatları varsa acil aşılanmaları gerekiyor veya eve kapanıp mevcut aşıların 4-5 yıl yan etki testlerinden geçmesini bekleyecekler.

    Rusya, Çin, Küba, İran gibi kendi halkına bile eziyet eden yalancı, gaddar ülkelerin ürettiği ürünlerden kesinlikle uzak durun. Hele ki söz konusu sağlığı ilgilendiren bir ürünse !
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Epirus 1 gün Virtual Reality
    ABD Dışişleri Bakanlığı günlük basın açıklamasını Türkçeye çevirip bize mesaj yoluyla ilettiğiniz için teşekkür ederiz.



    En kısa zamanda; ülkemizde ve diğer ülkelerde bu güne kadar yapılan darbelere, doğrudan veya dolaylı olarak yaptıkları katkıları da çevirip bizlere aktarmanızı bekliyoruz.



    Demokrasinin beşiği ABD, şeffaflık ilkesi gereği size tüm bilgileri verecektir. Şüpheniz olmasın
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mintnoss1 1 gün yeni yorumcu
    O kadar kolay elimize geçebilecek bir şey olmadığını hepimiz biliyorduk. Seneye belki bir şeyler olur
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    darkaura 1 gün
    rusya gibi ulkelerin asi bulduk soylemlerine neden prim verilmemesi gerektigine cok guzel bir ornek. rusya faz3 testlerini tamamlamadan asiya onayi verdi, bulduk dedi ama faz3 de bile asilarin hic beklenmedik sonuclari, yan etkileri olabiliyor.
    Yanıtla +5
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    beklenen bir durumdu aşı çalışmaları 1000den fazla kişi katılır ve sadece 1-2si piyasaya çıkar o kadar kolay değil
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    Alqu 1 gün
    Bu virüs korkutucu tedavi süreci bir o kadar daha korkutucu mesela bizde verilen bir ilaç dso tarafından yasaklanmış ileride ciddi sorun vs açabiliyormuş.
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Aşı bulmak çok zor bir işlem. Windows güncellemesi gibi. Bütün bilgisayarlar farklı ve hepsi binlerce farklı uygulama kullanıyor ve yaptığınız bir güncellemedeki hata bir çoğunun çökmesine neden olabiliyor. Tehlikeli olan insanlar bir bilgisayar değil ve buradaki sistem çökmesi ölüm yada sakat kalmak demek.
    Yanıtla +23
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    deoks 1 gün
    Aşı karşıtlarının ağzına laf vermemek adına büyük bir titizlikle yürütülmeli bu çalışmalar.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün deoks
    1 aşı için milyarca dolar masraf ediliyor hatta bu aşının çıkmama olasılığı da varbence aşı karşıtlıklarına 1 aşı için tüm süreci anlatılması gerek 1 aşının en az 5-6 yılda çıktığı milyarca dolar harcadıklarını ve çok çok azı bunu başarıyla atlattıkları anlatılmalı
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    Rimesia (-- --) 1 gün
    Hasta kişinin kontrol grubunda olup olmadığı bilinmiyor açıklaması hatalı. Hasta kişi aşı alan grupta zaten diğer türlü aşının durdurulması bir mantık içermez. Aşı almayan bir kişiyi alıp acaba aşı yüzünden mi oldu diye araştırmak haliyle mantıksız.

    Fakat aşı yüzünden mi olup olmadığı daha henüz net değil, astrazeneca eğer aşıyla bir ilgisi varsa aşıyı durduracağız diye açıklama yaptı yani eğer aşı yüzündense en gelişmiş aşı çöp olacak.

    Son olarak hastanın durumu iyiye gidiyormuş ve bir kaç güne taburcu edilmesi bekleniyormuş ama yan etkinin nedenini henüz bulamamışlar.
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